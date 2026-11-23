El delantero del Valencia se llevó del estadio una cartulina que había llamado su atención durante el partido ante el Rayo, pero lo que no se había visto en televisión era la otra cara del ingenioso cartel

Hugo Duro y Maffeo con el cartel contra el lateral en Vallecas / Instagram

Hugo Duro encontró en Vallecas una de esas historias que merecían una segunda parte y convirtió a Pablo Maffeo en protagonista de un pequeño troleo que acabó compartiendo en sus redes sociales. El delantero del Valencia se llevó una pancarta que un joven aficionado había preparado para el lateral y que no pasó inadvertida durante el partido ante el Rayo Vallecano.

La cartulina mostraba un montaje con el rostro de Maffeo y un mensaje bastante poco cariñoso: "Masfeo, llorón". Una burla que conectaba con algunas de las polémicas que el defensa había protagonizado en el pasado con Vinicius, al que llegó a provocar haciendo gestos de estar llorando. También tenía como inspiración un comentario reciente de Marcelo en redes sociales durante el último encuentro entre el Valencia y el Real Madrid: "Qué rabia tiene el Masfeo este".

Hugo Duro se había fijado en el cartel durante la segunda mitad, cuando calentaba en la banda. La ocurrencia le hizo gracia y preguntó al aficionado si podía quedárselo al terminar el partido. El delantero entró al terreno de juego en el minuto 83 y, entre la tensión del tramo final y la celebración por los tres puntos, terminó olvidándose de aquella petición.

La historia, sin embargo, no había acabado. Después de pasar por la ducha y reunirse con sus padres, el futbolista se encontró de nuevo con el joven, que había esperado para entregarle la cartulina. "Te la puedes quedar", le ofreció. Duro no dejó escapar la oportunidad y decidió compartir el momento con Maffeo, que se prestó a posar sonriente junto al cartel durante el regreso a Valencia. La imagen terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más curiosas de la jornada para el vestuario valencianista.

Una pancarta con dos destinatarios

La gracia del asunto no iba a quedarse únicamente ahí. La cartulina tenía otra versión en el reverso, con un mensaje completamente diferente y dirigido a un futbolista del Rayo: Andrei Ratiu.

Cartel contra Maffeo en Vallecas / DAZN

En esa segunda cara aparecía una bandera de Rumanía acompañada de unas palabras escritas en su idioma: "Ratiu, barosane. Esti cel mai bun. Tricoul". Una frase que vendría a significar "Ratiu, máquina. Eres el mejor. La camiseta", con un "Por favor" añadido en español en una esquina. El objetivo del aficionado era, por tanto, doble: bromear con Maffeo y tratar de conseguir la camiseta del lateral rayista.

El joven apareció en distintos momentos de la retransmisión televisiva, sentado en primera fila detrás de varias banderas, entre ellas una de Ecuador y otra del Rayo. Ratiu y Maffeo coincidieron en la misma zona del campo durante la segunda parte, especialmente cuando el futbolista local se incorporó al ataque en los minutos finales. El aficionado llegó a levantarse para mostrar su mensaje cuando el valencianista se acercó al lateral para sacar de banda, aunque parece que el rumano no llegó a ver la petición.

Al final, la pancarta terminó en manos de Hugo Duro y, después, en el vestuario del Valencia. Una pequeña historia de grada que tuvo su particular desenlace lejos del césped.