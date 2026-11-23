El pívot zaragozano no jugó en Miami y los Thunder perdieron; Aldama tuvo protagonismo en el triunfo de los Mavericks y Hugo González en la derrota de los Celtics

El arranque de la NBA tras el primer mes de competición ha dejado a tres equipos por encima del resto, los Spurs y los Lakers en el Oeste y los Sixers de LeBron James en el Este. Ha sorprendido el irregular inicio de los campeones Knicks o las numerosas derrotas que han acumulado unos Thunder perseguidos por las lesiones.

La buena noticia para Shai Gilgeous-Alexander y los suyos ha sido contar con uno de los novatos que más impacto está teniendo en el campeonato. Aday Mara ha logrado en tan sólo un mes hacerse un nombre en la Liga norteamericana. El aragonés acumula ya cuatro dobles dobles y cada vez suma más minutos en la rotación.

Cierto es que se ha visto beneficiado por la lesión del 'center' titular, Chet Holmgren, y las otras conocidas, pero él está respondiendo a las expectativas que había puestas en él y ha demostrado que está para triunfar en esta competición.

Aday Mara, KO por lesión en Miami, / @okcthunder

"Ha habido un poco de todo. Creo que, obviamente, las lesiones, que no es lo que queremos como equipo, me han dado un poco más de hueco en la rotación y han hecho que yo pueda aprovechar esas oportunidades que me han dado", señalaba Aday Mara a EFE tras la derrota contra los Miami Heat, la séptima de su equipo en 17 partidos, en la que él no ha jugado, ya que ha sido reservado por su entrenador.

Aday Mara aclara su lesión

El pívot zaragozano de 21 años aclara que no ha jugado tras sufrir un golpe, pero que sólo ha sido por precaución. "Fue un golpe. Durante el partido pude jugar y no tuve ningún problema, pero ahora lo estaba notando y al final dijimos que mejor descansar", señala el internacional español, feliz de lo que está viviendo en sus primeros partidos en la NBA. "A partir de ahí, contento por las oportunidades que me han llegado y por cómo lo he ido haciendo. La verdad que el primer mes no me puedo quejar", reconoce.

Sin el español, los Thunder perdieron ante los Heat de Antetokounmpo, como también lo hicieron los Boston Celtics, en los que Hugo González fue titular y jugó 22 minutos, pero su equipo acabó cayendo en San Francisco ante los Warriors. Es el primer equipo de Golden State desde que Curry se lesionara. González acabó con 6 puntos, gracias a dos triples, dos rebotes y un robo.

Sí ganó en Utah y, tras varios partidos, tuvo más protagonismo Santi Aldama con los Mavericks. El canario anotó 9 puntos, cogió 4 rebotes y dio una asistencia en los 16 minutos que estuvo en pista con la franquicia de Dallas.

En el resto de encuentros, Jamal Murray rescató a los Denver Nuggets después de que los Chicago Bulls forzaran la prórroga. Los New York Knicks derrotaron 113-106 a los Indiana Pacers con 30 puntos y 13 rebotes de Karl-Anthony Towns. Atlanta Hawks se impuso 107-97 a los Detroit Pistons tras un parcial de 33-12 en el último cuarto. Y en Washington, los Wizards superaron a los Orlando Magic en un partido que dominaron de la primera a la última posesión.

Resultados de la NBA hoy 23 de noviembre

Atlanta Hawks 107-97 Detroit Pistons

Miami Heat 123-113 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 116-96 Orlando Magic

Chicago Bulls 145-151 Denver Nuggets

Utah Jazz 114-116 Dallas Mavericks

New York Knicks 113-106 Indiana Pacers

Golden State Warriors 88-87 Boston Celtics