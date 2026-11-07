Carlos Alcaraz arrasa a Casper Ruud en el Masters 1000 de París

Alcaraz se impuso a Carlos Alcaraz por un doble 4-6 en una hora y 27 minutos. El murciano se aprovechó del cansancio del noruego, que terminó su partido de cuartos cerca de las tres de la mañana

Llegaba Carlos Alcaraz a su primera semifinal del Masters 1000 de París después de un gran partido de cuartos que rozó las tres horas ante Taylor Fritz. El tenista español apuntó tras vencer al norteamericano que gracias al empuje del público, logró sobreponerse a sus peores momentos y este le dio alas. Esas alas parece que seguían intactas este sábado en las semifinales ante Casper Ruud, al que ya se había enfrentado en siete ocasiones y al que había ganado en seis.

Casper Ruud fue el verdugo del segundo de los españoles que estará en las ATP Finals 2026 de Turín y lo hará, en parte, porque Alcaraz venció a Fritz en cuartos de final. La solidez que mostró Carlos Alcaraz en el último set ante Fritz se prolongó ante Casper Ruud en la primera manga de las semifinales del Masters 1000 de París.

Carlos Alcaraz sigue de dulce en el Masters 1000 de París

El tenista murciano llegó al séptimo juego del primer set sin haber concedido ninguna bola e break y habiendo desperdiciado. En la tercera, Carlos Alcaraz no falló y cerró el set con un juego en blanco ante un Casper Ruud que parecía que por el momento no presentaba demasiada batalla. En el segundo set, parecía que Casper Ruud, quizás algo menos presionado por el resultado final y pensando más en disfrutar, fue soltando más el brazo.

Igualdad total entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud

Después de los ocho primeros juegos del segundo set y a diferencia del primero, tanto Carlos Alcaraz como Casper Ruud se mostraron muy sólidos ya que ninguno de los dos oponentes mostró síntomas de debilidad. Ni Casper Ruud ni Carlos Alcaraz concedieron ninguna bola de break. Fue en el noveno cuando llegó esa bola de rotura a favor de Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz fue superior a Casper Ruud

Carlos Alcaraz golpea en el momento adecuado

Logró Carlos Alcaraz confirmar ese break en el mejor momento del partido. Con esa rotura, el tenista murciano afrontaba su siguiente servicio con la oportunidad de cerrar el partido y meterse en la final del Masters 1000 de París por primera vez en su carrera. No desaprovechó la oportunidad el murciano y se impuso con un potente servicio que le dieron tres bolas de partido al murciano. Casper Ruud salvó la primera pero con un saque directo

Ben Shelton espera a Carlos Alcaraz en la final

Tras el pase a la final de Carlos Alcaraz, el tenista número 2 del ranking ATP ya conoce su rival. Será el estadounidense Ben Shelton el que trate de evitar que un español vuelva a reinar en París, más de 10 años después, cuando lo hizo David Ferrer. En los enfrentamientos entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton, el español vence por 3-1 y el último fue en los cuartos de final del US Open de este 2026.