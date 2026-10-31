Rayo Vallecano 3-0 Celta de Vigo: El Rayo Vallecano se desata en Vallecas y pasa por encima del Celta

El Rayo Vallecano se dio un festín ante el Celta (3-0) en Vallecas, con Jorge de Frutos como gran protagonista gracias a su doblete y un espectacular gol de Unai López desde fuera del área. Los de Beñat San José firmaron una actuación muy sólida para dejar los tres puntos en casa

El Rayo Vallecano convirtió Vallecas en una fiesta a costa de un Celta que se marchó de vacío y con una derrota contundente. Los de Beñat San José firmaron un partido muy completo, supieron aprovechar sus oportunidades y encontraron en Jorge de Frutos a su principal protagonista. El atacante abrió el marcador antes del descanso y volvió a aparecer en la segunda mitad para ampliar distancias. Unai López, con un auténtico golazo desde fuera del área, puso la guinda a una tarde redonda para los franjirrojos.

El encuentro comenzó con el Rayo intentando hacerse con el control territorial y un Celta que esperaba su oportunidad para salir al contragolpe. Sergio Camello fue el primero en probar a Radu, que respondió sin demasiados problemas al disparo del delantero. Poco después, el atacante volvió a intentarlo tras una buena combinación con Pedro Díaz, obligando al guardameta rumano a emplearse con más exigencia.

Los visitantes también encontraron espacios. Jutglà tuvo una buena ocasión después de recibir un pase al espacio de Hugo Álvarez, aunque su disparo se marchó por encima del larguero. La oportunidad más clara del Celta llegó en el minuto 26, cuando Javi Rueda ganó metros por la banda y puso un centro peligroso al que Hugo Álvarez estuvo cerca de llegar.

De Frutos abre el camino antes del descanso

Con el paso de los minutos, el Rayo fue ganando presencia en campo contrario. Pedro Díaz probó fortuna desde la frontal en varias ocasiones y los locales comenzaron a encontrar más vías para acercarse al área de Radu. El primer golpe llegó en el minuto 36. Camello encontró un buen pase entre los centrales para dejar a Jorge de Frutos en una posición inmejorable. El atacante controló y definió con la zurda, colocando el balón lejos del alcance del portero celeste para firmar el 1-0.

El Celta intentó reaccionar antes del descanso y Hugo González estuvo cerca de encontrar el empate con un disparo con rosca que se marchó por encima de la portería de Audero. Sin embargo, el marcador ya no se movió. Los visitantes también tuvieron que realizar un cambio obligado por la lesión de Hugo González, que dejó su sitio a Pablo Durán en el minuto 42.

De Frutos firma el doblete y Unai López sentencia

La segunda mitad arrancó con un cambio en el Rayo, con Tsitaishvili entrando por Álvaro García. Los madrileños no tardaron en volver a amenazar la portería rival y De Frutos tuvo una primera oportunidad que Radu consiguió blocar. El segundo tanto, sin embargo, llegó en el minuto 55 y volvió a llevar la firma del atacante. La jugada fue una demostración de talento de Ratiu, que se inventó varios sombreros ante dos defensores antes de dejarle el balón a De Frutos dentro del área. El delantero no se lo pensó y conectó un potente disparo que terminó en la escuadra, imposible para Radu. Un auténtico golazo para poner el 2-0 y desatar la celebración en Vallecas.

Los visitantes no conseguían transformar sus acercamientos en ocasiones claras y el Rayo encontró espacios para seguir haciendo daño. Isi tuvo una oportunidad tras una buena combinación entre Tsitaishvili y De Frutos, aunque su disparo se marchó desviado. Poco después, el mediapunta volvió a encontrarse con Radu, que protagonizó una gran intervención con el pie para evitar el tercer tanto local.

Unai López pone la guinda con un golazo

El partido quedó prácticamente sentenciado en el minuto 73. Una pérdida de Aspas permitió a Unai López recuperar el balón y avanzar sin oposición. El centrocampista levantó la cabeza y, desde unos 30 metros, armó un disparo con rosca que superó a Radu. Un auténtico golazo para establecer el 3-0 y levantar todavía más a la grada de Vallecas.

En el tramo final, el Celta intentó maquillar el resultado y Pablo Durán tuvo una ocasión a la media vuelta que se marchó por encima del larguero. Aspas también probó fortuna, pero se encontró con el bloqueo de Lejeune. En el otro área, Isi volvió a rozar el gol, aunque Radu evitó que la goleada fuera todavía mayor.

Los cuatro minutos de añadido no cambiaron nada. El Rayo celebró una victoria contundente ante su afición, con De Frutos como gran protagonista y Unai López cerrando una tarde para el recuerdo. El Celta, por su parte, se quedó sin premio pese a sus buenos momentos y terminó castigado por la pegada local.