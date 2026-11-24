Real Madrid - PSV Eindhoven en directo: resultado del partido de la quinta jornada de la Champions League
Sigue minuto a minuto el partido de la Liga de Campeones desde el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y PSV Eindhoven...
Real Madrid
PSV
Minuto a minutoActualizar narración
Gran disparo de Valverde que llegó desde atrás. Antes la jugada tuvo un centro de Vinicius, la baja Valverde y Arda la deja de tacón para el uruguayo... ¡Empata el Madrid muy pronto!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡EMPATA VALVERDE!
También ha habido un cambio en el PSV, se ha quedado Perisic en el banquillo y ha entrado Bajraktarevic.
¡A PUNTO DE EMPATAR MBAPPÉ!
La ocasión más clara del Real Madrid con un balón al espacio de Bellingham para la carrera de Valverde, que gana la espalda y pone el centro pero Mbappe no logra rematar a puerta vacía por un pelo...
TRIPLE CAMBIO DE MOURINHO
Se quedan en el vestuario Rüdiger, Tchouameni y Militao, entran Konaté, Huijsen y Bellingham.
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
VENCE EL PSV AL DESCANSO
Primera parte muy entretenida donde los neerlandeses han demostrado que no iban de farol tras lo dicho en la previa. Estuvieron muy enchufados e intensos, y de hecho tuvieron las mejores ocasiones. Al final gol llegó de penalti, absurdo cometido por Tchouaméni. No perdonó Perisic, pero Van Bommel ha tenido también un par muy claras para haber aumenta la defensa.
El Real Madrid, apenas un disparo de Mbappé y otro de Diomande que no llegó a puerta, tiene mucho que corregir Mourinho en el descanso.
¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!
No llega Sano a conectar con fuerza el centro de Dest, que solo peinó... Se lamenta el japonés...
Tres minutos de añadido.
Ahora la amarilla fue para Rüdiger, que cortó la contra de Til con todo lo que tenía...
Se llevó por delante ahora Van Bommel a Cucurella, al que pide perdón, pero fue con todo el atacante, que no ha visto la amarilla.
Amarilla para Kostic, por retrasarse en sacar una falta.
¡FUERAN VAN BOMMEL!
Disparo cruzado del neerlandés dentro del área que se marcha desviado por muy poco...
Son todo prisas ahora en el Real Madrid, que busca empatar el partido antes del descanso...
Disparo lejano de Mbappé que se marcha cerca de la cepa del poste de Kovar...
No dudo el veterano croata a la hora de lanzar el penalti, ajustado al lateral de la red y a media altura, al lado contrario del que se tiró Courtois... ¡Se pone por delante el PSV!
¡GOLAAAAAAAAAZO DE PERISIC DESDE LOS ONCE METROS!
Amarilla además para el francés, que pudo haberse ahorrado perfectamente ese penalti porque el rival estaba en la línea de fondo...
En la repetición se ve muy claro el pisotón de Tchouameni sobre Mijnans... ¡ES PENALTI!
Protesta el PSV un pisotón dentro del área del Real Madrid. Lo está revisando el VAR y el árbitro va verlo al monitor.
Disparo de Sato desde la frontal que se marcha por línea de fondo, por si acaso, Courtois se estiró...
Buscaba ahora Mbappé a Diomande pero no lo aprovecha el marfileño...
Tramo ahora de mucha posesión del Real Madrid, algo más estático por el centro para intentarlo por la banda, principalmente con Vinicius...
¡CLARÍSIMA PARA EL MADRID!
Contra de libro con Mbappé y Güler, al final el galo asiste pero le queda escorada al turco, que busca a Diomande en su llegada desde atrás pero el disparo lo estrella en un defensa...
¡A LA MADERA VINICIUS!
Primera llegada clara del Real Madrid... Gran disparo del brasileño desde la frontal que acaba estrellándose en la cruceta...
¡INTERNADA DE DEST!
Se metió casi hasta la cocina el lateral derecho hasta el punto de buscar el disparo, tocó en Cucurella pero el colegiado señaló saque de puerta.
Ha salido el PSV con mucho descaro al Santiago Bernabéu, de hecho está teniendo más la pelota...
¡OTRA CLARÍSIMA DEL PSV!
