Franc Artiga, ex técnico de la cantera azulgrana, elogia las cualidades del joven lateral zurdo, al que el club catalán busca dar salida en el mercado de enero, y pone en duda la "meritocracia" de Hansi Flick

El FC Barcelona ha tomado una decisión firme con Alejandro Balde. Ante la falta de confianza por parte de Hansi Flick, el lateral zurdo es visto como una oportunidad para hacer caja en el mercado de enero y, a su vez, reinvertir lo recaudado en un par de refuerzos. Para ello, ya se han producido reuniones con su agente, el portugués Jorge Mendes, tasando desde el Camp Nou al internacional español en 40 millones de euros.

Los números de Balde en el FC Barcelona

A sus 23 años, y después de cuatro temporadas en el primer equipo, el defensor catalán ha visto cómo su protagonismo ha caído en picado en el presente curso. Hasta la fecha, de hecho, apenas ha participado en cinco encuentros, tres de ellos en LaLiga, y sólo ha sido titular en una ocasión. En total, 124 minutos. Un ostracismo que hace que no vea con malos ojos un cambio de aires.

La larga lista de clubes interesados en Italia, Francia e Inglaterra

Pretendientes, desde luego, no le faltan. Desde Italia ya se ha informado de una ofensiva de la Juventus, que pretendería hacerse en un primer momento con su cesión hasta final de temporada. Además, en la Serie A también están atentos la Roma y el Milan, pero se apunta que el poderoso PSG es otro de los interesados mejor colocados, apareciendo también en la agenda del Mónaco y de varios conjuntos de la Premier League, como Manchester United, Chelsea, Liverpool o Tottenham.

﻿La defensa de su mentor en La Masia: "No es tan malo para recibir tal castigo"

Pero no todo el mundo ve acertado desprenderse de un jugador que tiene contrato hasta 2028 y acumula 173 encuentros con la camiseta azulgrana, en los que ha firmado tres goles y 21 asistencias. Así lo considera Franc Artiga, el técnico que lo tuvo a sus ordenes en la cantera culé durante cuatro campañas, hasta la categoría juvenil, quien señaló directamente a Flick por haberlo dejado de lado, prefiriendo tanto a Cancelo como a Xavi Espart: "El rendimiento de Alejandro Balde no es tan malo como para recibir tal castigo".

Balde, en el partido de Champions ante el Aston Villa. / Imago

"Ni lo sé ni lo entiendo... Balde es un perfil para un equipo dominador y el método Flick premia la meritocracia, por lo que no debería ser lo normal", se cuestionó el ex entrenador del Rubin Kazan ruso, actualmente sin equipo, en el diario Sport﻿.

Artiga sí reconoció que "es cierto que atacando era extraordinario y que tenía que mejorar en defensa". Pero a pesar de ello, destacó las cualidades de su ex pupilo y aconsejar al Barça a no precipitarse con su traspaso. "Balde es un lateral muy único y no es arrogante ni muestra rechazo a la hora de aprender. Depende del precio pero, sin mirar el dinero, es un error vender a Balde﻿", sentenció.