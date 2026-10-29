Morriña de Mingueza en la Premier League

Óscar Mingueza apostó por la Premier League tras rechazar la renovación del Celta, pero su aventura en el Crystal Palace no está siendo como esperaba

Óscar Mingueza decidió cambiar Vigo por Londres el pasado verano con la intención de dar un nuevo impulso a su carrera. Después de cuatro temporadas en el Celta, el defensa catalán entendió que había llegado el momento de probar suerte en la Premier League y aceptó la propuesta del Crystal Palace. El proyecto le convenció desde el primer momento, aunque su aterrizaje en Inglaterra está siendo bastante más complicado de lo esperado.

"El proyecto es ambicioso, la idea de juego me representa mucho. Cuando escuché al míster y al director deportivo no hubo nada más que pensar", explicó el Mingueza al justificar su decisión. El Celta, por su parte, había intentado convencerlo para que continuara en Balaídos con una oferta de renovación, pero no consiguió cambiar sus planes.

Tres meses después, Mingueza todavía no ha encontrado el protagonismo que buscaba. Su presencia en la Premier League está siendo prácticamente testimonial. Después de ocho jornadas, solo ha participado en dos partidos, con un total de 16 minutos, y aún no ha sido titular. Su última aparición en la competición liguera se remonta al 5 de septiembre, ante el Fulham. Desde entonces, no ha vuelto a pisar el césped en el campeonato inglés.

Su situación mejora ligeramente si se tienen en cuenta las otras competiciones. El ex del Celta fue titular en la victoria por 3-0 frente al Middlesbrough en la EFL Cup, encuentro en el que completó los 90 minutos y dio una asistencia a Jorgen Strand Larsen. En Europa League también ha tenido oportunidades, con 28 minutos ante el Lech Poznan y otros 75 frente al Olympique de Lyon, el pasado 15 de octubre.

Sin embargo, esa participación no ha tenido continuidad. Después de jugar en Francia, Mingueza regresó al banquillo en la visita al Brighton del 18 de octubre, cuando Anan Khalaili recuperó la titularidad. Tampoco dispuso de minutos contra el Besiktas ni en la derrota ante el Newcastle del día 25.

La salida de Daniel Muñoz al Nottingham Forest a finales de agosto parecía despejar el camino para el español en el carril derecho. El colombiano había sido uno de los jugadores más destacados del equipo, pero su marcha abría una oportunidad que Mingueza podía aprovechar. Sin embargo, la llegada de Khalaili desde el Union Saint-Gilloise alteró los planes.

El internacional israelí se ha ganado la confianza de Pierre Sage. Su velocidad, agilidad y capacidad para atacar los espacios ofrecen un perfil diferente al de Mingueza, más cómodo cuando participa en la elaboración y tiene el balón. Por ahora, el técnico francés está apostando por las virtudes de Khalaili, dejando al catalán en un segundo plano.

El contexto tampoco acompaña. El Crystal Palace ocupa la decimoséptima posición de la Premier League, con siete puntos en ocho jornadas, y llega golpeado por las derrotas ante el Brighton (5-0) y el Newcastle (0-2). La presión por reaccionar es cada vez mayor y Sage necesita encontrar soluciones. En ese escenario, Mingueza podría tener una nueva oportunidad para cambiar su situación, aunque tendrá que esperar a que el entrenador le vuelva a dar una oportunidad, buscando los minutos que tenía prácticamente asegurados en Vigo.