Vinicius y Virginia Fonseca rompen su relación un mes después de comprometerse: "No hubo pelea ni conflicto"

El delantero del Real Madrid y la 'influencer' brasileña han dado por terminada su relación después de darse una nueva oportunidad este verano, que según apuntan en Brasil ha vuelto a fracasar

El futbolista del Real Madrid Vinícius Júnior y la 'influencer' Virginia Fonseca han dado por finalizada su relación apenas cuatro meses después de reconciliarse, según han publicado este domingo diferentes medios brasileños.

El entorno de Virginia ha informado a medios locales que "no hubo pelea ni conflicto" y que simplemente decidieron no seguir juntos. Ni el futbolista ni la creadora de contenido, quien se encuentra de viaje con sus hijos en Miami (EE.UU.), se han pronunciado públicamente sobre el asunto hasta el momento.

Sin embargo, este mismo sábado Virginia publicó en redes sociales un texto motivacional en el que expresaba su intención de "apartarse" de lo que le hacía "daño", así como de las "energías negativas" y la "falta de reciprocidad".

Hace menos de un mes se comprometieron

La relación entre el futbolista y la 'influencer' empezó el año pasado y tuvo un primer parón en mayo, poco antes del Mundial de fútbol. Después del campeonato, se les vio pasando las vacaciones juntos en un yate en el Mediterráneo, una confirmación de que habían retomado el noviazgo, y hace poco más de un mes intercambiaron anillos de compromiso.

La ruptura se ha conocido este domingo y ha sido confirmada por el entorno de la influencer brasileña. La noticia ha sorprendido por la rapidez con la que se ha producido el cambio de escenario, especialmente después de que ambos anunciaran su intención de dar un paso más en su relación el pasado mes de septiembre.

Por el momento, ninguno de los dos ha ofrecido una explicación detallada sobre los motivos de la separación. Desde el entorno de Virginia se ha trasladado que la decisión no estuvo acompañada de una discusión, aunque en las últimas horas han surgido distintas informaciones sobre un posible desencuentro entre ambos en Madrid. Estas versiones, sin embargo, no han sido confirmadas oficialmente.

La ruptura también ha generado comentarios en las redes sociales después de que Virginia publicara varios mensajes que algunos seguidores interpretaron como posibles indirectas hacia el delantero del Real Madrid. No obstante, la influencer no ha confirmado que esas publicaciones estuvieran relacionadas con el futbolista.

No es la primera vez que la pareja atraviesa una crisis. En mayo de 2026 ya se produjo una separación, en medio de informaciones sobre una presunta infidelidad. Vinicius reconoció entonces haber cometido errores y pidió disculpas públicamente. Posteriormente, ambos retomaron la relación. Ahora, menos de un mes después de anunciar su compromiso, la pareja vuelve a separar sus caminos. Mientras tanto, las causas concretas de la ruptura continúan sin aclararse y cualquier posible reconciliación queda, por el momento, en el aire.