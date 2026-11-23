La Final a 8 de la Copa Davis 2026 arranca este martes en Bolonia y España debuta el jueves ante Austria con el campeón de las ATP Finals, Carlos Alcaraz

Sin margen para descansar, Carlos Alcaraz viajaba hoy a Bolonia para incorporarse al equipo español de Copa Davis, un día antes de que arrancase la Final 8 que se va a disputar en tierras transalpinas y donde España debuta el jueves ante Austria.

Las palabras de Alcaraz, el sábado, diciendo que cada vez tenía menos tiempo para adaptarse a Bolonia se tomaron como que ponía en duda su participación. Sin embargo, el propio tenista murciano, tras vencer a Zverev, quiso aclarar que iba a viajar a Bolonia y que, si nada lo impedía, iba a jugar.

"La Davis es algo muy importante para mí. Una semana... Vamos a ir para allá", señaló antes de aclarar lo que piensa hacer ante las molestias en los isquiotibiales que viene sufriendo dese su partido ante Medvedev, en segunda ronda. "Ahora mismo, la verdad es que voy a hacer lo mismo que he ido haciendo después de cada partido para estar lo mejor posible físicamente, para poder ir a Bolonia... dar lo mejor de mí, intentar ayudar al equipo lo máximo que podamos, ya que va a ser una semana muy, muy bonita, a la cual le tengo muchas ganas", añadía el español.

España no debuta hasta el jueves, pero la competición arranca este mismo martes con el duelo entre la República Checa y Canadá. El ganador de este duelo se enfrentará en semifinales al Italia vs Corea del Sur del miércoles. Ya el jueves llegará el turno del Gran Bretaña vs Alemania y del Austria vs España, que se cruzan en el cuadro, por lo que en caso de que ganen España y Alemania podríamos ver el próximo sábado un nuevo encuentro entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, ya que ambos están confirmados en ambos países.

Quién juega en el equipo español de Copa Davis

Pese a la baja de última hora de Davidovich, España ha viajado a Bolonia con un gran equipo. Rafa Jódar, Dani Mérida y Marcel Granollers aterrizaron el sábado, Pedro Martínez se incorporó el domingo y Carlos Alcaraz llega este lunes tras ganar en Turín las ATP Finals.

Rafa Jódar, con España / Imago

Los tres primeros ya han probado la pista y, según el capitán David Ferrer, ha dejado buenas sensaciones. "La pista está bien, no es ni muy rápida ni muy lenta. Creo que se adapta bien a nuestros jugadores, y lo importante para ellos es que tengan buenas sensaciones estos días. También es verdad que todavía no han jugado mucho, vamos a ver a partir de mañana. (…) Hay un gran compromiso por parte del equipo y muy buen ambiente, que al final es lo más importante", señalaba el de Jávea.

Calendario y partidos de la Final 8 de la Copa Davis Bolonia 2026

Los partidos empezarán el martes 24 de noviembre con la disputa de los cuartos de final, las semifinales quedarán para el viernes 27 y el sábado 28 de dicho mes, y la gran final tendrá lugar el domingo 29.

Martes 24 de noviembre de 2026 - 16:00 - Cuartos de final 1: Chequia vs Canadá

Miércoles 25 de noviembre de 2026 - 16:00 - Cuartos de final 2: Italia vs Corea del Sur

Jueves 26 de noviembre de 2026 - 10:00 - Cuartos de final 3: Gran Bretaña vs Alemania

Jueves 26 de noviembre de 2026 - No antes de las 17:00 - Cuartos de final 4: Austria vs España

Viernes 27 de noviembre de 2026 - 16:00 - Semifinal 1: Ganador CF1 vs Ganador CF2

Sábado 28 de noviembre de 2026 - 12:00 - Semifinal 2: Ganador CF3 vs Ganador CF4

Domingo 29 de noviembre de 2026 - 15:00 - Final: Ganador SF1 vs Ganador SF2

Dónde se juegan la Final 8 de la Copa Davis 2026

Las finales de la Copa Davis 2026 se juegan en Bolonia, en el BolognaFiere, del 24 al 29 de noviembre. Tras su paso en los últimos años por España (Madrid y Málaga), Italia acoge desde 2025 esta Final a 8, cuyo desenlace disputaron el pasado año el equipo local y España, con triunfo para los transalpinos.

Cómo ver por TV y online a España en la Copa Davis 2026

Aunque habitualmente, los partidos de España en la Copa Davis los retransmitía RTVE, en este caso, los derechos los tiene Movistar. Esta plataforma será la que se encargue de retransmitir toda la competición entre el 24 y el 29 de noviembre en alguno de sus canales.

En ESTADIO Deportivo les ofreceremos todos los detalles de esta Final a 8 de la Copa Davis, en la que España tratará de alzarse con la ensaladera en Bolonia.