El piloto y el tenista han completado hitos sumamente difícilmente de conseguir que los meten, de lleno, por estar en la lista de los mejores deportistas españoles de la historia, sin contar a los futbolistas

Marc Márquez y Carlos Alcaraz ya son dos de los mejores deportistas de la historia de España. / IMAGO

Es muy factible que España esté viviendo la segunda era dorada de su deporte﻿. Marc Márquez y Carlos Alcaraz lideran en la actualidad una hornada de deportistas altamente competitivos, sobradamente preparados y con un talento que difícilmente se haya visto antes en este país. Ambos han cosechado méritos más que suficientes para estar en el Monte Olimpo del deporte español en donde están, entre otros, Rafa Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain o Carolina Marín.

Curiosidad o no, este nuevo subidón del deporte español ha llegado en el mismo momento en el que España ha ganado un Mundial de fútbol. Justo en el año 2010, cuando la Selección Española se proclamó campeona del mundo por primera vez Rafa Nadal y Pau Gasol brillaban en sus respectivos deportes tal y como ahora hacen Marc Márquez y Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz, el heredero que bate récords

Poco se puede decir de Carlos Alcaraz que no se haya dicho ya. A sus 23 años, probablemente sea el tenista con el mayor talento que se haya visto nunca, siendo Roger Federer el único que se le puede comparar.

El murciano ha completado este fin de semana, tras ganar las ATP Finals, lo que pocos tenistas masculinos han hecho: ganar los cinco grandes torneos (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon, US Open y ATP Finals). Todo a la tierna edad de 23 años. El récord anterior lo ostentaba Roger Federer a los 27 años.

Por todo ello, Carlos Alcaraz es toda una leyenda ya del tenis y ahora solo le queda seguir trabajando y ganando para ser uno de los mejores deportistas en la historia de España tal y como lo es su ídolo y al que siempre se quiso parecer: Rafa Nadal.

Marc Márquez, el triunfo de la resistencia y la resiliencia

No menos mérito que Carlos Alcaraz tiene Marc Márquez que siendo ya un veterano, para su deporte, continúa teniendo un hambre que no se puede explicar. El catalán ha superado lesiones graves y operaciones grandes en el hombro derecho para ser el piloto que más títulos de MotoGP ha ganado en toda la historia: un total de 8.

Marc Márquez ganó su antepenúltimo título mundial en el año 2019, pero nunca se rindió para en los años 2025 y 2026 resurgir de sus cenizas para ser el mejor de la historia de una especialidad en el que las carreras deportivas no suelen ser demasiado largas debido a lo expuestos y lo vulnerables que son los pilotos.

España está de enhorabuena. Tiene a dos deportes que además de ser ganadores son unos auténticos ídolos﻿. Porque otra de las grandes virtudes de Marc Márquez y Carlos Alcaraz es que conectan con los aficionados lo cual hace que su deporte se difunda y se quede dentro de una sociedad que ve al motociclismo y al tenis como parte de sus vidas.

Marc Márquez y Carlos Alcaraz ya se suman a Rafa Nadal, Pau Gasol y Miguel Indurain como los mejores deportistas de la historia. Ponerlos en un orden es innecesario e injusto ya que cada uno en su momento hizo vibrar a todo un país. Es por ello que, si me permiten el consejo, disfruten de Marc Márquez y Carlos Alcaraz mientras duren.