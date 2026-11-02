Rafa Jódar da un paso clave en París hacia las ATP Finals: "Yo siempre tengo la misma mentalidad. Voy a intentar sumar el máximo posible de puntos y no voy a pensar mucho en eso"

El madrileño supera a Tabilo por cuarta vez este año y se medirá a Casper Ruud; Dani Mérida gana a Báez y regresa al Top-40

Rafa Jódar y Dani Mérida han enderezado el nefasto inicio del Master 1.000 de París, donde Martín Landaluce, Pablo Carreño y Jaume Munar se vieron apeados a las primeras de cambio.

Jódar, que este lunes estrenaba su posición en el Top-100, volvió a cruzarse en el camino del Alejandro Tabilo y, como en las cuatro anteriores ocasiones, acabó derrotándolo. El chileno eliminó al madrileño en Indian Wells, pero el español ha vengado esa afrenta con cuatro victorias desde agosto, a las que une la eliminación de España ante Chile en Copa Davis, con los dos jugadores como primeros espadas.

El tenista de Leganés debutó con autoridad y se impuso a Tabilo por 6-2 y 6-3 y se cruzará en segunda ronda con el noruego Casper Ruud, que ganó su enfrentamiento frente a Juan Manuel Cerúndolo también de forma clara y por casi el mismo resultado (6-3 y 6-2).

Rafa Jódar firmó una gran remontada tras comenzar con dificultades. El español sufrió de inicio con su saque y aunque Tabilo consiguió adelantarse, el madrileño reaccionó rápidamente y encadenó varios juegos de dominio absoluto para llevarse el primer set por 6-2.

En la segunda manga, el tenista del CT Chamartín volvió a demostrar su capacidad para competir bajo presión. Tras intercambiar roturas con su rival, encontró el momento decisivo en el octavo juego para romper y cerrar el encuentro por 6-3.

Una victoria importante que refuerza las opciones de Jódar de clasificarse para las ATP Finals de Turín. El español ocupa actualmente la novena posición de la clasificación en una pugna por las tres plazas que todavía quedan disponibles.

Rafa Jódar no mira más allá de Casper Ruud

Tras su triunfo, Rafa Jódar no negó que su objetivo es ahora mismo alcanzar esa plaza en el torneo de maestros, que ha calificado como "una gran recompensa" tras un año increíble, aunque no quiere meterse esa presión extra, ya que ser Top-10 en la temporada de su estreno en el circuito ya es bastante premio.

"Voy a intentar sumar el máximo posible de puntos, pero no voy a pensar mucho en eso. Yo siempre tengo la misma mentalidad, intentar imponer mi juego, saber qué puntos son importantes y luchar hasta el final", afirma sobre su planteamiento en cada partido, sea Tabilo o Ruud el rival, y lo que ahora mismo hay en juego o cualquier otra cosa.

El tenista español está contento de estar entre los diez mejores del mundo, aunque no quiere pensar aún en ello y sí cuando acabe esta ilusionante campaña. "Lo considero un paso más en el largo camino que supone mi carrera. No significa que necesariamente vaya a ser mejor que ahora, solo quiere decir que he tenido una buena temporada. La próxima temporada tendré que seguir esforzándome al máximo para tener resultados y jugar muchos partidos", analiza.

"De lo que más orgulloso me siento esta primera temporada es de haber podido competir en los escenarios más importantes del tenis. Cuando regrese la próxima temporada ya sabré a lo que me voy a enfrentar y eso es importante para mí", añadía un Rafa Jódar que, según admite, se vio con capacidad para luchar con los mejores en los primeros meses del año y el desenlace del resto de la temporada le dio la razón.

"Sentí que podía rivalizar con los mejores. Fue en los primeros cinco meses del año. Eso me hizo ver qué podía mejorar y que tenía capacidad de afrontar algunos torneos sin estar al cien por cien", admite.

Dani Mérida vuelve a ofrecer su mejor versión

El triunfo de Rafa Jódar no se quedó solo en París este lunes. Su paisano y amigo Dani Mérida también ha comenzado con muy buen pie su participación en la capital francesa y se ha impuesto a Sebastián Báez en dos sets (6-4 y 6-2) después de una hora y 17 minutos de juego.

Mérida ha recuperado sensaciones en la capital francesa tras su derrota ante Medvedev y ha ofrecido una gran solidez al servicio. Báez apenas encontró oportunidades para poner en aprietos al tenista español, que supo resistir en los momentos más delicados del primer parcial y pasó por encima de su rival en el segundo.

Este resultado le permite situarse provisionalmente de nuevo entre los 40 mejores del mundo y mantener vivo el objetivo de acercarse al top 32, una posición que le abriría las puertas a ser cabeza de serie en el Open de Australia con el que arranca el año 2027. Su próximo obstáculo saldrá del enfrentamiento entre Tommy Paul y Holger Rune, que se enfrentan mañana.