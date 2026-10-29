Sporting de Hortaleza - Sevilla, en directo el partido de la Copa del Rey en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey, teniendo el conjunto de Luis García Plaza que desplazarse a Madrid para enfrentarse a uno de los protagonistas de esta edición, como es el Sporting de Hortaleza

¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la primera ronda de la Copa del Rey, la competición que más ilusiones desata en el país. El cinco veces campeón de la misma, el Sevilla FC, abre su camino en esta edición en Alcalá de Henares, todo ello para poder medirse al modesto Sporting de Hortaleza. Todo lo podéis ir siguiendo por aquí, en ESTADIO Deportivo.

El homenaje del Sevilla a las víctimas del accidente de trenes en Urda en su partido de Copa del Rey contra el Sporting de Hortaleza

El fútbol es la cosa más importante, de la menos importantes . Todo lo que debía ser una jornada festiva de esta competición, ha quedado marcado por la tragedia de Urda. Al menos 74 personas han perdido la vida en uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos de la historia del país. Es por ello que los clubes se han volcado en visibilizar el máximo apoyo posible en estos momentos donde lo que menos importa es el deporte. El Sevilla, en este caso, se suma a los homenajes en este partido.

Una de las decisiones que el club optó en la mañana del pasado miércoles es que Luis García Plaza no diese la habitual rueda de prensa, todo ello a partir de los terribles sucesos que habían pasado apenas unas horas antes. En la convocatoria, se han quedado fueras nombres como Kike Salas, Suazo o Lucien Agoumé . Aquí la podéis repasar completa, por parte del compañero Óscar Murillo.

El Sporting de Hortaleza recordará a Antonio Puerta y pone todo de su parte para que el 29-N sea una fiesta

Sin lugar a duda, la Copa del Rey es una competición única , y deja historia que la hacen más especial todavía. El Sporting de Hortaleza tuvo que ver como, por culpa de unos incidentes minutos antes de la eliminatoria, se tuviese que posponer su partido frente al Atlético Güímar. Un hecho que no evitó la fiesta final, y esa fue la de conseguir estar hoy jugando frente todo un Sevilla. Consciente de ello, prepara una fiesta auténtica para todo el sevillismo.

Lo que estaba previsto, debido a las rotaciones que se suelen acometer en estos partidos. En punta, el entrenador sigue confiando en Robbie Ure. Fran González debuta de forma oficial con el Sevilla FC.

Sorprende ver de nuevo a Robbie Ure en punta de ataque. A pesar de que está siendo uno de los jugadores que está contando con más minutos, apuesta por él para este partido copero. Una oportunidad para aumentar su confianza con goles, la clave de un delantero.

La jornada de la Copa del Rey se está disputando , y parece que la cosa va de sorpresas. La Lebrijana ha llegado a ir ganando frente al Getafe, aunque pronto se ha visto la remontada. Una sorpresa que puede acabar siendo historia para este equipo. Podéis seguir toda la actualidad en el directo del compañero Antonio José Medina.

Uno de los detalles del encuentro es que este no se disputará en el feudo habitual del Sporting de Hortaleza. En este caso, el Sevilla jugará en el Estadio Municipal El Val, en la localidad de Alcalá de Henares. Como curiosidad, es el campo más grande de toda España .

Frutero por la mañana, de noche se enfrenta al Sevilla en la Copa del Rey: "Ojalá jugase Fofana... o no, ¡mejor que no!"

Frutero por la mañana, enfrentándose por la noche al Sevilla . Nuestro compañero Aitor Torvisco muestra una de las historia de deja este tipo de encuentros.

Este sorteo de primera ronda de Copa del Rey está marcado por la territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Se mira por cercanía geográfica, aunque este año no ha habido suerte en Sevilla. Ángel Torres, presidente del Getafe, ya protestó esta situación al tener que desplazarse a Lebrija para este duelo.

Esta semana debía ser festiva, y no es para menos. La Copa del Rey regresaba de la mejor manera posible, con partidos que iban a significar una auténtica fiesta. La Comunidad de Madrid, de hecho, iba a ser el epicentro del fútbol sevillano, ya que sus dos principales equipos disputaban allí sus respectivas eliminatorias. Sin embargo, todo lo que tenía que ser ilusión se ha acabado deshaciendo por la tragedia ferroviaria en Urda, localidad de Toledo, que ha dejado un hueco irreparable en el corazón de todos los españoles. Los datos oficiales ya indican que, al menos, 69 personas han fallecido en el accidente, a lo que hay que sumar la cantidad de desaparecidos, heridos y familias destrozadas que deja.

En una decisión acertada de la RFEF, se optó por que este miércoles no se disputasen partidos, aunque sí se decidió reanudar la actividad el jueves. Desde que ocurrió el accidente, muchos sevillistas estaban pendientes de si finalmente se disputaría este partido, aunque ya se indicaba que todo seguía según lo previsto. Y, finalmente, eso es lo que ha acabado sucediendo. La plantilla sevillista ha llegado esta mañana en avión a la capital de España para disputar la primera ronda de la Copa del Rey.

Enfrente tendrá al Sporting de Hortaleza, una de esas historias bonitas que deja la Copa del Rey. No se puede decir que su camino haya sido sencillo, ni mucho menos. De hecho, ha sido el equipo que más ha tenido que esperar para concluir su eliminatoria. Tras sufrir graves incidentes antes de disputar su encuentro frente al Güímar, el partido fue suspendido en primera instancia. Se decidió que se disputase días después, consiguiendo el conjunto madrileño la victoria por dos goles a uno y, de esta manera, obtuvo el regalo de jugar este partido frente a un histórico del fútbol español.

Una previa marcada por la tragedia y el dolor

Este encuentro, al igual que toda la jornada de esta competición, ha quedado marcado por la tragedia ferroviaria que preocupa a toda España. Nada más conocerse la magnitud del accidente, el Sevilla realizó un minuto de silencio durante su entrenamiento para rendir tributo a las víctimas. Minutos después, el club informó de que se cancelaba la comparecencia de prensa del técnico madrileño ante los acontecimientos que se estaban produciendo en Toledo.

No se puede decir que este partido no haya estado marcado por la incógnita de si se iba a disputar o no. Aunque la RFEF, al anunciar su decisión de aplazar los encuentros del miércoles al jueves, ya mostraba su intención de que la jornada se desarrollase con normalidad. El club sevillista, por su parte, no ha dudado en mostrar su apoyo a todos los damnificados por este accidente y ha anunciado que lucirá un crespón negro en el centro de su camiseta.

El fútbol debe ser la cosa más importante de las menos importantes, y nunca una frase estuvo mejor dicha. Aprovecho estas líneas para trasladar, en nombre de ESTADIO Deportivo, el más sincero pésame a las víctimas y sus familiares. Nuestros corazones están con todos los afectados por esta tragedia.