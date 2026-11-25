La separación del entrenador y la actriz tras casi un año de relación ha destapado versiones enfrentadas sobre las razones que llevaron al final de su historia; ella ha estallado y ha decidido contarlo todo; él por ahora, guarda silencio

Quique Sánchez Flores y Blanca Romero han puesto fin a su relación después de un año juntos. / IMAGO

Quique Sánchez Flores y Blanca Romero han puesto punto y final a su relación después de un año juntos. La separación, que inicialmente se presentó como una ruptura provocada por el desgaste de la pareja, ﻿ha terminado convirtiéndose en un cruce de acusaciones y versiones contradictorias.

La actriz asturiana ha estallado después de escuchar que sus supuestos celos habrían sido determinantes en la separación, mientras que desde el entorno del entrenador del Deportivo Alavés han trasladado una versión bastante más delicada sobre los últimos meses de convivencia.

Según las informaciones que publican diversos medios especializados en asuntos del corazón, no habría terceras personas implicadas sino un deterioro progresivo de la relación que ha terminado haciendo insostenible la situación.

Blanca Romero niega los celos y amenaza con defenderse

Más allá de las motivaciones personales que han llevado a la pareja a poner punto final a su relación, lo cierto de todo estoes que la actriz no ha encajado bien las informaciones que apuntaban a que Quique habría decidido romper con ella por un tema de celos﻿. A través de varios vídeos publicados en sus historias de Instagram, ella ha querido desmentir esa versión sin dejar lugar a dudas. "Están en Antena 3 ﻿diciendo que me dejó Quique por celosa. Mentira. Además, no soy celosa. Cuando hay realidad, hay realidad", comenzó diciendo, antes de lanzar un mensaje que apunta directamente a las informaciones que habrían llegado desde el entorno de su expareja.

"Hay pruebas de todo. A las mujeres ya no se las calla", advirtió. Y también mostró su indignación por lo que, según asegura, se habría contado sobre ella. "Me estáis contando que me pusieron verde. Que Quique le contó de todo a Paloma otra vez. Esto no puede ser. Ahora me voy a defender, porque las mujeres tenemos que defendernos. Mirad a Shakira, qué bien le vino. Pues hay que tomar ejemplo".

Blanca Romero hablando de Quique Sánchez Flores en un vídeo publicado en redes sociales. / Instagram | Blanca Romero

Blanca también respondió a una seguidora que cuestionaba su protagonismo durante la relación y aseguraba que era ella quien presumía de estar con el exentrenador del Sevilla. "Sí, yo estaba muy enamorada, tienes razón. Él nunca me presumió", contestó.

La intérprete fue todavía más contundente al explicar por qué no piensa permanecer callada. "Nos educan diciendo que hay que ser una señora y estar callada. Estar callada mientras te ponen verde, cuando tú eres buena gente, honesta, te enamoras, eres fiel, se ríen de ti, eres una madre soltera... ¿Ahora van a venir a ponerte verde? No, neninos. Las cosas hay que hablarlas alto y claro y ahora vais a oír mi versión".

Y recordó una experiencia anterior, tras su separación de Cayetano Rivera. "Hace tiempo, cuando lo de Caye, yo callé la boca y me pusieron verde. No me defendí y mi padre me dijo: 'Hija, defiéndete'. Ahora, por mi padre, me voy a defender". Su última reflexión también fue significativa. "¿Sabes quién cuenta la historia correctamente? El tiempo".

La intérprete asturiana ya ha confirmado su presencia el próximo viernes en un programa televisivo para hablar largo y tendido del tema.

El entorno de Quique habla de una situación insostenible

Desde el círculo cercano al entrenador, sin embargo, se ha trasladado un relato muy diferente. La periodista Isabel González explicó en el programa 'Y ahora Sonsoles' que Quique habría llegado a sentirse "algo acosado por Blanca".

Según esta versión, el técnico habría detectado comportamientos que le generaban malestar, especialmente relacionados con sus redes sociales y su teléfono móvil. "Veía cosas raras en su teléfono, tenía a gente bloqueada, se habían subido fotos que él no quería...", explicó la periodista al trasladar lo que le habían contado fuentes próximas al entrenador.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores al poco de confirmar su relación. / Instagram | Blanca Romero

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores al poco de confirmar su relación. / Instagram | Blanca Romero

También se apuntó que la ruptura no sería tan reciente como se había publicado inicialmente, sino que vendría arrastrándose desde finales del verano. La situación habría llegado a ser "absolutamente insostenible" después de las vacaciones.

En el programa también se habló con personas cercanas a Blanca Romero que estarían encantadas con el final de la relación y describirían el romance como "una relación absolutamente tóxica para Blanca".

De momento, Quique Sánchez Flores no se ha pronunciado públicamente sobre la separación. El entrenador siempre ha apostado por mantener su vida privada al margen de los medios de comunicación, una discreción que contrasta con la actitud de Blanca Romero al respecto, tanto a la hora de compartir momentos de la pareja como ahora que la ruptura está en foco de la conversación.