El club verdiblanco avisa de "consecuencias muy graves" si persisten "aislados" incidentes que han costado fuertes sanciones económicas en los tres partidos anteriores de la UEFA Champions League

Los jugadores del Betis agradecen el apoyo de los casi mil aficionados desplazados a Bratislava para animarles ante el Slovan. / Real Betis

El Real Betis estuvo apoyado en Bratislava por cerca de un millar de aficionados que recibieron la gratitud de los jugadores por soportar temperaturas bajo cero en las gradas del Stadion Tehelné Pole durante la victoria ante el SK Slovan (0-2) que garantiza la clasificación del equipo verdiblanco para las eliminatorias de la UEFA Champions League y, por lo tanto, da aún más sentido al comunicado dirigido a sus hinchas que la entidad publicó este pasado martes con el objetivo de evitar pagar más multas.

Justo antes de visita al Slovan de Bratislava en la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League, el Real Betis publicó un escrito en el que recordaba que el lanzamiento de bengalas pone en riesgo los próximos desplazamientos del conjunto verdiblanco en competición europea﻿. En la Fase Liga, como los duelos ante Como 1905 y Arsenal FC serán en La Cartuja, sólo queda ya la visita de la última jornada (27 de enero) al Allianz Arena de Múnich para enfrentarse al FC Bayern.

El Betis acumula multas por bengalas: sancionado en los partidos ante Oporto, Feyenoord y Borussia Dortmund

"Todos los béticos se sienten orgullosos de la animación y del ejemplar comportamiento de la afición en los desplazamientos europeos. Sin embargo, esta magnífica imagen se ve empañada por conductas aisladas﻿, protagonizadas por una minoría, que no se corresponden con los valores del beticismo y que el club rechaza de manera rotunda", arranca la nota publicada por el club.

"En el último desplazamiento a Dortmund, el informe del delegado de la UEFA recogió la presencia de más de 40 bengalas en la grada visitante, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento disciplinario contra el club﻿. La introducción y el encendido de material pirotécnico causan un grave perjuicio económico a la entidad y comprometen su situación en las competiciones europeas", añade el comunicado, confiando en que no se repitiesen estos incidentes en Bratislava, en Múnich y en el siguiente viaje en la ronda de 'play off' o en los octavos de final.

Además, la Comisión Antiviolencia propuso sendas sanciones al Betis, una de 30.000 euros y otra de 5.000, por "deficiencias" en las medidas de control de acceso y por la "activación" en la grada de numerosas bengalas y artefactos pirotécnicos durante los partidos de Champions contra el FC Porto, el 14 de octubre, y el Feyenoord de Rotterdam, sólo una semana después. Antes, en la Conference 2025, ya fue sancionado por la UEFA por el mismo motivo tras el duelo de vuelta de las semifinales en el Artemio Franchi, feudo de la ACF Fiorentina.

La reincidencia puede derivar en prohibición de viajar a futuros desplazamientos de Champions y el club anuncia que perseguirá a los infractores

"La introducción y el encendido de material pirotécnico causan un grave perjuicio económico a la entidad y comprometen su situación en las competiciones europeas", insiste el Real Betis, que avisa de que estos incidentes pueden acarrear consecuencias aún más graves.

"Incluida la prohibición de que los aficionados béticos acudan a próximos partidos europeos fuera de casa﻿, como el de Múnich o los de fases posteriores", precisa. En este sentido, el club recuerda que ya le ha aplicado el Reglamento Disciplinario a un abonado por la introducción y el encendido de una bengala ante el Oporto.