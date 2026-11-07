Osasuna 1-1 Athletic: Catena le da una última dosis de vida a Osasuna

Reparto de puntos en El Sadar en un partido de pocas ocasiones y escaso brillo que reservó toda la emoción para el tramo final. Nico Williams adelantó a los rojiblancos en el minuto 85 y, cuando los tres puntos parecían viajar a Bilbao, Catena apareció en el 91 para firmar el empate y evitar la derrota de los rojillos

El Sadar tuvo este sábado una visita muy especial y un desenlace que no estaba en el guion. Enrique Villarreal, conocido popularmente como 'El Drogas', estuvo presente en el estadio rojillo, donde Osasuna acabó evitando la derrota ante el Athletic gracias a un tanto de Catena en el minuto 91. Un empate agónico que impidió que los tres puntos volaran hacia Bilbao después de que Nico Williams golpeara en el tramo final.

Osasuna quiso llevar la iniciativa desde el comienzo. Rubén García asumió buena parte de la responsabilidad ofensiva y los locales fueron ganando terreno con el paso de los minutos, aunque sin encontrar demasiadas vías para inquietar a Unai Simón. El encuentro quedó además marcado por el homenaje a Jesús de Miguel, que obligó a detener el juego en el minuto nueve y medio.

Las ocasiones llegaron con cuentagotas. Moncayola probó fortuna con un disparo que no puso en aprietos al guardameta rojiblanco y Bretones también lo intentó con una volea. En el otro lado, Berenguer estuvo cerca de romper la igualdad con un derechazo que se estrelló en el palo de Aitor Fernández. Moro volvió a probar desde la distancia antes del descanso, al que Osasuna llegó con mejores sensaciones y el marcador intacto.

El guion cambió tras el paso por vestuarios. El Athletic se hizo con el balón y comenzó a encontrar más espacios. Robert Navarro obligó a intervenir a Aitor Fernández y Sancet llegó a celebrar un tanto que terminó invalidado por fuera de juego. También Osasuna vio cómo se le anulaba un gol a Rosier por posición antirreglamentaria de Catena en el inicio de la jugada.

El partido entró entonces en una fase espesa, con interrupciones y faltas que dificultaron cualquier continuidad. Los cambios no terminaron de alterar el panorama y el conjunto bilbaíno fue imponiendo su ritmo hasta encontrar el premio. Una pérdida de Bretones permitió al Athletic lanzar una transición rápida: Iñaki Williams condujo por la derecha y encontró a su hermano Nico, que aprovechó el rechace de Aitor para adelantar a los visitantes.

Parecía que el golpe iba a ser definitivo, pero Osasuna no había dicho la última palabra. En el minuto 91, una acción confusa dentro del área terminó con el balón en los pies de Catena, que conectó un remate potente para establecer el 1-1. El central rescató así un punto para los rojillos en una tarde de fútbol discreto, pero con un final de máxima tensión.

Ficha técnica

1 - CA Osasuna: Aitor Fernández: Rosier, Boyomo, Catena: Bretones; Moncayola (Osambela, m. 69), Torró, Moi Gómez (Iker Muñoz, m. 74); Rubén García (Barja, m. 80), Budimir (Raúl, m. 80), Moro (Dubasin, m. 69).

1 - Athletic Club: Unai Simón: Rincón, Vivian, Laporte, Yuri; Gerenabarrena (Ruiz de Galarreta, m. 65) Canales (Prados, m. 86); Berenguer (Yeray. m. 89), Navarro (Sancet, m. 65), Nico Williams, Iñaki Williams.

Goles: 0-1, m.85: Nico Williams. 1-1, m.90: Catena.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité riojano), asistido por Ion Rodríguez y Mario Martín-Consuegra. El colegiado mostró amarilla a Budimir, Moncayola e Iker Muñoz por parte de Osasuna. A Sancet y Yuri por parte del Athletic.