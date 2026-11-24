Luka Doncic puede con la presión de Jazz y los Lakers mantienen el mano a mano en cabeza con los Spurs, que ganaron sin Wembanyama

Los Philadelphia Sixers vieron cortada su racha y cayeron ante los Portland Trail Blazers en una jornada que vivió un nuevo triunfo de los Lakers, el fin de las malas rachas de los Bulls o los Bucks y la confirmación del mal momento de los Thunder, que con medio equipo lesionado -incluido Aday Mara-, no levantan cabeza.

El serbo-israelí Deni Avdija asaltó el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia y lideró a los Blazers con 31 puntos y 7 asistencias ante el equipo más en forma de la NBA, unos Philadelphia Sixers que vieron cortada su racha de triunfos pese a que LeBron James anotó 23 puntos, Tyrese Maxey 22 y Jaylen Brown 20. La baja por enfermedad de Joel Embiid no puede servir de justificación, ya que los 76ers habían podido recuperar a Brown tras dos partidos de baja.

Quien no pudo evitar la derrota de los Oklahoma City Thunder es un Shai Gilgeous-Alexander que firmó 38 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, e hizo la actuación individual más destacada de la noche, pero vio cómo era insuficiente para doblegar a los Pacers. Las numerosas bajas pasan factura a los campeones de 2025. Aday Mara, que ya se perdió el duelo ante los Heat por un golpe, estuvo ausente por segundo partido seguido.

Donovan Mitchell no es suficiente para los Cavaliers

Entre las sorpresas de la noche destacó la victoria de los Chicago Bulls, por 122-108, ante los Cleveland Cavaliers. Aunque Jordan Hawkins lideró a los Bulls con 19 puntos, fue la actuación colectiva y, en especial de un banquillo que aportó 63 puntos la que marcó diferencias. Los 28 puntos de Donovan Mitchell para los Cavaliers fueron insuficientes ante el juego coral de los de Chicago.

La otra sorpresa fue el triunfo del peor equipo del Este, Milwaukee Bucks, ante Toronto Raptors con una gran actuación de Tyler Herro, que destacó con 32 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias.

En el resto de partidos de esta jornada, los Lakers se impusieron a los Utah Jazz con 28 puntos de Luka Doncic e igualan, con un balance de 15-3, el registro de los Spurs, que ganaron su primer partido de la temporada sin contar con Wembayanma.

Luka Doncic, clave para los Lakers / @lakers

Así mismo, los Minnesota Timberwolves hicieron la exhibición ofensiva de la noche y arrollaron por 142-116 a los Brooklyn Nets del español Jordi Fernández. El partido sirvió para vivir el regreso de Julius Randle (29 puntos) a Minneapolis. De los españoles, sólo jugó Baba Miller en la derrota de los Clippers, aunque sólo estuvo un minuto en pista.

Resultados de la NBA hoy 24 de noviembre

Philadelphia 76ers 111-128 Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets 111-117 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 142-116 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 125-120 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 111-116 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 122-108 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 119-123 Phoenix Suns

Houston Rockets 116-104 LA Clippers

Los Angeles Lakers 109-94 Utah Jazz

Sacramento Kings 107-123 San Antonio Spurs