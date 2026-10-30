Giráldez, sobre la nueva fecha del partido de Copa: "﻿Lo ideal para nosotros hubiera sido el jueves día 12 y la Federación decidió el viernes 13"

El técnico del Celta de Vigo ha analizado cómo llegan sus hombres el duelo de Vallecas tras ver como aplazaban su partido de Copa ante el Salamanca por el accidente ferroviario de Urda, a los que quiso enviar "todas las condolencias a sus familiares"

El Celta se enfrenta este sábado al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas después de ver como su partido de Copa del Rey era aplazado por la tragedia ferroviaria de Urda. De ahí que sus primeras palabras fueran en recuerdo para los fallecidos y heridos. "Como no puede ser de otra forma enviar todas las condolencias a los familiares por las víctimas del accidente de tren, tanto por mi parte como por parte de la plantilla y por parte del club. Es lo más necesario ahora mismo y lo que toca antes de hablar de algo secundario como es un partido", comenzó el de Porriño.

Ese partido de Copa, precisamente, se disputará el 13 de noviembre, durante el parón. "Tenemos un calendario muy apretado. Había que jugarlo antes de la segunda ronda como es lógico. Para nosotros lo ideal era la semana de parón, porque creo que no había otra forma de encajarlo sin tener que modificar otros partidos de otras competiciones. Lo ideal para nosotros hubiera sido el jueves día 12 y la Federación decidió el viernes 13. Aceptarlo y afrontar la nueva situación siendo positivos", explicó.

Qué espera del partido ante el Rayo

"Es un campo especial en cuanto a dimensiones. Son un equipo incómodo, que corre mucho, que varía las presiones, que es muy vertical. El año pasado hicimos muchas cosas bien y se nos fue cuando teníamos ventaja en el marcador. El año anterior hicimos un partido muy bueno en el que fallamos muchas ocasiones y no nos llevamos puntos de allí. Tienes que adaptarte a que todo pasa mucho más rápido. Tienen un grandísimo entrenador, con mucha experiencia en muchos tipos fútbol distintos, inteligente por lo que veo y buena persona por lo que conozco de él".

La mejoría defensiva del Celta

"Creo que estamos compensados a nivel defensivo, que tenemos capacidad para robar, que tenemos perfiles más robadores, perfiles que estamos un poquito más en bloque medio-bajo. Bueno, creo que tenemos una plantilla muy compensada en lo defensivo, sabemos que evidentemente tenemos mejoría en lo físico, tenemos mejoría en ciertas situaciones de presión, que también depende del rival. Hay equipos que nos encajan mejor para poder apretarles y equipos que nos encajan peor, pero yo estoy contento con la plantilla que tengo en todos los apartados, en el defensivo también".

Los lesionados podrían llegar a la Copa

"Sí, lo he comentado antes, es un nuevo escenario que llevamos dos días, no se cambia en dos días claramente la hoja de ruta del jugador, pero sí que vamos a ir viendo si podrían llegar a esa semana que muchos iban a incorporar con el equipo de manera paulatina, que es la semana de parón que creímos que era ideal, si podemos acelerar dos o tres días sin asumir riesgos y pueden tener minutos en ese partido de Copa, no lo descartamos, pero de momento es pronto para verlo. Hay jugadores que ya están corriendo en el campo, que ya están, que veamos más factible que puedan llegar, otros que, como el caso de Miguel Román, que totalmente lo descartamos, y esperemos que sí o sí, después del partido de Copa, podamos tener a todos en disposición de poder llegar al partido de Liga, y si alguno puede tener la suerte de que este cambio de partido de Copa les da un partido intermedio entre el parón y el partido del Bernabéu, pues mejor que mejor, y es la parte positiva también del partido de Copa. ¿Perderemos algún internacional, algún jugador del Fortuna? Pues igual es distinto el que entra en la convocatoria aquel día y este, y es una pena para los que estuvieron en esa convocatoria. El escenario va a ser distinto, el contexto va a ser distinto, me refiero al escenario nuestro, no al contexto del partido, y veremos cuando llegue ese día quién entra en la convocatoria y quién tenemos en disposición de jugar".

Cómo están físicamente tras el duelo ante el Betis

"En la segunda parte nos faltó gasolina, es una realidad, son muchos partidos encima. Se notó mucho la diferencia del día y medio que tuvo el Betis con respecto a nosotros. Creo que hicimos un partido inteligente cuando nos faltaba energía. Creo que durante 55 minutos el equipo estuvo muy, muy bien, que tuvimos oportunidades para irnos en ventaja, que seguramente una ventaja en el marcador nos hubiese dado fuerzas para poder afrontar el partido de otra manera, otra tranquilidad para poder estar en bloque bajo en esos minutos finales y competir contra un equipo, creo que tan poderoso en lo físico, en el duelo como el Betis, con la temporada tan potente que está haciendo, con jugadores a nivel individual tan buenos sin tener energía, también nos tiene que dar una parte positiva y no negativa, y sabiendo que a veces es imposible que estemos igual de frescos teniendo un partido dos días después que cuando tenemos cuatro días, cinco días, y en este caso hemos tenido seis para ir de un partido a otro, y espero ver un equipo físicamente estable durante los 90 minutos, contra unos equipos también en ese aspecto exigentes en la parcela medicinal".