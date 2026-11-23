Sorteo Copa del Rey | Equipos, fechas, cruces y partidos de la segunda ronda
La segunda ronda de la Copa del Rey ya está aquí. 56 equipos conoceran este lunes a sus próximos rivales. Sigue en Estadio Deportivo el sorteo de la segunda ronda de La Copa del Rey en directo, con todos los emparejamientos
Minuto a minutoActualizar narración
Despedimos la retransmisión desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. En breve tendréis todos los enfrentamientos detallados en ESTADIO Deportivo.
Así quedan los partidos repartidos por zonas.
ENFRENTAMIENTOS ZONA SUR
Atlético Paso - Sevilla, Cartagena - Elche, Coria - Málaga, Extremadura - Real Betis, Antequera - Levante, Real Jaén - Valencia, Almería - Granada, Albacete - Las Palmas, Eldense - Tenerife, Ceuta - Cádiz
ENFRENTAMIENTOS ZONA NORTE
Sestao - Villarreal, Portugalete - Deportivo, Torrelavega - Alavés, Numancia - Athletic, Arosa - Celta, Real Avila - Getafe, Reus Reddis - Racing, Amorebieta - Osasuna, CE Europa - Rayo Vallecano, Huesca - Girona, Sant Andreu - Eibar, Cultural - Castellón, Ponferradina - Andorra, Zamora - Valladolid, Majadahonda - Mallorca, Mirandés - Leganés, Zaragoza - Burgos
Rafael Louzán toma la palabra: "Es el sorteo en memoria de Jesús de Miguel. Todo el cariño para su familia. Se buscaba el objetivo de la proximidad geográfica. Este modelo va a favorecer la presencia del público en los estadios. A la espera de que en la siguiente se incorporen los equipos que faltan. Esta eliminatoria va a ser una fiesta. Una competición muy bonita. Recordar también al Atlético Paso por todo lo que han sufrido"
Se pone fin al sorteo de las 28 eliminatorias. Estos partidos se celebrarán entre el 1, 2 y 3 de diciembre.
Rafa Louzán, presidente de la RFEF, transmite su opinión del sorteo de Copa del Rey.
Terminan los emparejamientos Zona Sur entre equipos de Primera y Segunda División con Primera RFEF y Segunda RFEF.
¡CEUTA-CÁDIZ CF!
¡ALBACETE - LAS PALMAS!
¡CD ELDENSE- CD TENERIFE!. Ambos equipos canarios viajarán a la península
UD Almería recibirá al Granada CF. Derbi andaluz para esta segunda ronda de la Copa del Rey.
¡REAL JAÉN-VALENCIA CF!
El Antequera recibirá al conjunto de Luis Castro, el Levante UD.
¡CD EXTREMADURA-REAL BETIS!
¡CD CORIA-MÁLAGA!. Los extremeños recibiran al Málaga en la segunda ronda de copa.
El Cartagena recibe al Elche
Álex Millán dará el paso al primer enfrentamiento. ¡ATLÉTICO PASO-SEVILLA FC!. Al club hispalense le tocará viajar a las Islas Canarias para enfrentarse a su próximo rival.
El Átletico Paso reaccionara en directo a su próximo rival.
Comienzan los emparejamientos de la Zona Sur. Lo podrás conocer en directo a través de ESTADIO Deportivo.
ENFRENTAMIENTOS ZONA NORTE
Sestao - Villarreal, Portugalete - Deportivo, Torrelavega - Alavés, Numancia - Athletic, Arosa - Celta, Real Avila - Getafe, Reus Reddis - Racing, Amorebieta - Osasuna, CE Europa - Rayo Vallecano, Huesca - Girona, Sant Andreu - Eibar, Cultural - Castellón, Ponferradina - Andorra, Zamora - Valladolid, Majadahonda - Mallorca, Mirandés - Leganés, Zaragoza - Burgos
CD Sabadell recibirá al Sporting de Gijón. Se completa las 18 eliminatorias del Grupo Norte.
Zaragoza-Burgos
CD Leganés-Mirándes como penúltimo emparejamiento.
Rayo Majadahonda recibirá al RCD Mallorca.
Nuevo derbi regional. Zamora frente al Valladolid
La Ponfedarrina recibirá al Andorra
Cultural Deportiva Leonesa se enfrentará al CD Castellón
Huesca-Girona como emparejamiento de Segunda División
Tocan los emparejamientos entre equipos de Segunda División Y Primera RFEF
El Europa recibirá al Rayo Vallecano.
Último emparejamiento Zona Norte, Amorebieta-Osasuna
El Reus le tocará recibir al Racing de Santander
El Getafe CF se enfrentará al Ávila en el estadio Adolfo Suárez.
Quedan tres eliminatorias entre Primera Federación y Primera División
Arosa se enfrentará al Celta de Vigo. Los jugadores del Arosa celebran en las instalaciones el derbi gallego. "Muy contentos la verdad, a disfrutar del partido".
CD Numacia se enfrentará al Athletic Club. Fernando LLorente transmite su opinión: "Va ser un partido bonito"
Gimnástica de Torrevega-Deportivo Alavés, tercer emparejamiento
Club Portugalete se enfrentará al Deportivo de A Coruña.
Sestao-Villarreal, primer emparejamiento
Día también histórico en Coria. Su goleador, Rafa Núñez, otra mano inocente del sorteo.
El equipo del Arosa no tiene miedo a cualquier rival de Primera división. "Vamos a disfrutar Es un premio. Vilagarcía tiene que ser una fiesta del fútbol", Carlos Pacheco, jugador del Arosa.
Jon Rojo, jugador del Sestao River, ejercerá de mano inocente para el sorteo de la Copa del Rey. El vestuario del Sestao River reaccionará al rival en directo
"La emoción de la Copa regresa en honor a un jugador inolvidable. Va por ti Demi", Saúl Ramos.
