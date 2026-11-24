Sigue minuto a minuto el partido de la Liga de Campeones desde el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y PSV Eindhoven...

Bienvenidos a retransmisión en directo del partidazo que nos espera en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven...﻿

¿Será Vinicius titular o no esta noche? ¿Logrará el Real Madrid prolongar su buena racha o sorprenderá el PSV? En poco saldremos de dudas...

A la espera de conocer los onces titulares de esta noche, aquí os dejamos el análisis y los posibles onces de ambos conjuntos...

El doble pivote estará formado por Bernardo y Tchouaméni , que descansó el sábado contra el Celta. Por delante, era segura la titularidad de Vinicius , ya libre de toda sanción también en LaLiga, y era muy probable la presencia en el once de Mbappé , uno de los pocos indiscutibles de Mourinho. El brasileño entra en el once por Bellingham, por lo que sus compañeros arriba serán Arda Güler y Diomande.

José Mourinho introduce seis cambios en la alineación respecto al último partido, incluida la ya anunciada titularidad de Vinicius , que fue suplente ante el Celta, y la ausencia de Bellingham . Courtois repite en la portería, pero en los laterales Valverde y Cucurella sustituyen a Trent y Carreras , y Militao y Rüdiger entran en el centro de la zaga.

También era duda el lateral derecho Sergiño Dest después de abandonar la concentración de Estados Unidos por unas molestias durante la ventana FIFA. Sin embargo, el defensa salió en la rueda de prensa previa a este encuentro para confirmar que se encuentra en plenas condiciones para jugar.

Peter Bosz introduce solo un cambio respecto al equipo que ganó 1-4 al Nijmegen el pasado fin de semana. Será titular el austriaco Paul Wanner , de 20 años y con pasado en el Bayern de Múnich. El cambio es obligado, ya que el centrocampista Mauro Júnior ﻿se marchó lesionado el pasado fin de semana y no volverá a jugar hasta finales de año.

Muy buena llegada del PSV por la banda derecha pero el cabezazo de Perisic se pierde por el segundo palo...

Se planta Van Bommel ante Courtois con todo el tiempo del mundo pero elige mal y golpea peor, y el balón se pierde rozando el palo corto del portero belga...

Ha salido el PSV con mucho descaro al Santiago Bernabéu, de hecho está teniendo más la pelota...

Se metió casi hasta la cocina el lateral derecho hasta el punto de buscar el disparo, tocó en Cucurella pero el colegiado señaló saque de puerta.

Contra de libro con Mbappé y Güler, al final el galo asiste pero le queda escorada al turco, que busca a Diomande en su llegada desde atrás pero el disparo lo estrella en un defensa...

Tramo ahora de mucha posesión del Real Madrid, algo más estático por el centro para intentarlo por la banda, principalmente con Vinicius...

Protesta el PSV un pisotón dentro del área del Real Madrid. Lo está revisando el VAR y el árbitro va verlo al monitor.

Amarilla además para el francés, que pudo haberse ahorrado perfectamente ese penalti porque el rival estaba en la línea de fondo...

No dudo el veterano croata a la hora de lanzar el penalti, ajustado al lateral de la red y a media altura, al lado contrario del que se tiró Courtois... ¡Se pone por delante el PSV!

Se llevó por delante ahora Van Bommel a Cucurella, al que pide perdón, pero fue con todo el atacante, que no ha visto la amarilla.

Ahora la amarilla fue para Rüdiger, que cortó la contra de Til con todo lo que tenía...

El Real Madrid, apenas un disparo de Mbappé y otro de Diomande que no llegó a puerta, tiene mucho que corregir Mourinho en el descanso.

Primera parte muy entretenida donde los neerlandeses han demostrado que no iban de farol tras lo dicho en la previa. Estuvieron muy enchufados e intensos, y de hecho tuvieron las mejores ocasiones. Al final gol llegó de penalti, absurdo cometido por Tchouaméni. No perdonó Perisic, pero Van Bommel ha tenido también un par muy claras para haber aumenta la defensa.

La ocasión más clara del Real Madrid con un balón al espacio de Bellingham para la carrera de Valverde, que gana la espalda y pone el centro pero Mbappe no logra rematar a puerta vacía por un pelo...

También ha habido un cambio en el PSV, se ha quedado Perisic en el banquillo y ha entrado Bajraktarevic.

Gran disparo de Valverde que llegó desde atrás. Antes la jugada tuvo un centro de Vinicius, la baja Valverde y Arda la deja de tacón para el uruguayo... ¡Empata el Madrid muy pronto!

Tras remontar al Celta de Vigo, el Real Madrid vuelve a aferrarse al Santiago Bernabéu para recibir al PSV Eindhoven este martes, líder de la Eredivisie neerlandesa, para intentar sumar la que sería su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones y prolongar su racha invicta en la Liga de Campeones.

Real Madrid y PSV Eindhoven se han enfrentado en un total de ocho ocasiones, con un balance de tres victorias para el Real Madrid, cuatro empates y un triunfo para el PSV. Su último cruce fue hace 37 años, en los cuartos de final de la Champions League de la temporada 1988-1989, precisamente cuando el equipo neerlandés defendía el título. Empataron a uno en los Países Bajos y el equipo blanco se impuso 2-1 en casa en la prórroga.

Mourinho adelantó que Vinícius sería titular después de quedarse en el banquillo el pasado sábado. Al brasileño le acompañarían Mbappé y Bellingham, prácticamente indiscutibles, y quedaría una posición, que se disputarán Arda Güler y Yan Diomande. Son baja los lesionados Raúl Asencio y Rodrygo, además de Ferland Mendy, no inscrito en la lista para la competición europea. Endrick y Dumfries se perdieron este lunes por molestias el último entrenamiento antes del encuentro y tampoco estarán.