El extremo, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, se disculpó tras el partido con el entrenador sevillista y el vestuario por su reacción cuando fue sustituido a la hora de juego: "El incidente está superado"

El derbi del pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que terminó con empate a un gol, se vivió con una alta intensidad que provocaron distintas reacciones controvertidas de los futbolistas que fueron captadas por las cámaras, por ejemplo la de Antony tras marcar el 0-1 y romper su mal fario goleador.

También hubo gestos en el banquillo sevillista que, aunque también salieron a luz por medio de imágenes, llamaron menos la atención y dieron menos que hablar, pero terminaron en una disculpa al no resultar apropiado.

Félix Correia protagonizó una reacción airada tras ser cambiado

En este sentido, Félix Correia fue sustituido en el minuto 59 del partido contra el Betis en favor de Chidera Ejuke, antes que en ningún otro choque de la presente temporada por su condición de indiscutible. Frustrado por su salida del campo, el extremo fue visto en el banquillo protagonizando una reacción airada, tanto por el resultado, 0-1 en ese momento, como por abandonar el terreno de juego.

No obstante, desde el entorno del futbolista luso han querido aclarar a través de ESTADIO Deportivo que dicho gesto respondía más a su frustración por su rendimiento sobre el terreno de juego que por estar enfadado con la decisión del técnico: "Más que estar molesto con Luis García Plaza, el jugador estaba disgustado porque las cosas no le estaban saliendo bien durante el encuentro".

El extremo pidió perdón al entrenador y la plantilla

En cualquier caso, como afirman a esta redacción, Félix Correia no pasó por alto lo ocurrido y, al finalizar el partido, tomó la decisión de pedir disculpas tanto a Luis García Plaza como a sus compañeros por su reacción tras el cambio al borde de la hora de juego. Tanto el técnico como el vestuario las aceptaron y le restaron importancia a su reacción.

Félix Correia, durante el derbi. / Imago

Félix Correia, durante el derbi. / Imago

Así, el círculo más próximo del extremo asegura a ED que el incidente está completamente superado y que Félix ya se encuentra completamente centrado en el partido del próximo domingo contra la Villarreal con la mente puesta en volver a su mejor versión.

Félix, titular de nuevo contra la Real Sociedad

Salvo sorpresa mayúscula, Correia volverá a partir de inicio contra los donostiarras, pues se trata de un fijo en los planes del entrenador sevillista, como refleja que ha sido titular en todos los partidos desde su llegada en el último día de mercado. De hecho, solo se ha perdido la cita copera, en la que el entrenador madrileño le dio descanso por su acumulación de minutos.

Protagonista en los planes de García Plaza, ha respondido con dos goles y dos asistencias, además de con un enorme esfuerzo defensivo y un elevado compromiso con los colores nervionenses, lo que, probablemente causó esa reacción de la que se arrepintió de inmediato.