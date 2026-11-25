José Ignacio Navarro desea conseguir la cesión del delantero madrileño, que encaja en lo que busca García Plaza, si bien esta operación exigiría un 'sacrificio' que podría valer la pena

El Sevilla necesita activar el mercado de enero para apuntalar lo justo la plantilla para no perder en el camino lo ganado hasta ahora con una planificación en verano con más luces que sombras.

Las circunstancias empujan a José Ignacio Navarro a reforzar el equipo, primero por las lesiones de larga duración de Alfon y de José Ángel Carmona, lo que deja el carril diestro mermado, y segundo por la evidente falta de puntería de sus delanteros, con solo seis goles entre los tres, y solo tres dianas de los dos fichajes estivales para esta posición clave, Robbie Ure (2) y Stassin (1).

Un nuevo punta en enero, prioridad para García Plaza

García Plaza ya ha trasladado a la dirección deportiva estas necesidades, especialmente la de firmar a un nuevo punta que aumente la productividad realizadora de la vanguardia, porque su Sevilla genera, pero aprovecha pocas de las ocasiones, como se reflejó en el derbi contra el Betis del pasado sábado.

El míster sabe de sobra las limitadas posibilidades para acudir al mercado, ahora existentes con la liberación del 80% de las fichas de Alfon y Carmona a la espera que pueda producirse una nueva venta, y no vería con malos ojos una de las opciones que hay sobre la mesa de José Ignacio Navarro.

El Sevilla "quiere firmemente" la cesión de Hugo Duro

No en vano, tras filtrarse la semana pasada que se baraja la vía de Hugo Duro, desde Valencia, más concretamente el conocido periodista Héctor Gómez, afirman ahora que el Sevilla quiere firmemente la cesión del delantero madrileño, con mucho menos protagonismo del esperado en este curso, especialmente con Javier Aguirre.

De hecho, en los dos primeros choques del mexicano partió de titular, pero en los cuatro siguientes ligueros solo ha jugado 20 minutos, por lo que en Mestalla no ven con malos ojos un préstamo para librarse de su ficha.

En el club che conocen este interés de primera mano, pero le genera dudas al considerar que se reforzaría a un rival directo con un punta que, pese a que este año solo suma un gol, ha demostrado en la máxima categoría su olfato, con diez goles o más (10, 11 y 13) en las tres campañas pasadas.

El sueldo, un problema que precisaría un esfuerzo

Además, también estaría el problema de su sueldo, una de los más elevados en el Valencia y del que no podría hacerse cargo en su integridad el Sevilla salvo que se abriera un hueco considerable en enero, por lo que necesitaría que el futbolista renunciara a parte de su ficha o que los blanquinegros asumieran una parte.

Lo cierto es que, a tenor de lo complicado que resulta el mercado de delanteros, y más en enero, el ariete de 27 años, con elevada experiencia en la elite española, se presenta como una posibilidad atractiva a nivel deportivo, no tanto quizás para el sevillista pero sí para García Plaza, pues su perfil encaja perfectamente en lo que desea.

Hugo Duro, en el partido ante el Athletic. / Imago.

En este sentido, tendría sentido que el Sevilla hiciera un esfuerzo dentro de sus posibilidades para atarle si no tiene al alcance alguna oportunidad de mercado, es más, sería conveniente que lo realizara para reforzar la vanguardia con experiencia -la que le falta a Stassin y Ure- y acento español. Si el Valencia no se cierra y el futbolista da luz verde, podría ser lo que necesita el Sevilla, insisto, dentro de su contexto actual, claro.