A falta de pocos minutos para que empiece el sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey, Saúl Ramos da la bienvenida a los presentes después de un video de presentación.
La retransmisión de la RFEF comienza el sorteo transmitiendo un bonito recuerdo de Jesús de Miguel. El reciente fallecido acompañó en 2023 a la RFEF a sortear los dieciesisavos de la Copa del Rey. Emotivo homenaje por parte de la Real Federación Española de Fútbol.
Uno de los equipos a enmarcar en este sorteo es el Sestao River, club que eliminó al RCD Espanyol en la pasada ronda. Lidera su grupo en la Segunda Federación, se ha proclamado recientemente campeón de la Copa RFEF tras ganar al Recreativo en la final y sigue adelante en la Copa del Rey tras eliminar al Espanyol.
El míercoles 2 de diciembre se juegan dos partidos de LaLiga EA Sports de sumo interés: Real Sociedad-Real Madrid y Barcelona-Atlético. Es previsible que la Federación intente que la mayoría de partidos de Copa se disputen el martes 1 o el jueves 3 de diciembre. Solo están obligados a jugar el día 2 por causas del calendario Villarreal, Celta y Deportivo.
El Arosa predice su próximo rival:
Tres equipos del fútbol profesional cayeron en primera ronda: Espanyol en Las Llanas ante el Sestao; Oviedo en Los Pajaritos ante el Numancia y el Córdoba en su visita a La Palma ante el Atlético Paso
Puedes conocer como funciona en profundidad el sorteo aquí, en ESTADIO Deportivo:
A falta de 10 minutos relatamos el directo del sorteo de la Copa del Rey en ESTADIO DEPORTIVO.
Las fechas de celebración de estos partidos serán el martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de diciembre.
División Sur
Primera División Betis, Sevilla, Málaga, Valencia, Levante, Elche
Segunda División Tenerife, Las Palmas, Cádiz, Granada, Almería, Albacete, Ceuta, Eldense
1ª RFEF) Coria, Extremadura, Antequera, Real Jaén, Cartagena
2ª RFEF) Atlético Paso
División Norte
Primera División Deportivo, Celta, Racing, Alavés, Athletic, Osasuna, Villarreal, Getafe, Rayo Vallecano
Segunda División Sporting, Eibar, Burgos, Valladolid, Andorra, Girona, Sabadell, Castellón, Mallorca, Leganés
1ª RFEF Ponferradina, Cultural, Mirandés, Zamora, Huesca, Zaragoza, Sant Andreu, Europa, Majadahonda
2ª RFEF Arosa, Torrelavega, Avila, Portugalete, Amorebieta, Numancia, Reus
Copa RFEF Sestao
El sorteo estará condicionado por la categoría de los equipos y por criterios de proximidad geográfica. La distribución se realizará mediante dos grupos, divididos en Norte y Sur, con el objetivo de reducir desplazamientos.
El acto podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, además de Teledeporte y Movistar+ y por supuesto en directo a través de ESTADIO Deportivo.
El sorteo se celebrará este lunes 23 de noviembre a partir de las 12:30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.
Serán 56 equipos los que entren en los bombos, entre ellos 15 representantes de Primera División. El Espanyol el único de la primera división eliminado en primera ronda.
Buenas tardes. Ya nos encontramos en la sede de la Ciudad del Futbol de Las Rozas para vivir en directo desde ESTADIO Deportivo el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey.
La Copa del Rey 2026/2027 sigue rodando este lunes 23 de noviembre. El sorteo que se celebrará a las 12:30 en La Ciudad de Las Rozas, determinará los 28 cruces de una ronda que se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre. En total, serán 56 los equipos que participen, con la ausencia de los cuatro clubes que disputan la Supercopa de España
56 equipos a sortear
La Primera División contará con 15 representantes, después de que el Espanyol fuese el único eliminado en la primera ronda, al caer ante el Sestao River en el último minuto. La Segunda División aportará otros 18 equipos, entre ellos el Almería, el Cádiz, el Granada, el Tenerife o Las Palmas. Por su parte, la Primera Federación tendrá 14 representantes, como el Antequera, Real Jaén, Coria o el Cartagena. Completarán el cuadro ocho equipos de Segunda Federación, entre ellos el Átletico Paso, el Numancia, el Amorebieta, el Arosa y el Portugalete, además del Sestao River, único superviviente procedente de la Copa Federación.
La primera ronda también dejó las eliminaciones del Real Oviedo y el Córdoba, ambos representantes de Segunda Divisón. Así, el torneo llega a esta nueva fase con un cuadro en el que ya no quedan equpos de categorías regionales.
Así será el sorteo de la segunda ronda
La distibución territorial será uno de los condicionamientos principales. La RFEF ha establecido dos grandes grupos, norte y sur, en lugar de los cuatro de la primera eliminatoria. El primero estará compuesto por 36 equipos y el segundo por 20, con el objetivo de favorecer los desplazamientos. El factor campo influirá en el sorteo, siendo local el equipo de menor categoría. En los cruces entre equipos de la misma categoría, la condición de local corresponderá al conjunto cuya bola salga primero.
Otra de las particularidades de esta ronda será la ausencia del VAR. La tecnología arbitral no se incorporará a la Copa del Rey hasta los octavos de final, por lo que las eliminatorias de esta segunda ronda se resolverán sin la asistencia arbitral.
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, participantes en la Supercopa, esperarán hasta los dieciseisavos de final para debutar en Copa.
Sigue en ESTADIO Deportivo el sorteo de la Copa del Rey 2026/2027 en directo, con todos los emparejamientos, los posibles rivales de los equipos andaluces y las reacciones que deje una cita clave para el camino hacía el título.