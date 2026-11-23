Programa número quince de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', la apuesta audiovisual de ESTADIO Deportivo. En esta ocasión, con la participación de Antonio Medina y Juanjo Ponce.

Programa número 15 de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación deAntonio Medina y Juanjo Ponce como tertulianos. El empate en el Gran Derbi entre Sevilla y Betis monopoliza buena parte del debate, aunque hablamos del resto de la jornada y el regreso de las competiciones europeas.

Comenzamos hablando del empate a uno entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié en el Ramón Sánchez-Pizjuán, analizando en profundidad todo lo ocurrido antes, durante y después del partido.

En otro orden de cosas, repasamos el resto de resultados de la jornada 13 en LaLiga EA Sports y la previa de las competiciones europeas: Champions League, Europa League y Conference.

Este programa es el número 161, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 12:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.