El de Arroyo de la Miel ha sido uno de los protagonistas de la victoria del equipo de Manuel Pellegrini que deja sentenciado el pase a la siguiente ronda con el sueño de aspirar a estar en el top 8

El Betis, en la noche de este miércoles, ha conseguido hacer historia. No es una exageración, ni mucho menos. El conjunto verdiblanco ha logrado pasar, por primera vez en su historia, a la siguiente fase de la máxima competición continental. Un logro que ya de por sí es importante, pero más si se logra cuando todavía no ha acabado el mes de noviembre y a la espera de que vengan los rivales más potentes del grupo. La victoria en Eslovaquia por dos goles a cero ha permitido que el equipo pueda afrontar con otra cara todo lo que se avecina y una cosa importante, el no quitarse el derecho a soñar con estar entre los ocho primeros.

Cucho Hernández, sin lugar a duda, ha sido el claro protagonista de la noche de este miércoles. Dos grandes tantos de cabeza han permitido que el equipo verdiblanco se vaya contento de su visita a tierras eslovacas. El cafetero, en este caso, ha contado con la ayuda de la magia para poder anotar uno de sus goles; y esa tenía que venir de uno de los magos del equipo, y ese tiene nombre propio. Isco Alarcón, a la salida de un córner, le ha puesto un balón milimétrico para que el colombiano venciese al meta local.

El de Arroyo de la Miel ha sido uno de los protagonistas en el post partido con los compañeros de Movistar+, analizando esta importante victoria conseguida en Bratislava y saborear esa posibilidad de poder hacer historia en una competición de la que él sabe mucho.

Un encuentro clave por todo lo que significa

"Muy contento por la victoria. No era fácil por el frío, el campo no estaba muy bien, pero el equipo se ha adaptado. Es verdad que nos ha costado un poco entrar en el partido, pero bueno, los últimos quince minutos de la primera parte y ya la segunda parte entera el equipo ha estado muy bien y nos merecíamos la victoria".

Isco Alarcón, en la victoria frente al Slovan Bratislava / IMAGO

"Era un partido muy importante. Sabíamos que nos jugábamos mucho, también por el nivel de los equipos que vienen después y lo podemos afrontar con más tranquilidad, pero bueno, no queremos relajarnos, como te he dicho antes. Nuestra mentalidad y nuestra ambición es salir a ganar cada partido y ante cualquier rival. Ahora tenemos dos partidos en casa muy bonitos contra equipos que juegan muy bien al fútbol y espero que se vea un buen espectáculo y que gane el Betis".

Cucho Hernández celebra uno de los goles frente al Slovan / IMAGO

Uno de los nombres importante es Cucho, que ha brindado la victoria al Betis. "Muy contento por él. Lo conocemos. Trabaja muchísimo, nos da muchísimo más allá de los goles y se lo merece. Es una buena señal para el equipo que estemos todos enchufados y vamos a necesitar de todos si queremos hacer un año redondo".

Un objetivo del Ingeniero... que recoge el vestuario

"Habrá que hacerle caso al Ingeniero. Aquí en el vestuario nos ha dicho que esto no tenía mucho mérito, que tenemos que quedar entre los ocho primeros y bueno, ya veremos. Depende de nosotros. Es verdad que jugamos contra grandes equipos, pero bueno, vamos a hacer lo que hacemos siempre, salir a ganar en cada partido, a intentar dar lo mejor que tenemos. Ya se verá, ojalá que sí".

¿El derbi ya olvidado? Isco lo tiene claro. "Pasa rápido, hay que pensar en el siguiente partido, hay que reconocerlo, no estuvimos bien, hemos hecho autocrítica y somos los primeros que queremos mejorar. Igual que hoy hemos ganado, ya hay que olvidarlo, pensar en el partido del Rayo del sábado y a prepararlo lo mejor posible para conseguir los tres puntos".