La segunda ronda de la Copa del Rey ya está aquí. 56 equipos conoceran este lunes a sus próximos rivales. Sigue en Estadio Deportivo el sorteo de la segunda ronda de La Copa del Rey en directo, con todos los emparejamientos

Buenas tardes. Ya nos encontramos en la sede de la Ciudad del Futbol de Las Rozas para vivir en directo desde ESTADIO Deportivo el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey.

Serán 56 equipos los que entren en los bombos, entre ellos 15 representantes de Primera División. El Espanyol el único de la primera división eliminado en primera ronda.

El sorteo se celebrará este lunes 23 de noviembre a partir de las 12:30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

El acto podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol , además de Teledeporte y Movistar+ y por supuesto en directo a través de ESTADIO Deportivo.

El sorteo estará condicionado por la categoría de los equipos y por criterios de proximidad geográfica. La distribución se realizará mediante dos grupos , divididos en Norte y Sur, con el objetivo de reducir desplazamientos.

Las fechas de celebración de estos partidos serán el martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de diciembre .

Así será el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey: fecha, equipos clasificados y condicionantes, con un agravio evidente

Tres equipos del fútbol profesional cayeron en primera ronda: Espanyol en Las Llanas ante el Sestao; Oviedo en Los Pajaritos ante el Numancia y el Córdoba en su visita a La Palma ante el Atlético Paso

El míercoles 2 de diciembre se juegan dos partidos de LaLiga EA Sports de sumo interés: Real Sociedad-Real Madrid y Barcelona-Atlético . Es previsible que la Federación intente que la mayoría de partidos de Copa se disputen el martes 1 o el jueves 3 de diciembre. Solo están obligados a jugar el día 2 por causas del calendario Villarreal, Celta y Deportivo.

Uno de los equipos a enmarcar en este sorteo es el Sestao River, club que eliminó al RCD Espanyol en la pasada ronda. Lidera su grupo en la Segunda Federación, se ha proclamado recientemente campeón de la Copa RFEF tras ganar al Recreativo en la final y sigue adelante en la Copa del Rey tras eliminar al Espanyol.

La retransmisión de la RFEF comienza el sorteo transmitiendo un bonito recuerdo de Jesús de Miguel . El reciente fallecido acompañó en 2023 a la RFEF a sortear los dieciesisavos de la Copa del Rey . Emotivo homenaje por parte de la Real Federación Española de Fútbol.

A falta de pocos minutos para que empiece el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey , Saúl Ramos da la bienvenida a los presentes después de un video de presentación.

Jon Rojo, jugador del Sestao River , ejercerá de mano inocente para el sorteo de la Copa del Rey. El vestuario del Sestao River reaccionará al rival en directo

El equipo del Arosa no tiene miedo a cualquier rival de Primera división. "Vamos a disfrutar Es un premio. Vilagarcía tiene que ser una fiesta del fútbol", Carlos Pacheco, jugador del Arosa.

Arosa se enfrentará al Celta de Vigo . Los jugadores del Arosa celebran en las instalaciones el derbi gallego. "Muy contentos la verdad, a disfrutar del partido".

Sestao - Villarreal, Portugalete - Deportivo, Torrelavega - Alavés, Numancia - Athletic, Arosa - Celta, Real Avila - Getafe, Reus Reddis - Racing, Amorebieta - Osasuna, CE Europa - Rayo Vallecano, Huesca - Girona, Sant Andreu - Eibar, Cultural - Castellón, Ponferradina - Andorra, Zamora - Valladolid, Majadahonda - Mallorca, Mirandés - Leganés, Zaragoza - Burgos

Álex Millán dará el paso al primer enfrentamiento. ¡ ATLÉTICO PASO-SEVILLA FC !. Al club hispalense le tocará viajar a las Islas Canarias para enfrentarse a su próximo rival.

Se pone fin al sorteo de las 28 eliminatorias. Estos partidos se celebrarán entre el 1, 2 y 3 de diciembre.

Rafael Louzán toma la palabra: "Es el sorteo en memoria de Jesús de Miguel. Todo el cariño para su familia. Se buscaba el objetivo de la proximidad geográfica. Este modelo va a favorecer la presencia del público en los estadios. A la espera de que en la siguiente se incorporen los equipos que faltan. Esta eliminatoria va a ser una fiesta. Una competición muy bonita. Recordar también al Atlético Paso por todo lo que han sufrido" ﻿

Sestao - Villarreal, Portugalete - Deportivo, Torrelavega - Alavés, Numancia - Athletic, Arosa - Celta, Real Avila - Getafe, Reus Reddis - Racing, Amorebieta - Osasuna, CE Europa - Rayo Vallecano, Huesca - Girona, Sant Andreu - Eibar, Cultural - Castellón, Ponferradina - Andorra, Zamora - Valladolid, Majadahonda - Mallorca, Mirandés - Leganés, Zaragoza - Burgos

Atlético Paso - Sevilla, Cartagena - Elche, Coria - Málaga, Extremadura - Real Betis, Antequera - Levante, Real Jaén - Valencia, Almería - Granada, Albacete - Las Palmas, Eldense - Tenerife, Ceuta - Cádiz

Despedimos la retransmisión desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas . En breve tendréis todos los enfrentamientos detallados en ESTADIO Deportivo.

La Copa del Rey 2026/2027 sigue rodando este lunes 23 de noviembre. El sorteo que se celebrará a las 12:30 en La Ciudad de Las Rozas, determinará los 28 cruces de una ronda que se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre. En total, serán 56 los equipos que participen, con la ausencia de los cuatro clubes que disputan la Supercopa de España

56 equipos a sortear

La Primera División contará con 15 representantes, después de que el Espanyol fuese el único eliminado en la primera ronda, al caer ante el Sestao River en el último minuto. La Segunda División aportará otros 18 equipos, entre ellos el Almería, el Cádiz, el Granada, el Tenerife o Las Palmas. Por su parte, la Primera Federación tendrá 14 representantes, como el Antequera, Real Jaén, Coria o el Cartagena. Completarán el cuadro ocho equipos de Segunda Federación, entre ellos el Átletico Paso, el Numancia, el Amorebieta, el Arosa y el Portugalete, además del Sestao River, único superviviente procedente de la Copa Federación.

La primera ronda también dejó las eliminaciones del Real Oviedo y el Córdoba, ambos representantes de Segunda Divisón. Así, el torneo llega a esta nueva fase con un cuadro en el que ya no quedan equpos de categorías regionales.

Así será el sorteo de la segunda ronda

La distibución territorial será uno de los condicionamientos principales. La RFEF ha establecido dos grandes grupos, norte y sur, en lugar de los cuatro de la primera eliminatoria. El primero estará compuesto por 36 equipos y el segundo por 20, con el objetivo de favorecer los desplazamientos. El factor campo influirá en el sorteo, siendo local el equipo de menor categoría. En los cruces entre equipos de la misma categoría, la condición de local corresponderá al conjunto cuya bola salga primero.

Otra de las particularidades de esta ronda será la ausencia del VAR. La tecnología arbitral no se incorporará a la Copa del Rey hasta los octavos de final, por lo que las eliminatorias de esta segunda ronda se resolverán sin la asistencia arbitral.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, participantes en la Supercopa, esperarán hasta los dieciseisavos de final para debutar en Copa.

Sigue en ESTADIO Deportivo el sorteo de la Copa del Rey 2026/2027 en directo, con todos los emparejamientos, los posibles rivales de los equipos andaluces y las reacciones que deje una cita clave para el camino hacía el título.