Francisco Portillo, quien busca un nuevo reto como profesional a sus 36 años, recuerda cómo Pellegrini cambió su forma de pensar como futbolista: "No jugaba y yo quería salir en enero. Me dijo: 'Yo creo que medio año aquí solo entrenando con estos jugadores te va a hacer mejor futbolista que medio año yendo a otro sitio'

A sus 36 años, el malagueño Francisco Portillo considera que aún le queda cuerda para seguir ejerciendo como profesional. Con cinco ascensos a Primera a sus espaldas y tras haber jugado Champions con el mejor Málaga de la historia, el polivalente futbolista sigue a la espera de una nueva oportunidad, tal y como él mismo reconoció recientemente durante su participación en el podcast 'Offsiders'.

Su última experiencia fue defendiendo la camiseta del Huesca durante la 25/26, aunque a lo largo de su extensa carrera quedan recuerdos muy bonitos con la elástica del Málaga CF o del Real Betis Balompié, al que llegó en préstamo en Segunda división y con el que consiguió ascender. "Seis meses maravillosos", recuerda el propio Portillo, quien se desempeñó tanto de mediapunta como de extremo o mediocampista. Pepe Mel lo colocaba en banda, pero "con mucho juego interior".

"Pepe Mel me ponía en banda, pero jugábamos mucho por dentro"

"Él me ponía en banda, pero jugábamos mucho por dentro. Teníamos dos delanteros -Rubén Castro y Jorge Molina- que eran una locura, no sé cuántos goles metieron en la segunda vuelta", recordaba el propio Portillo.

Sin lugar a dudas, su mejores recuerdos como futbolista los guarda con la camiseta del Málaga, el equipo de sus amores, después de que debutar en enero de 2010 con 19 años, ante el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Un Málaga con el que vivió la época dorada de su historia, disputando la Champions en la 12/13.

"Yo me veía a muy buen nivel, pero ahí estaba Cazorla, Isco, Joaquín... Isco todavía no venía en lo que ha sido, pero lo veías muy diferencial"

"Es el año de Champions, el año que el Málaga pega el cambio gordo. Cazorla, Joaquín, Isco... Entonces, claro, yo llego a un momento que estamos ahí y decimos hostia, hemos jugado, pero claro, ahora como canterano era más difícil todavía porque el nivel había aumentado. Sí me acuerdo que ese año Pellegrini me tenía mucha estima, yo creo que era un perfil muy de él", rememora Portillo, quien considera que se adaptó "muy bien", aunque claro: "Ahí estaba Santi (Cazorla), estaba Isco, estaba Joaquín. Isco todavía no venía en lo que había sido, pero ya tenía nombre, había venido del Valencia; le veías muy diferente, muy diferencial. Entonces claro, era como: 'Yo aquí...' Pero yo me veía a muy buen nivel con ellos entrenando".

Adán, Catalán, Joaquín y Portillo en su etapa en el Betis. / UES

La conversación con Pellegrini que Portillo nunca olvidará

Su relación con Pellegrini fue bastante directa y sincera, recuerda Portillo, al que un cara a cara con el técnico chileno signficó un punto clave en su carrera. Al menos, así lo recuerda el malagueño.

"En enero, que yo creo que fue otro punto clave en mi carrera, que yo estuve a punto de salir, pero no jugaba nada. Yo estaba en ese momento ya, que había debutado en Primera, había jugado algunos partidos... Entonces era como, o doy el paso o igual no lo doy. Y tengo una conversación con Pellegrini en enero y es él quien frena mi salida. Yo hablé un día con él y me dijo, bueno, me han dicho que quiere salir, no sé qué. Digo, a ver, míster. Pues la verdad es que no me veo aquí importante, claro, yo con 20 años, diciéndole que no me veo importante. Claro, yo en ese momento no lo veía; lo que él estaba haciendo conmigo. Entonces, él fue la persona que me dijo, mira: 'Yo creo que medio año aquí solo entrenando con estos jugadores te va a hacer mejor futbolista que medio año yendo a otro sitio'. Joder, pues me quedé. Y al año siguiente, pues cuando sale Santi Cazorla me hago un hueco en el primer equipo. Me hacen número del primer equipo, juego Champions y ahí cambia un poco el rol mío en el club", rememora Portillo.

La llamada de Santi Cazorla en el cine

Su último ascenso a Primera, con el Oviedo, es otro de los momentos que Portillo recuerda con más agrado. Un paso que dio gracias a una llamada de Santi Cazorla cuando estaba con su mujer en el cine. En ese momento se encontraba sin equipo y el malagueño no se lo dudó. Le dijo que 'sí' a Cazorla en el mismo momento que le propuso firmar por el conjunto ovetense.

Tras ello llegaría una temporada en la que Portillo sería muy importante en Segunda, siendo pieza clave del ascenso del Oviedo a Primera en 2025, algo que ya había conseguido con anterioridad con Betis, Getafe, Almería y Leganés.