Hansi Flick, sobre el sustituto de Lamine y el estado Cubarsí: "Hasta ahora no he hablado con él"
El técnico alemán ha repasado cómo llega el equipo, con la baja de Lamine Yamal y las dudas en cómo confeccionar la defensa ante un rival que "le encanta jugar al fútbol"
Sabah
FC Barcelona
Hansi Flick, técnico del Barcelona, ya se encuentra en Azerbaiyán junto al resto de la plantilla azulgrana, donde este miércoles se enfrentarán al Sabah FK, con la intención de volver con los tres puntos para continuar en la zona alta de la clasificación, aunque no se fía ni un pelo del conjunto azerbí.
"El Sabah es un equipo al que realmente le encanta jugar al fútbol. Tiene un patrón de juego claro y es muy valiente a la hora de salir con el balón. Para mí, lo más importante es que mañana juguemos con la actitud adecuada. Esto es lo que quiero ver del equipo. Es la Champions League y respetamos a todos los rivales. Esto es muy importante", ha explicado el germano.
La baja de Lamine Yamal
"En el pasado también hemos jugado sin Lamine. Creo que sabemos lo que tenemos que hacer pero Lamine es un jugador muy importante para nosotros. Ayer por la mañana lo revisamos y después decidimos que era mejor que se quedara en casa. Esperemos que todo vaya bien y que esté disponible para el fin de semana".
"El Sabah es un equipo al que realmente le encanta jugar al fútbol. Tiene un patrón de juego claro y es muy valiente"
Habrá rotaciones ante el Sabah
"Ahora mismo no lo he decidido. La manera en la que entrenamos no afecta a lo que sucederá mañana. Mañana puede ser diferente. Por supuesto, podría haber algunos cambios y algunas rotaciones. Creo que también es importante en este momento, porque tenemos nueve partidos en cuatro semanas y ahora nos quedan ocho encuentros hasta final de año. También es importante que algunos otros jugadores tengan minutos y que otros jueguen menos. Lo gestionaremos de la manera adecuada".
El papel de Frenkie de Jong, de central o centrocampista
"Lo que más me gusta de él es que, durante las últimas semanas, me ha dicho: 'Vale, entrenador, si me necesitas como central o como lateral, no importa'. No me ha dicho como portero, pero creo que tenemos buenas opciones en esa posición. Me ha dicho: 'Estoy disponible cuando pueda ayudar al equipo'. Para mí, eso es ser un jugador de equipo. Es un futbolista que también lo da todo por este equipo. Esto es lo que más me gusta. Todos sabemos que Frenkie es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Es así. Yo lo veo como centrocampista y necesitamos su calidad también en el centro del campo. Pero ahora veremos dónde lo necesitamos mañana. Por supuesto, estoy contento de que haya vuelto y de que esté jugando a este nivel".
Cómo se encuentra Pau Cubarsí
"Puede jugar. Está disponible, pero con Pau es así... pensábamos que estaría fuera durante dos partidos, tanto el último contra el Villarreal como el de mañana porque no es algo importante. No es nada grave y tampoco es muy peligroso pero podría ser que esto durase un poco más. Así que, si podemos gestionarlo sin él mañana, lo haremos. Si lo necesitamos, está disponible".
La motivación para enfrentarse al Sabah
"Somos el Barça y sabemos que estos partidos son muy importantes. Mañana es importante conseguir los tres puntos. El Sabah juega la Champions League por primera vez en su historia. Les encanta jugar en la Champions League contra equipos como el Barcelona y el Manchester United. Es algo especial. Por supuesto, todos sus jugadores están motivados al 100% pero nosotros también necesitamos la misma actitud y la misma mentalidad por parte de nuestros jugadores mañana".
La actuación del árbitro ante el Villarreal y las protestas
"Hay muchas emociones en la banquillo y fuera. Se podía ver. Creo que no tenía razón y se lo dijimos al cuarto árbitro. No fue una buena actuación. Todos estamos en el mismo negocio, intento ayudarlos, pero debe haber más comunicación. Si haces bien el trabajo... sé que las cosas se hacen bien, pero hay que comunicarse al mismo nivel, de cara a cara. Tenemos que poder hablar de esto y poder decir que se puede hacer mejor el trabajo. Nosotros también debemos mejorar. Pondremos a Fermín en la segunda fila del banquillo...".
Los lanzamientos de penaltis
"Hasta ahora no he hablado con él, porque mañana no tenemos esa opción, ya que Lamine está en Barcelona y no puede lanzar el penalti. Hablaremos de ello. Para mí, ahora mismo, esta situación nos sirve para aprender y hacerlo mejor pero puede pasar. No es el primer penalti que falla un jugador, es así, esto es fútbol. Para mí, lo más importante fue lo que ocurrió después del descanso. En la primera parte se pudo ver que intentamos muchas cosas y nada funcionó. En la segunda parte, con esa hambre, esa velocidad y esa intensidad, fue fenomenal. Esto es lo que quiero ver de los jugadores y de mi equipo. Estoy contento con lo que están haciendo".