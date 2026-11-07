Marcelo se burla de Maffeo tras su polémica actuación ante el Real Madrid: "Es una mierda"

El lateral del Valencia mostró su enfado con el colegiado por la falta señalada sobre Mbappé que originó el primer gol del Real Madrid y no escondió su malestar ante las cámaras de DAZN. Marcelo, que siguió el encuentro, también cargó contra el defensa en las redes sociales

Pablo Maffeo no necesitó esperar al pitido final para dejar claro que estaba enfadado. El lateral del Valencia CF se marchó al descanso del partido ante el Real Madrid con varios motivos de protesta y terminó convirtiendo su entrevista con DAZN en otro foco de tensión. No le gustó el arbitraje, tampoco la situación de tener que atender a la televisión en mitad del encuentro.

La primera respuesta del defensa ya dejó pocas dudas sobre su estado de ánimo. Preguntado por lo que le había faltado al conjunto valencianista durante los primeros 45 minutos, Maffeo respondió sin disimular su irritación: "No me apetece nada hacer esta entrevista, es una mierda esta entrevista aquí, que no pinta nada, estamos jugando un partido... Nos pitan faltas que no son, en fin. Se hace esta entrevista y ya está, pregunta lo que quieras".

El periodista insistió en conocer su análisis futbolístico y el jugador fue entonces más concreto, aunque volvió a señalar directamente al colegiado: "Que sea más justo el árbitro y ya está, no es falta en el primer gol y eso nos condiciona. Obviamente nos falta llegar al área, nos falta juego y ya está. Creo que el equipo está compitiendo bien y ya está".

El origen de su enfado estaba en una de las acciones que marcaron el primer tiempo. Maffeo derribó a Mbappé en una disputa y el árbitro señaló falta, además de mostrarle tarjeta amarilla al valencianista. Mestalla protestó la decisión, también lo hizo el propio futbolista y la jugada terminó teniendo consecuencias en el marcador. El lanzamiento de Mbappé acabó en la barrera, pero el rechace lo recogió Valverde para firmar el primer tanto madridista.

Marcelo responde a Maffeo en redes

La escena tampoco pasó inadvertida para Marcelo. El exjugador del Real Madrid siguió el encuentro y reaccionó en X a la actitud del defensa valencianista, con quien el madridismo ya tiene cierta memoria por sus duelos anteriores ante el conjunto blanco, especialmente durante su etapa en el Mallorca.

"Qué rabia tiene al MADRID el Masfeo... madre mía", escribió el brasileño, que poco después añadió otro mensaje: "Y gol".

Los enfrentamientos de Maffeo contra el Real Madrid suelen tener un componente especial. En temporadas anteriores, sus cruces con Vinicius habían alimentado la rivalidad, pero esta vez el lateral volvió a mostrar su carácter competitivo sin tener al brasileño enfrente. Su enfado con el arbitraje y su respuesta ante los micrófonos terminaron convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del encuentro.