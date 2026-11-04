Rafa Jódar vuelve a la 'vida' en París gracias a Etcheverry

La derrota de De Miñaur le mantiene, por ahora, con la última plaza para las ATP Finals; aunque Paul y Fritz aún pueden pasarle

Rafa Jódar aún mantiene sus esperanzas de estar en las ATP Finals cuando parecía casi imposible después de la sorprendente derrota del australiano Alex de Miñaur en la primera ronda del Master 1.000 de París.

De haber ganado, De Miñaur la habría arrebatado al tenista madrileño la novena posición en la Race, que es la que clasifica para Turín, ya que Sinner no estará. Pero ha caído ante el argentino Etcheverry y, con ello, pierde todas las opciones de meterse entre los ocho que estarán en ese privilegiado torneo de final de temporada.

Jódar aún tiene complicado llegar allí, ya que dos tenistas le pueden superar si alcanzan las últimas rondas en París, pero, al menos, ha salvado este 'match ball'. De los que podrían pasarle, Tommy Paul ha ganado esta mañana a Dani Mérida y ya está en octavos, mientras que Taylor Fritz aún está jugando su encuentro de segunda ronda del torneo parisino. Djokovic, el tercero que podía, ha perdido con el australiano Hijikata y no jugará el Masters.

La derrota de Mérida, por otro lado, deja a Carlos Alcaraz como único representante español en la Ciudad de la Luz. El murciano debuta esta noche ante el norteamericano Alex Michelsen.

Etcheverry logra el mejor triunfo de su carrera

En el partido del que estaba tan atento Rafa Jódar, el argentino Tomás Martín Etcheverry lograba el mayor triunfo de su carrera al derrotar a su primer Top-10, un Alex de Miñaur que cedió por 7-6(2) y 6-3.

Etcheverry venía de encadenar seis derrotas consecutivas tras haber alcanzado los octavos de final del US Open y, con este triunfo, recupera un puesto entre los 30 mejores del ranking ATP. Su próximo rival será el australiano Rinky Hijikita.

Alex Zverev estrena el '1' con derrota

La derrota de De Miñaur no fue la única sorpresa de la mañana en París, ya que también ha caído el número uno. Un Alex Zverev que se estrenaba en esa posición ante Lorenzo Musetti y que ha visto cómo el italiano le pasaba por encima y le superaba por 7-6(5) y 6-2. Musetti se jugará un puesto en cuartos de final contra el francés Luca van Assche, sorprendente verdugo del estadounidense Learner Tien (7-6(4) y 6-4).

Daniil Medvedev, por su parte, también caída ante el peruano Buse (6-4 y 6-4) en otro de los resultados sonados de la jornada. Y Novak Djokovic, ante Rinky Hijikata (2-6, 6-3 y 6-3).

También es sorprendente la derrota de Tiafoe, que deja en duda su presencia en las ATP Finals y clasifica a Arthur Fils para las mismas. Al estadounidense no se le da bien el Masters 1.000 de París, donde no ha ganado ningún partido desde que en 2022 alcanzó los cuartos de final. Esa racha negativa se prolongó tras caer contra el francés Quentin Halys por 6-3, 1-6 y 7-6(9), después de desperdiciar hasta cuatro bolas de partido.

Dani Mérida se despide con paliza

Halys se enfrentará ahora a un Tommy Paul que derrotó a uno de los dos españoles que aún quedaban en el cuadro: Dani Mérida. El tenista madrileño pone así fin al torneo parisino, no así a la temporada, ya que está inscrito en el ATP 250 de Estocolmo. De París se despidió con un sonrojante 6-1 y 6-1.

Tommy Paul, duodécimo favorito y con opciones de clasificación para el Torneo de Maestro, aprovechó el mal partido del español y su seguridad con el saque para pasar una ronda más y soñar con Turín.