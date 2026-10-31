Rafa Jódar, a esperar una ayuda de Carlos Alcaraz

El tenista madrileño va a convertirse en número Top Ten esta próxima semana, pero eso no le asegura estar en las ATP Finals. Al joven le vendría de perlas que su compatriota bata en la final de Viena a Álex de Miñaur

Rafa Jódar está de enhorabuena porque a sus 20 años se va a convertir en nuevo Top Ten a partir de esta próxima semana. Un hito si se tiene en cuenta que el madrileño está en su primera temporada como tenista profesional. A pesar del éxito, el español aún puede ponerle la guinda a la campaña clasificándose para disputar las ATP Finals, billete que se está jugando contra otros jugadores, siendo uno de ellos un Álex de Miñaur que ha dado la sorpresa en Viena al llegar a la final. Por ello, a Rafa Jódar no le vendría nada mal una ayuda de Carlos Alcaraz, que jugará la final contra el australiano.

Rafa Jódar lucha por estar en las ATP Finals

Rafa Jódar actualmente se encuentra fuera de los puestos que dan billete para disputar las ATP Finals ya que está situado en la décima posición, novena si se tiene en cuenta que Jannik Sinner ya no va a jugar más en esta temporada. Sólo los ocho mejores tenistas del año juegan el torneo que cierra la campaña y, ahora mismo, Rafa Jódar sólo tiene un punto menos que Álex de Miñaur, 3.210 por 3.209 puntos en la clasificación ATP Race.

Esta situación se ha dado debido a que Álex de Miñaur ha dado la sorpresa en el torneo ATP 500 de Viena ya que en semifinales le ganó a Alexander Zverev, actual número 1 del mundo. Dicho triunfo hace que el australiano actualmente esté por delante del español en dicha clasificación y, por otro lado, se cite en la gran final contra Carlos Alcaraz.

Con un torneo importante por disputarse, el Masters 1000 de París, a Rafa Jódar le vendría de perlas una ayuda de Carlos Alcaraz ya que de ganar su compatriota a Álex de Miñaur en la final de Viena todo se decidiría durante la semana que viene en la capital de Francia.

Lo que está claro es que Rafa Jódar si quiere jugar las ATP Finals va a necesitar ganar algún partido en el Masters 1000 de París y luego esperar que fallen, sobre todo, Álex de Miñaur y Francis Tiafoe, que son los dos tenistas que están justo por delante del madrileño y a los que puede superar de manera más sencilla ya a Arthur Fils y a Flavio Cobolli parece complicado que les pueda dar caza.

Los elogios de Carlos Alcaraz a Rafa Jódar

Rafa Jódar es una de las sensaciones dela temporada en el mundo del tenis después de haberse consagrado como uno de los mejores del mundo en una campaña de mucho crecimiento y en la que ha dado muestras que está llamado a hacer grandes cosas en esta deporte.

Jugadores de la talla de Carlos Alcaraz han elogiado en los últimos días a Rafa Jódar quien ya es muy tenido en cuenta por sus rivales. "Ha jugado a un nivel tenístico excelente durante toda la temporada, ganando a los mejores jugadores del mundo; ahora mismo, creo que está casi en el top 10, lo cual es increíble para ser su primer año", ha dicho el murciano de su compatriota en las últimas horas en Viena.