Morata, Dani Olmo, Azpilicueta, Mata y Llorente, socios en pleno centro de Madrid: el edificio de 14 pisos que ya vale 17,3 millones

Los cinco futbolistas controlan una cuarta parte de Mistral Iberia Real Estate Socimi II, dueña de un inmueble en la calle Barceló; la sociedad ya ha vendido cinco viviendas y ha repartido 1'5 millones entre sus accionistas este 2026

El mítico Luis Aragonés lo repetía a sus futbolistas siempre que tenía oportunidad. El Sabio de Hortaleza lo tenía claro: 'Ladrillo, señores, inviertan en ladrillo'. Eran otros tiempos, eso sí. Un consejo que, en cualquier caso, muchos han seguido a pie juntillas y que, en el caso de Álvaro Morata, Dani Olmo, César Azpilicueta, Juan Mata y Fernando Llorente, tiene nombre y dirección: un edificio de 14 viviendas en la calle Barceló, en pleno barrio de Tribunal, en el centro de Madrid.

Estos cinco internacionales españoles son accionistas de Mistral Iberia Real Estate Socimi II, una sociedad que cotiza en el segmento BME Scaleup desde el 31 de julio de 2024 y cuyo único activo no es otro que ese inmueble. Un negocio que, a la vista de las últimas operaciones, está empezando a dar sus frutos. No son los únicos deportistas que han apostado por la vivienda, ni mucho menos, como ya hiciera Rafa Nadal con sus inversiones inmobiliarias, pero sí uno de los pocos casos en los que las cifras son públicas, al cotizar la sociedad en bolsa.

Mistral Iberia II, la SOCIMI de Morata, Dani Olmo, Azpilicueta y Fernando Llorente en la calle Barceló

La historia arranca en el verano de 2022. El 12 de julio de ese año, la filial Edificio Barceló 5, S.L., íntegramente participada por la socimi -Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario-, adquirió el inmueble por 12'48 millones de euros, IVA incluido, tal y como recogen las cuentas anuales de la sociedad. Para ello contó con un préstamo de 6 millones de euros de Banco Sabadell, mientras que el resto llegó de la mano de sus accionistas.

Tras su reforma, los pisos se destinaron al alquiler de vivienda de lujo, con contratos de vivienda habitual. Y el valor del edificio no ha dejado de crecer desde entonces. A 31 de diciembre de 2025, la tasadora Tecnitasa lo valoró en 17.385.000 euros, casi un 39% más de lo que se pagó por él apenas tres años y medio antes.

Morata, Olmo, Azpilicueta, Mata y Llorente, con un 5% cada uno

En el accionariado de Mistral Iberia II mandan el constructor mexicano Hipólito Gerard, a través de Micosquic, y la promotora vasca Viviendas de Vizcaya, con un 14,29% cada uno. Sin embargo, lo que más llama la atención son los cinco paquetes del 5% que, según las cuentas de 2025, siguen en manos de Saiciton, Ferlloto, Tamora 2011, Depormata 88 y del propio Daniel Olmo Carvajal, que figura a título personal.

Detrás de esas sociedades están, según los registros mercantiles, César Azpilicueta (Saiciton), Fernando Llorente (Ferlloto), Álvaro Morata (Tamora 2011) y Juan Mata (Depormata 88). Es decir, cinco futbolistas con 250.000 acciones cada uno y una cuarta parte, en total, del capital social de la compañía. Ya figuraban entre los grandes accionistas a finales de 2023, después de que en septiembre de 2022 la sociedad ampliara capital convirtiendo en acciones los préstamos de sus futuros socios.

No es casualidad que coincidan. Mata y Azpilicueta compartieron vestuario en el Chelsea, al que luego llegaría Morata; Morata y Llorente coincidieron en la Juventus, y todos, de una manera u otra, han pasado por la Selección.

Cinco pisos vendidos en la calle Barceló

Con el edificio revalorizado, la socimi decidió en 2025 empezar a vender. La primera operación se cerró ese mismo año: una vivienda por 1'07 millones de euros, con un beneficio de 269.110 euros que aparece reflejado en las cuentas consolidadas del ejercicio.

Después llegaron, en marzo de 2026, otras dos ventas: el 2º B, por 1'125 millones y una ganancia de 332.659 euros, y el 4º B, por 2'3 millones, que habría dejado un beneficio de 853.815 euros, el mayor de todos hasta la fecha, como refleja el portal Economia Digital. La última se formalizó en julio, cuando la sociedad comunicó al mercado la venta de dos viviendas más por 2'13 millones de euros brutos, de los que unos 750.000 euros se destinaron a cancelar la hipoteca. Un movimiento que, según la propia socimi, tendrá un impacto positivo de unos 525.000 euros en el resultado de su filial.

Eso sí, no venderán todo. La sociedad necesita mantener al menos ocho viviendas en alquiler para seguir acogiéndose al régimen fiscal de las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda, tal y como explica en sus cuentas.

Pérdidas en las cuentas, pero 75.000 euros para cada futbolista

Las cifras, en cualquier caso, tienen su letra pequeña. Mistral Iberia II cerró 2025 con unas pérdidas consolidadas de 152.075 euros, frente a los 474.778 euros de 2024. ¿Por qué? Pues porque los alquileres apenas cubren las comisiones de la gestora y los intereses del préstamo con Banco Sabadell, algo que la propia sociedad reconoce en su memoria. Sin la venta de aquel primer piso, el agujero habría sido mucho mayor.

Las ventas de 2026, sin embargo, han cambiado el panorama para los accionistas. El pasado 8 de abril, la junta aprobó por unanimidad repartir 1'2 millones de euros con cargo a la prima de emisión, a razón de 0,24 euros por acción, y dejó la puerta abierta a otros 776.000 euros si se vendían más pisos antes de que acabe el año. En agosto, el consejo repartió otros 300.000 euros, a 0,06 euros por acción.

En total, 0,30 euros por acción en lo que va de 2026. O lo que es lo mismo, unos 75.000 euros brutos para cada uno de los cinco futbolistas, que podrían ser más si la socimi sigue vendiendo antes del 31 de diciembre.