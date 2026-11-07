Valencia 0-3 Real Madrid: Arda Güler desata su orquesta en Mestalla

El conjunto de José Mourinho prolonga su excelente dinámica y alcanza los 30 puntos para dar caza al Barcelona, a la espera de lo que suceda este domingo en el Metropolitano, donde los azulgranas visitan al Atlético de Madrid

El Real Madrid sigue lanzado. Ni Mestalla, uno de los estadios tradicionalmente más complicados para los blancos, consiguió frenar a un equipo que atraviesa su mejor momento de la temporada.

Los goles de Fede Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé certificaron un triunfo contundente y sin paliativos ante un Valencia desarbolado que fue arrollado y que volvió a mostrar sus carencias. Para colmo de males, los de Aguirre terminaron con diez futbolistas por la expulsión de Gayà, completamente superados entre indiferencia e impotencia de la grada che.

Ocho victorias consecutivas suma ya el conjunto madridista, que mete presión al Barça en la pelea por el título.

Valverde abre el camino y Güler pone la magia

Aguirre pidió un plus a sus jugadores en la previa por el hecho de ser el último duelo contra el Real Madrid en Mestalla y la historia valencianista querrá olvidar para siempre este encuentro. Una calamidad el equipo murciélago.

Mourinho no quiso reservarse nada en una visita que siempre tiene un componente especial para el madridismo y.apostó por un once de garantías, con Valverde nuevamente en el lateral derecho y Güler ocupando una posición de libertad por detrás de Mbappé. El resultado le dio la razón.

El Real Madrid asumió rápidamente el control del balón, aunque le costó encontrar espacios ante un Valencia que esperaba con muchos efectivos por detrás de la pelota. Los locales tuvieron alguna opción y obligaron a Courtois a intervenir con una buena parada ante un disparo de Mayol. Poco después, Guido Rodríguez llegó a celebrar un tanto que terminó siendo invalidado por fuera de juego. Ahí se terminó el Valencia.

Los visitantes fueron ganando terreno hasta encontrar el camino del gol. En el minuto 28, una falta sobre Mbappé al borde del área permitió a los blancos adelantarse. El lanzamiento del francés se estrelló contra la barrera, pero el rebote cayó en los pies de Fede Valverde, que no se lo pensó dos veces.

El uruguayo armó un potente disparo raso y cruzado que sorprendió a Dimitrievski para establecer el 0-1.

El tanto dejó tocado al Valencia, que recibió un segundo golpe apenas ocho minutos después. Bellingham se internó en el área por la izquierda, alcanzó la línea de fondo y puso un balón al corazón del área. El despeje de la defensa local quedó muerto y Arda Güler apareció para conectar una volea que acabó en el fondo de la portería. El turco volvía a demostrar su enorme calidad y ampliaba una ventaja que reflejaba lo sucedido sobre el terreno de juego.

Mbappé sentencia y Gayà acaba expulsado

El paso por vestuarios no cambió el guion. El Madrid siguió encontrando espacios y pudo ampliar su renta en varias ocasiones. Dimitrievski evitó el tercero con intervenciones de mérito ante Güler y Mbappé, mientras que Bellingham también dispuso de una oportunidad muy clara para sumarse a la fiesta goleadora.

El Valencia intentó estirarse, pero apenas consiguió inquietar a Courtois. El guardameta belga tuvo que intervenir ante Danjuma para mantener su portería a cero en una de las pocas aproximaciones con peligro de los locales.

Con el encuentro ya bastante encarrilado, Mbappé terminó de ponerle el broche. En el minuto 76, el francés aprovechó un magnífico pase de Güler a la media vuelta para plantarse ante Dimitrievski y definir con acierto el 0-3.

El turco completaba así una actuación sobresaliente, participando directamente en dos de los tres tantos madridistas.

El tramo final todavía dejó más tensión. Mbappé y Pepelu protagonizaron un encontronazo que acabó con amarilla para ambos, mientras que Gayà vio la roja directa en el minuto 79 por una entrada sobre el delantero francés. El capitán valencianista dejaba a su equipo con diez en un desenlace que ya no tuvo ninguna historia.

El Madrid se marchó de Mestalla con tres puntos más, ocho triunfos consecutivos y 30 puntos en su casillero, los mismos que tiene el Barcelona. Ahora, los de Mourinho estarán pendientes del Metropolitano, donde los azulgranas se juegan mantener su ventaja en el liderato.

El Valencia, por su parte, continúa hundido en la penúltima posición con solo nueve puntos y sin encontrar soluciones a una situación cada vez más preocupante.

Ficha técnica

Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Arnau, m.63), Pepelu, Tárrega, De Haas (Rioja, m.46), Gayà; Guerra (Jesús Vázquz, m.82), Guido (Ugrinic, m.63), Mayol; Sadiq (Aimar, m.59) y Danjuma.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo (Endrick, m.84); Arda Güler (Camavinga, m.84), Bellingham (Thiago, m.91), Diomande (Brahim, m.84); y Mbappé (Espí, m.91).

Goles: 0-1, m.28: Valverde. 0-2, m.36: Güler. 0-3, m.75: Mbappé.

Árbitro: Francisco José Hernández. Amonestó a Maffeo (m.26), Guido (m.50), Aguirre (m.59), Rioja (m.80) y Pepelu (m.81) por parte de los locales, y a Lunin (47+, en el banquillo), Diomande (m.80) y Mbappé (m.81) por parte de los visitantes. Expulsó con roja directa a Gayà (m.79).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 47.914 espectadores. Se guardó un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel. Los jugadores salieron con una camiseta conmemorativa con el dorsal 9 y, junto a los árbitros, formaron un semicírculo abrazados en el centro del campo, donde depositaron un ramo de flores.