Se planta Van Bommel ante Courtois con todo el tiempo del mundo pero elige mal y golpea peor, y el balón se pierde rozando el palo corto del portero belga...
¡VAYA ERROR DE CUCURELLA!
El lateral del Madrid busca el pase dentro de su área pero la roba Til que por suerte acaba cometiendo falta...
¡AVISO DE PERISIC!
Muy buena llegada del PSV por la banda derecha pero el cabezazo de Perisic se pierde por el segundo palo...
¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL BERNABÉU!
¡Saltan los equipos al terreno de juego!
Jugadores ya en el túnel de vestuarios...
Todo listo en el Santiago Bernábeu, así calientan los madridistas...
Las palabras de Mourinho hace escasos minutos, a los micrófonos de Movistar+.
Así llegaban los hombres de Mourinho el Bernabéu...
WANNER VUELVE AL ONCE EN EL PSV
Peter Bosz introduce solo un cambio respecto al equipo que ganó 1-4 al Nijmegen el pasado fin de semana. Será titular el austriaco Paul Wanner, de 20 años y con pasado en el Bayern de Múnich. El cambio es obligado, ya que el centrocampista Mauro Júnior se marchó lesionado el pasado fin de semana y no volverá a jugar hasta finales de año.
También era duda el lateral derecho Sergiño Dest después de abandonar la concentración de Estados Unidos por unas molestias durante la ventana FIFA. Sin embargo, el defensa salió en la rueda de prensa previa a este encuentro para confirmar que se encuentra en plenas condiciones para jugar.
El once titular del PSV Eindhoven lo forman Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano; Perisic, Mijnans, Van Bommel; y Til.
SEIS CAMBIOS EN EL REAL MADRID
José Mourinho introduce seis cambios en la alineación respecto al último partido, incluida la ya anunciada titularidad de Vinicius, que fue suplente ante el Celta, y la ausencia de Bellingham. Courtois repite en la portería, pero en los laterales Valverde y Cucurella sustituyen a Trent y Carreras, y Militao y Rüdiger entran en el centro de la zaga.
El doble pivote estará formado por Bernardo y Tchouaméni, que descansó el sábado contra el Celta. Por delante, era segura la titularidad de Vinicius, ya libre de toda sanción también en LaLiga, y era muy probable la presencia en el once de Mbappé, uno de los pocos indiscutibles de Mourinho. El brasileño entra en el once por Bellingham, por lo que sus compañeros arriba serán Arda Güler y Diomande.
El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo, Tchouaméni; Diomande, Arda Güler, Vinícius; y Mbappé.
¡Y EL ONCE DEL PSV!
¡CONFIRMADO EL ONCE DE MOURINHO!
Así luce el Santiago Bernabéu a poco más de una hora del comienzo del partido...
A la espera de conocer los onces titulares de esta noche, aquí os dejamos el análisis y los posibles onces de ambos conjuntos...
¿Será Vinicius titular o no esta noche? ¿Logrará el Real Madrid prolongar su buena racha o sorprenderá el PSV? En poco saldremos de dudas...
Tras remontar al Celta de Vigo, el Real Madrid vuelve a aferrarse al Santiago Bernabéu para recibir al PSV Eindhoven este martes, líder de la Eredivisie neerlandesa, para intentar sumar la que sería su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones y prolongar su racha invicta en la Liga de Campeones.
Real Madrid y PSV Eindhoven se han enfrentado en un total de ocho ocasiones, con un balance de tres victorias para el Real Madrid, cuatro empates y un triunfo para el PSV. Su último cruce fue hace 37 años, en los cuartos de final de la Champions League de la temporada 1988-1989, precisamente cuando el equipo neerlandés defendía el título. Empataron a uno en los Países Bajos y el equipo blanco se impuso 2-1 en casa en la prórroga.
Mourinho adelantó que Vinícius sería titular después de quedarse en el banquillo el pasado sábado. Al brasileño le acompañarían Mbappé y Bellingham, prácticamente indiscutibles, y quedaría una posición, que se disputarán Arda Güler y Yan Diomande. Son baja los lesionados Raúl Asencio y Rodrygo, además de Ferland Mendy, no inscrito en la lista para la competición europea. Endrick y Dumfries se perdieron este lunes por molestias el último entrenamiento antes del encuentro y tampoco estarán.