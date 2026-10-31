Barcelona - Alavés en directo: resultado del partido de hoy de la LaLiga EA Sports
Sigue minuto a minuto el partido correspondiente a la jornada 11ª de LaLiga EA Sports entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés en el Camp Nou
Barcelona
Alavés
Minuto a minutoActualizar narración
A punto de marcar Lamine sacándose un recurso con el exterior de la bota cuando se quedaba sin ángulo...
Buen balón de Rodri que acabe en Fermín apurando línea de fondo, el onubense saca un centro chut potente que se envenena y acaba en la portería de Sivera, que pudo haber hecho mucho más...
¡GOOOOOOOOOOOOOL DE FERMÍN! ¡EL SEGUNDO DEL BARÇA!
Atrapa ahora Joan García el centro de Yusi. Lo busca el Alavés por las bandas...
Ha reaccionado bien el Alavés al gol encajado, buscando tambien la portería de Joan García, aunque el Barça también ha avisado al contragolpe. Partido bonito en el Camp Nou...
¡LA HA TENIDO REBBACH!
Tenía toda la portería para decidir Rebbach tras recibir un centro desde la derecha pero la mandó por encima del larguero...
Tremendo pase filtrado de Pedri con el exterior para el desmarque de Fermín, que gana el espacio a la zaga babazorra y pone el pase lateral para que aparezca Raphinha y empuje el balón al fondo de la portería de Sivera... Ha durado poco la resistencia del Alavés.
¡GOOOOOOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡MARCA RAPHINHA!
¡ARRIBA PEDRI!
Primer disparo del partido tras una jugada de Lamine Yamal que recupera Fermín con un pase a la fronta pero el chut del canario se va alto. Al final la jugada queda invalidada por falta de Lamine.
Busca el Barça penetrar por la bandas pero de momento el Alavés está muy bien plantado, juntado líneas y atento a las coberturas...
Juega el Alavés con un 4-5-1 buscando poblar de jugadores la zona de creación del Barça, veremos como le sale el plan a Quique Sánchez Flores.
¡COMIEEEEEEEENZAAAAAA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU!
Repasamos los onces titulares de Barça y Alavés...
¡Saltan los protagonistas al terreno de juego!
Jugadores ya a vestaurios para recibir las últimas indicaciones, esto comienza en breve...
¡Saltan a calentar los hombres de Hansi Flick!
Tranquilidad antes de la tormenta en el Camp Nou.
Tiene muchas bajas Hansi Flick en defensa y las afronta con lo que puede y con canteranos. Así que tira de principios con Brian Fariñas, que hará de lateral derecho, Cubarsí y De Jong como centrales, con Cancelo de nuevo como lateral izquierdo.
¡Y EL ONCE DEL ALAVÉS!
¡YA TENEMOS EL ONCE DEL BARÇA!
EL ÁRBITRO DEL PARTIDO
Adrián Cordero Vega impartirá justicia esta noche en el Camp Nou, árbitro del colegio cántabro. Estará asistido desde el VAR por Valentín Pizarro Gómez.
El Alavés estrenará esta noche su tercera equipación.
Todo preparado en el vestuario azulgrana para la llegada de los hombres de Flick...
Quique Sánchez Flores tiene a toda su plantilla disponible salvo los lesionados de larga duración Facundo Garcés y Mikel Rodríguez.
Tiene Hansi Flick para este partido las bajas de Xavi Espart, Christensen, Bardghji, Dani Olmo, Jules Koundé y Eric García, todos por lesión.
El Barcelona recibe al Alavés con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones de las nueve primeras jornadas y lograr una victoria que le permita recuperar el liderato, ahora en manos del Atleti, mientras que el Alavés busca dar la campanada y cerrar una racha de seis jornadas sin ganar. ¿Quién se llevará los tres puntos?
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo que cierra la jornada del sábado desde el Camp Nou entre el Barcelona y el Alavés...
El Barcelona recibe al Deportivo Alavés con el objetivo de volver a recuperar la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas, en la Champions League frente al París Saint-Germain y en LaLiga ante el Real Madrid. En definitiva, una semana para olvidar para los de Hansi Flick que hasta entonces solo conocían la victoria.
El equipo azulgrana necesita reencontrarse con su juego y tendrá que hacerlo muy mermado por las bajas en su zaga, pues Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart siguen en la enfermería. Y también Jules Kounde, que aún no se ha recuperado del todo del esguince que sufrió en su tobillo izquierdo ante el Betis y sigue sin entrenarse junto a sus compañeros.
Enfrente está el Deportivo Alavés, que no conoce la victoria fuera de casa y asume el reto mayúsculo de lograr un resultado positivo para salir de la dinámica negativa en la que está inmerso en las últimas jornadas. Los hombres de Quique Sánchez Flores llegan con una racha de seis partidos sin conocer la victoria en los que solo ha sumado dos empates. El técnico babazorro cuenta con las bajas de larga duración de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez para medirse al Barcelona.