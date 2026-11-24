Este 25 de noviembre, el sevillista cumpliría 22 años. Su recuerdo sigue vivo en el recuerdo de quienes lo conocían y de todo el sevillismo﻿: "Cuanto bien dejaste en quienes tuvimos la suerte de quererte”

El recuerdo del malogrado Antonio Puerta sigue muy presente en la memoria del sevillismo desde que perdiera la vida defendiendo la camiseta del Sevilla FC en agosto de 2007, a los 22 años.

El sevillano sufrió una parada cardiorrespiratoria durante un Sevilla-Getafe disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán y, aunque fue reanimado sobre el terreno de juego, sufrió nuevas paradas cardiacas en el hospital, falleciendo tres días después.

Un jovencísimo Antonio Puerta que tenía una larga proyección por delante como futbolista, habiendo cambiado el devenir de los de Nervión con su gol ante el Schalke 04 un jueves de feria. Sin saberlo todavía, aquel 27 de abril de 2006 Antonio Puerta abriría la puerta de la gloria europea al Sevilla FC, dándole billete al conjunto blanquirrojo a su primera final de la UEFA. Luego llegarían muchas más.

Este 25 de noviembre, sin ir más lejos, Antonio Puerta cumpliría 42 años. Una fecha que no ha querido pasar por alto su viuda Mar Roldán, madre de su hijo Aitor Puerta.

“Ojalá supieras cuanto de ti sigue presente en nuestra vida y cuanto bien dejaste en quienes tuvimos la suerte de quererte”, indica Mar Roldán en sus redes sociales, donde escribe directamente a su amor, fallecido: “Dejaste recuerdos que siempre me sacan una sonrisa, momentos que guardo como tesoros y, sobre todo el mayor regalo, nuestro hijo, él regalo más grande y bello de nuestro amor. En él hay tanto de ti que, de alguna manera, la vida nos sigue regalando pedacitos de ti cada día”.

“Ojalá supieras cuanto de ti sigue presente en nuestra vida y cuanto bien dejaste en quienes tuvimos la suerte de quererte”

Y es que la viuda de Antonio Puerta tiene claro que fue muy bello todo lo vivido entre los dos: “Que bonito fue coincidir contigo, querernos tanto y construir una historia que, aunque el tiempo siga pasando, sigue teniendo un lugar inmenso y único en mi corazón. Existen amores que nunca terminan, porque cuando se ama de verdad, la vida puede cambiar muchas cosas, pero nunca lo que alguien significa para ti. Hoy quiero celebrarte de la manera más bonita y viva, el amor. Feliz cumpleaños, mi cielo”.

Galería Antonio Puerta Recuerdo a Antonio Puerta El Sevilla FC se hizo con el XIII Trofeo Antonio Puerta, entregado por Aitor, el hijo del mítico '16'. / Lince Espanyol y Sevilla, dos clubes unidos por las tragedias de Antonio Puerta y Dani Jarque. / Cordon Press El Sevilla gana el Trofeo Antonio Puerta / Lince Photos Imposible no emocionarse: el sevillismo canta bajo la ventana del padre de Antonio Puerta / Twitter. Ofrenda floral del Sevilla FC junto a la estatua de Antonio Puerta. / SFC Innumerables ejemplos del recuerdo sevillista a Antonio Puerta. Innumerables ejemplos del recuerdo sevillista a Antonio Puerta. Innumerables ejemplos del recuerdo sevillista a Antonio Puerta. Innumerables ejemplos del recuerdo sevillista a Antonio Puerta. Innumerables ejemplos del recuerdo sevillista a Antonio Puerta. Innumerables ejemplos del recuerdo sevillista a Antonio Puerta. Innumerables ejemplos del recuerdo sevillista a Antonio Puerta. Innumerables ejemplos del recuerdo sevillista a Antonio Puerta. Innumerables ejemplos del recuerdo sevillista a Antonio Puerta.

Antonio Puerta, presente

El recuerdo de Antonio Puerta sigue muy vivo en el Sevilla FC, tanto como entidad como club. Su imagen, junto a la de otro canterano como José Antonio Reyes, también fallecido, está presente en el vestuario del primer equipo. Su dorsal, el '16', es portado desde entonces por un canterano y en el minuto 16 de cada partido se recuerda, también, su figura.

Pero no queda sólo ahí el recuerdo al malogrado futbolista sevillista, quien tiene también una estatua en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y una puerta con su nombre, la 16, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Junto a ello, el Trofeo Antonio Puerta que cada año se viene celebrando y es considerado por todos los sevillistas una cita cargada de sentimientos y de mucho sevillismo. En definitiva, el Sevilla FC y el sevillismo no se entiende hoy día sin la figura de Antonio Puerta, quien a buen seguro se habría convertido en unos de los futbolistas más diferenciales de la cantera del Sevilla FC, llegando a tener la oportunidad, incluso, de llegar a debutar con la absoluta de España antes de fallecer de manera tan repentina y prematura.