Joao Couto revela el 'lado oculto' de Félix Correia y por qué encaja en el Sevilla: "Cuando pierde es insoportable y sacaba a sus compañeros de quicio"

Su entrenador en juveniles y fundamental en su trayectoria revela en ESTADIO Deportivo que el extremo lleva de serie su "odio a perder", que "era un rebelde" en este sentido y que siempre ha sido un líder: "Tenemos que ganar esta mierda"

"Cuando perdía era insoportable, era muy exigente con sus compañeros y les sacaba de quicio". Esta frase de Joao Couto, entrenador que marcó la carrera de Félix Correia en los escalafones inferiores de Sporting Clube, define que el futbolista luso lleva en el ADN un espíritu competitivo que encaja a la perfección en el proyecto de Luis García Plaza.

No en vano, se erige en una pieza indiscutible por su compromiso en las dos facetas como extremo y por una aportación tangible que lo convierte en un fichaje determinante de José Ignacio Navarro. No en vano, marcó su segundo tanto contra Osasuna y suma dos dianas y una asistencia, lo que, sin embargo, no sorprende a su entrenador en edad juvenil y coordinador en su momento de la cantera lisboeta.

Destaca el talento natural de Félix Correia: "Era capaz de desarmar defensas por sí solo"

"Félix Correia era un chico que ya destacaba por su talento. Era el más talentoso del grupo y muy inteligente. En aquella época, demostraba una gran capacidad sobre el terreno de juego", destaca en la entrevista concedida a ESTADIO Deportivo el preparador portugués, que resalta que la polivalencia la lleva de serie: "Llegué a utilizarlo como centrocampista y completó una excelente recta final del campeonato. Fuimos campeones nacionales".

Dentro de sus virtudes, Couto incide en "su enorme capacidad técnica y táctica". "Mostraba una dinámica ofensiva muy interesante y era un auténtico box-to-box, ya que recorría muchos kilómetros y sabía interpretar el juego. Tenía una capacidad creativa extraordinaria, podía desequilibrar individualmente y jugar en función del colectivo. Era capaz de desarmar por sí solo una defensa rival y sabía gestionar muy bien esas situaciones", expresa en ED el que fuera su técnico en etapa formativa y que no dudaba de que alcanzaría altas cotas, también por otras cualidades.

Fichar por el Sevilla, un "acierto": "Será muy feliz en España"

"Era, y sigue siendo, muy inteligente, despierto y tenía capacidad de liderazgo.Mantenía una buena relación de trabajo con él. Era un jugador con cualidades por encima de la media y sabía que llegaría a ser un buen futbolista", explica a esta redacción Couto, que entiende que su salto al Sevilla ha sido un acierto por ambas parte para explotar sus condiciones.

"Hizo bien en irse al Sevilla. Tuvo una trayectoria marcada por las dificultades, que le ayudaron a evolucionar y madurar. Retomó su carrera y volvió a brillar. Ahora tiene un escenario competitivo en el que puede demostrar sus cualidades. Es capaz de conducir el juego y resolver partidos. Es un jugador que entiende el fútbol de una manera muy vertical, y hay pocos futbolistas con estas características. Será feliz en España", expresa el entrenador luso, que insiste en el carácter ganador de Correia y en lo poco que le gusta perder.

"No podemos perder esta mierda"

"Fuera del campo, era un buen rebelde. Odiaba perder. Recuerdo que cuando perdíamos alzaba la voz y decía: 'No podemos perder esta mierda. 'Tenemos que ganar'. Es tremendamente competitivo y en el Sevilla lo está demostrando", rememora João Couto sobre un espíritu combativo que valora considerablemente García Plaza y lo convierte en intocable. Queda claro que viene de lejos.