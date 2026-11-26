El conjunto gallego recibe en Balaídos a un Bournemouth que atraviesa el mejor momento de su historia, con nueve victorias consecutivas

El Celta recibirá al Bournemouth en Balaídos este jueves 26 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase liguera de la Europa League. El equipo de Claudio Giráldez afronta una nueva cita con la obligación de sumar para mantener vivas las opciones de entrar en playoff. El conjunto celeste solo ha conseguido una sola victoria en cuatro jornadas, precisamente ante el Celtic, y ocupa la vigesimoséptima posición con tres puntos. Las derrotas frente al Omonia, la Juventus y el Union Saint-Gilloise han complicado su camino, por lo que el encuentro en Balaídos se presenta como una oportunidad importante para reaccionar.

Enfrente tendrá a un Bournemouth que se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. El conjunto dirigido por Marco Rose es segundo en la fase de liga de la Europa League, con pleno de victorias y doce puntos, y también está firmando una gran temporada en la Premier League, donde se ha colocado en la quinta posición, firmando así la mejor racha de la historia del club. Su visita a Vigo supondrá una prueba exigente para los celestes, que tendrán que frenar a uno de los equipos más en forma del torneo.

El Celta quiere recuperar sensaciones tras el Bernabéu

Los de Claudio Giráldez llegan a esta cita después de caer por 2-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pese a la derrota, el Celta dejó buenas sensaciones y llegó a ponerse por delante en el marcador gracias a un tanto de Pablo Durán, que aprovechó una asistencia de Williot Swedberg. Los de Vigo compitieron durante buena parte del encuentro y tuvieron opciones de ampliar su ventaja, aunque terminaron marchándose de vacío.

Ahora, el equipo celeste tratará de trasladar esa imagen a la Europa League y aprovechar el factor Balaídos para conseguir una victoria que necesita.

Un Bournemouth excelso de confianza

El Bournemouth suma nueve victorias consecutivas, la mejor racha de su historia, con 23 goles marcados y solo tres encajados en ese tramo. En la Premier League ha derrotado a Sunderland, Manchester United, Leeds United, Ipswich Town y Nottingham Forest. En Europa ha superado a Sturm Graz, AC Milan y Sparta de Praga. El momento del conjunto inglés se explica en buena parte por el buen ataque que posee el equipo, con Evanilson como principal artífice de ello. El delantero brasileño ha marcado en seis jornadas consecutivas de la Premier League, y volvió a ver puerta en el último triunfo ante el Nottingham Forest 2-0. Suma ya ocho tantos esta temporada entre todas las competiciones. A su lado también destaca Justin Kluivert, autor del segundo tanto ante el Forest y otro de los futbolistas que atraviesa un buen momento.

Celebración gol del Bournemouth / Imago

Alineaciones probables del Celta - Bournemouth

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Burcio, Ilaix Moriba, Javi Galán; Hugo Álvarez, Pablo Durán y Williot Swedberg.

Bournemouth: Petrović; Adam Smith, James Hill, António Silva, Adrien Truffert; Tyler Adams, Ryan Christie; Rayan, Justin Kluivert, Marcus Tavernier; Evanilson.

Horario y donde ver el partido:

El encuentro entre el Celta y el Bournemouth, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League, se disputará este jueves 26 de noviembre a partir de las 18:45 horas en el estadio Abanca Balaídos. El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones.