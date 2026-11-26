La directiva azulgrana quiso dar prioridad a su afición y no pensaba decidir hasta el viernes el cupo de localidades en una zona visitante también diferente a las últimas visitas al Francisco de la Hera, aunque las quejas de los hinchas verdiblancos por el precio inicial (60 euros) y las pocas facilidades han propiciado una rectificación sobre la marcha

El CD Extremadura 1924 le ha visto las orejas al lobo y ha rectificado sobre la marcha para no quedarse compuesto y sin aficionados béticos el próximo martes 1 de noviembre a partir de las 21:00 horas durante el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los planes iniciales de la directiva azulgrana eran dará "prioridad absoluta" a sus hinchas, retrasando la decisión acerca del cupo de entradas que se cedería al Real Betis y cambiando la ubicación habitual de los hinchas foráneos en el Francisco de la Hera. Y es que, por tradición, éstos se ubican en el Fondo Norte, cerca de la puerta 10, copando los tres años anteriores sevillistas y heliopolitanos todo ese graderío, aunque contra el CD Hernán Cortés en 2023 se rellenó hasta el contrario.

"La disponibilidad y el procedimiento de venta de las localidades del Fondo Sur se establecerán en función de la demanda registrada entre los aficionados del CD Extremadura, dando prioridad a sus necesidades antes de adoptar cualquier decisión sobre la distribución de esta zona del estadio. A partir del viernes 27 de noviembre, el club evaluará la demanda existente y comunicará a través de sus canales oficiales cómo se procederá a la comercialización de estas localidades", afirmaba la entidad almendralejense ya este lunes, apenas unas horas después del sorteo en Las Rozas, una medida que causó cierto malestar en el beticismo, más aún al filtrarse que, aunque los precios para el público general en ese graderío era de 40 euros, los de La Cartuja deberían pagar un extra por cada ticket.

Ni Gol Sur 1907 ni Supporters van y animan a secundar su protesta

Dos de los principales grupos de animación en verdiblanco, Gol Sur 1907 y Supporters Gol Sur 1986, manifestaban este miércoles su disconformidad y anunciaban (no siempre están de acuerdo, ni mucho menos, pero en esto sí) que no asistirían al encuentro en tierras extremeñas: "No vamos a ser cómplices de precios abusivos (hasta 70€) ni del maltrato sistemático al aficionado visitante. Animamos a todo el beticismo a secundar la protesta". Una seria amenaza que, sin duda, iba (o va, está por ver) a mermar considerablemente no ya la presencia de hinchas béticos en el Francisco de la Hera, sino también el colorido y el ambiente que ya se pudo ver, también en su versión blanquirroja en 2025, en sus anfiteatros.

La reacción: el anfitrión cambia su plan original

A media tarde, el Real Betis comunicaba en sus medios oficiales que el CD Extremadura 1924 había mandado 3.000 entradas a un precio de 40 euros para el encuentro copero del martes que viene, anunciando que se podrán solicitar hasta este viernes a las nueve de la mañana y dejando claro el reparto: 2.400 para abonados y socios 'Soy Bético', así como 600 para las peñas. Siempre manteniendo, bajo sorteo (aunque 1.050 se distribuirán por orden de antigüedad), el criterio de proximidad geográfica con la zona donde se disputará el duelo oficial. La premura se debe tanto a que el anfitrión tardó más de dos días en decidir qué hacer con el paquete foráneo como a la inminencia de la eliminatoria.

Aun así, no está claro que haya 'marea verde' y el Extremadura tiende puentes

Viendo que muchas respuestas al comunicado bético sobre las entradas invitaban a mantener el ﻿boicot﻿, el ﻿CD Extremadura 1924 optó por tender puentes y lazos con una afición que, aunque fue censurada por comerciantes, habitantes y autoridades de Almendralejo en el pasado por dejar basura y algún destrozo a su paso por las calles, asegura un ambiente y unos ingresos dignos de considerar y valorar. Por eso, a última hora de este miércoles, los perfiles oficiales en las redes sociales del club azulgrana inventaba unos versos parafraseando a ﻿Espronceda y el himbo del ﻿Real Betis para firmar una paz virtual e invitar a que se produzca otro lleno en el sector designado (el ﻿Fondo Sur﻿, el contrario a las dos veces más recientes al menos) dentro de cinco días.

"𝘾𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙚𝙯 𝙘𝙖𝙣̃𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙥𝙤𝙧 𝙗𝙖𝙣𝙙𝙖 / 𝙔 𝙖𝙥𝙞𝙣̃𝙖𝙙𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙤 𝙗𝙖𝙡𝙖𝙨 / 𝙑𝙚𝙧𝙙𝙞𝙗𝙡𝙖𝙣𝙘𝙤 𝙮 𝙖𝙯𝙪𝙡𝙜𝙧𝙖𝙣𝙖 / 𝙐𝙣𝙖 𝙥𝙖𝙨𝙞𝙤́𝙣 𝙦𝙪𝙚 𝙣𝙪𝙣𝙘𝙖 𝙖𝙘𝙖𝙗𝙖" ¡Bienvenidos a Almendralejo @RealBetis, Ciudad de la Cordialidad y el Romanticismo! 💚🤍🤝💙❤️ Somos una tierra de fútbol, el mismo que nos recuerda que, por encima de cualquier escudo, está la pasión que nos une.🏆 El próximo martes a las 21:00, tenemos una cita copera en el Francisco de la Hera", rezaba el mensaje, aunque huelga decir que muchos seguidores verdiblancos entendían que llega tarde y mal y daban por hecho que no habría desembarco ﻿masivo en tierras extremeñas.