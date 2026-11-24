﻿Un inmigrante de los que entraron en Ceuta en julio logró subirse a los bajos del bus del Almería en el Alfonso Murube, pero esta vez fue detectado en la propia Ciudad Autónoma

Por segunda vez en lo que llevamos de temporada, la presencia de un equipo de LaLiga Hypermotion en Ceuta se ve ligado directamente con el problema migratorio que vive la ciudad autónoma desde la entrada masiva de inmigrantes que tuvo lugar a finales de julio.

Si hace unas semanas fue el Valladolid, ahora ha sido la UD Almería. La Policía Nacional ha localizado a un ciudadano marroquí que se encontraba oculto en los bajos del autobús del equipo almeriense, estacionado junto a los vestuarios del estadio Alfonso Murube, en Ceuta durante el partido que ambos equipos disputaron este lunes y con el que se cerraba la jornada decimoquinta en Segunda división.

El hallazgo tuvo lugar durante la noche, una vez concluido el encuentro entre el conjunto ceutí y el equipo almeriense. Los agentes detectaron movimientos extraños en la parte inferior del vehículo, lo que llevó a realizar una inspección. Fue entonces cuando descubrieron al hombre, que había conseguido introducirse bajo el autobús aprovechando un descuido.

La expedición del Almería tenía previsto pasar la noche en Ceuta, por lo que el autobús no iba a trasladarse al puerto para embarcar rumbo a Algeciras hasta primera hora de la mañana siguiente, lo que habría frustrado probablemente los planes del emigrante.

La UD Almería, tras ganar en Ceuta / @U_D_Almeria

Una vez localizado, el migrante fue trasladado por efectivos de la Policía Nacional a dependencias policiales para llevar a cabo las actuaciones correspondientes en estos casos.

El del Valladolid llegó a Jerez

No es la primera vez que esta temporada se registra un suceso de estas características tras un partido en Ceuta. El pasado mes de septiembre, un menor marroquí de 17 años consiguió viajar oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid, aunque en su caso, fue descubierto después de que el vehículo cruzara el Estrecho y ya se encontraba en territorio peninsular.

El joven comenzó a golpear la estructura del autocar y a pedir ayuda cuando la expedición llevaba recorridos alrededor de 100 kilómetros por carretera. La situación se produjo cerca de Jerez de la Frontera, en torno a las 22:00 horas del domingo 20 de septiembre, tras más de una hora de trayecto.

Sergio Lobera y García Pimienta / Imago

El conductor fue el que se apercibió y detuvo el autobús en una estación de servicio, donde los integrantes de la expedición facilitaron al menor agua, comida y ropa. El médico del club, Alberto López Moreno, también lo atendió hasta la llegada de los servicios sanitarios y de la Guardia Civil.

Ambos episodios tienen un elemento en común. Ambos dos migrantes eran de nacionalidad marroquí y habían llegado a Ceuta a finales de julio, en el contexto de la mencionada entrada masiva de personas registrada en la ciudad.