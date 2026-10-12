Álvaro Negredo, 41 años: "Mi padre ha sido taxista toda la vida y se perdía con la declaración de la Renta; busqué expertos para que movieran mi patrimonio"

El ex delantero y actual ayudante de Diego Galiano en el Sevilla Atlético recuerda cómo sus hermanos le aconsejaron que no despilfarrara el dinero que estaba consiguiendo en su eclosión como futbolista y cómo terminó recurriendo a asesores para moverlo de la mejor manera posible

Internacional absoluto español en 21 ocasiones, con 10 goles en su haber, y ex jugador de UD Almería, Sevilla FC, Manchester City, Valencia CF o Besiktas, se retiró en 2025 tras más de dos décadas como profesional para comenzar a formarse en el mundo de los banquillos. Ahora, con 41 años, es técnico asistente de Diego Galiano en el Sevilla Atlético y repasaba en el podcast 'Offsiders' su carrera, no sólo en lo puramente deportivo, sino en un apartado como el monetario y financiero que muchos no saben gestionar y que termina con algunos en la ruina a mediana edad.

"Yo tenía una oferta del CA Osasuna que, bueno, pues a nivel económico era mejor, pero a nivel deportivo para mí era peor", confiesa Álvaro Negredo, que prefirió no competir con Walter Pandiani, Javier Portillo y Carlos Aranda para formarse junto a Unai Emery, que lo conocía de la UD Almería, junto a Luís Fabiano Clemente y Frédéric Kanouté, más un Arouna Koné que se marcharía en el mercado invernal para 'explotar' en LaLiga ya como levantinista más adelante. Esa primera decisión fue más intuitiva, pero otras que tomó en la capital andaluza han marcado el resto de su vida.

Su familia le avisó de que podía estar en peligro: "Es mucho dinero, eres joven y con el ego para arriba"

Tras salir del Real Madrid Castilla, el ariete madrileño vivió solo por primera vez en Almería y sus hermanos mayores comenzaron a detectar hábitos nocivos para su economía, como compras personales en joyas y relojes que le aconsejaron controlar para no despilfarrar todo el salario que estaba empezando a ganar. "Al final sí que es cierto que es mucho dinero, que eres una persona joven y el futbolista, con el ego para arriba... Yo tuve la suerte de tener esa cabeza o esos hermanos también para decírmelo, aconsejarme y ayudarme", rememora un Álvaro Negredo que, ya tras la recompra por parte de los blancos y su traspaso multimillonario al Sevilla FC, elegiría a expertos.

Un colaborador del Sevilla le abrió los ojos: "Es importante conocer dónde está tu dinero, dónde puedes perder y ganar"

"Mi padre ha sido taxista toda la vida y, para hacer la declaración de la Renta, ya se perdía. Entonces, ahí fue cuando yo directamente hablo con mi representante para buscar una persona, unos expertos, y empezar a mover todo mi patrimonio. Yo fui su primer jugador, pues ellos no trabajaban con el mundo del fútbol. Al principio he confiado mucho, he tenido la suerte de que no ha salido 'rana'. Al final es algo tuyo y creo que es que es importante el hecho conocer dónde está tu dinero, tus inversiones, dónde puedes perder y ganar", añadía Álvaro Negredo, que al llegar a Nervión recurrió a un profesional que ayudaba al club a buscar casa para los nuevos jugadores y facilitarle otras gestiones burocráticas, con el que siguió colaborando, aunque ya tomando las riendas de su economía y gestionando personalmente sus inversiones.