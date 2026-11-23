LaLiga ha sufrido un ciberataque entre el 14 y el 16 de noviembre que ha provocado el robo de datos personales de aficionados registrados en sus plataformas y en las de algunos clubes. La patronal logró bloquear al atacante y frenar la extracción de información

LaLiga se ha convertido en la última víctima de un ciberataque que ha puesto en el punto de mira la seguridad de los datos personales de los aficionados al fútbol. La patronal ha confirmado este lunes que un ciberdelincuente consiguió acceder sin autorización a una de sus plataformas tecnológicas y sustraer información de usuarios registrados en sus servicios digitales y en los de algunos clubes. La intrusión se produjo entre el 14 y el 16 de noviembre, aunque la organización asegura que consiguió neutralizar la amenaza y frenar la extracción de información ese mismo día 16.

El incidente ha obligado a LaLiga a activar sus protocolos de seguridad y a poner en marcha una investigación interna para conocer hasta dónde llegó el acceso no autorizado. Según ha explicado la propia institución en un comunicado, sus equipos técnicos consiguieron identificar el origen de la intrusión y aplicar las medidas necesarias para bloquear al responsable. Sin embargo, el hecho de haber detenido el ataque no significa que el problema esté completamente resuelto: todavía se está examinando qué información pudo quedar expuesta y cuál es el alcance real de la brecha.

Una brecha de seguridad que salpica también a los clubes

Uno de los aspectos más relevantes del incidente es que sus consecuencias no se limitan a los usuarios registrados directamente en los canales digitales de LaLiga. La información sustraída también corresponde a aficionados inscritos en los servicios de algunos clubes, aunque la patronal no ha identificado cuáles son las entidades afectadas.Por el momento, tampoco se ha facilitado una cifra de usuarios perjudicados ni un desglose del tipo de información que ha conseguido obtener el ciberdelincuente. No se ha concretado si los datos extraídos incluyen nombres, direcciones de correo electrónico, teléfonos u otra información personal. Este es precisamente uno de los puntos que centran ahora las comprobaciones de los especialistas.LaLiga ha querido dejar claro que la incidencia ha quedado circunscrita a una única plataforma tecnológica. Por tanto, no se han visto comprometidos el resto de sus sistemas ni el funcionamiento habitual de la competición. La actividad futbolística ha continuado con normalidad, pese a que la organización ha tenido que concentrar sus esfuerzos en resolver una amenaza que afecta directamente a la privacidad de sus seguidores.