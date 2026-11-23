El preparador neerlandés se ha deshecho en elogios hacia el técnico portugués del Real Madrid, además de dejar claro que intentarán adaptarse al rival para intentar asaltar el Bernabéu: "Mis jugadores saben exactamente qué hacer mañana"

Peter Bosz, entrenador del PSV Eindhoven, visita este martes el Santiago Bernabéu con la intención de dar la sorpresa en la quinta jornada de la Champions League, aunque en la rueda de prensa previa al choque entre ambos clubes se ha deshecho en elogios hacia su homólogo en el Real Madrid, el portugués José Mourinho.

"Mourinho también tiene un estilo muy reconocible, él prepara muy bien a sus jugadores y sabemos lo que podemos esperar. No creo que una persona pueda tener tantos éxitos como él si no está desarrollándose, yo también lo hago. Intento aprender. Pero él tiene unas ciertas referencias, es increíble lo que ha conseguido en su carrera profesional, y eso no lo puedes conseguir si no te adaptas a nuevas situaciones", explicó el técnico neerlandés.

De hecho, no tuvo reparos en asegurar que fue uno de sus referentes y de los que todavía sigue aprendiendo: "Yo quiero aprender de él, aprendes de sus lecciones, yo estudiaba lo que decía, y ese mensaje quiero transmitir a mis jugadores. Es un entrenador muy interesante. No tengo comentarios negativos sobre él, somos caracteres distintos, él tiene que hacer lo que quiera para ganar, yo tengo otra filosofía, no digo que lo haga mal, pero trabajo de otro modo. Somos personas muy distintas, pero yo tengo un gran respeto por él".

"Es increíble lo que ha conseguido en su carrera profesional, y eso no lo puedes conseguir si no te adaptas a nuevas situaciones"

La buena racha del Real Madrid

"Creo que están jugando bien, llevan 9 victorias, algunas en los últimos minutos, eso es positivo porque demuestra que llegan hasta el final para ganar. Llevamos cuatro años jugando la Champions, hemos estado en estadios grandes, este es espectacular, pero ya hemos estado en otros".

El PSV ha sacado buenos resultados en grandes escenarios

"Fue un éxito allí (contra el Liverpool la temporada pasada), ganamos 1-4, esto es otro partido que no tiene nada que ver, pero una parte de la preparación tiene que ver con tener confianza. Tenemos que tener mucha confianza. Tenemos cuatro puntos, pero hay oportunidades. Tenemos que hacer todo lo posible, darlo todo. No hay que ser tan negativos".

Peter Bosz, en un partido con el PSV Eindhoven. / Cordon Press

Cómo parar a Kylian Mbappñe

"Todo el mundo conoce a Kylian Mbappé y creo que no tengo que decir demasiado para motivarlos, conocen a los jugadores del Real Madrid y saben exactamente qué hacer mañana".

Qué partido prevé

"Siempre lo digo, yo me adapto todo el tiempo al adversario, lo hicimos el fin de semana pasado, pero tenemos nuestra filosofía futbolística y yo quiero mantenerla. Pero tenemos que adaptarnos, sobre todo contra el Real Madrid, porque es un equipo muy fuerte, con jugadores con buenas cualidades".

A qué se refiere con su filosofía

"Cuando hablo de filosofía de mi equipo, me refiero a que siempre tenemos que basarnos en nuestras capacidades, tenemos que jugar con coraje. No soy una persona negativa, en el fútbol a veces pierdes, pero hay que recuperarse. Durante el partido, uno puede encajar un gol, pero luego hay que remontar. Tenemos buen equipo, buenos jugadores con grandes capacidades, en la Liga de Campeones hemos jugado bien fuera de casa y también lo vamos a hacer mañana".