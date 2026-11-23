La Prórroga de Estadio Deportivo 4x15: El mazazo de Kike Salas al Betis, los entresijos del Gran Derbi...
Programa número quince de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', la apuesta audiovisual de ESTADIO Deportivo. En esta ocasión, con la participación de Antonio Medina y Juanjo Ponce.
Programa número 15 de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación deAntonio Medina y Juanjo Ponce como tertulianos. El empate en el Gran Derbi entre Sevilla y Betis monopoliza buena parte del debate, aunque hablamos del resto de la jornada y el regreso de las competiciones europeas.
Comenzamos hablando del empate a uno entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié en el Ramón Sánchez-Pizjuán, analizando en profundidad todo lo ocurrido antes, durante y después del partido.
En otro orden de cosas, repasamos el resto de resultados de la jornada 13 en LaLiga EA Sports y la previa de las competiciones europeas: Champions League, Europa League y Conference.
Este programa es el número 161, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 12:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.