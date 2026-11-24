Toni Nadal, tío y ex entrenador del nuevo directivo del Real Madrid, destaca el gran sentimiento que el ex tenista tiene por el club blanco y augura que se implicará "al máximo nivel" en esta nueva aventura

Rafa Nadal vivió ante el Celta de Vigo su primer partido como directivo del Real Madrid, después de que su nombramiento, propuesto por la junta que encabeza Florentino Pérez, fuese respaldado el pasado fin de semana de forma casi unánime en la Asamblea General de socios compromisarios del club. Socio de honor de la entidad desde 2011, el balear ya se había llevado la ovación de los presentes al ser reclamada su presencia en la mesa por el presidente blanco, que lo sentó a su derecha, escuchando desde tan privilegiada posición el resultado de una votación que dejó 1.704 votos a favor, 5 abstenciones y 4 en contra.

"El Real Madrid es una marca global. Para cada persona que lo representa, la responsabilidad es infinita. La asumo con total humildad y la máxima ilusión de poder aportar lo que pueda para seguir haciendo de este club el mejor del mundo. Voy a seguir por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, un club de éxito. Muchísimas gracias a todos y ¡hala Madrid!", afirmó tras su nombramiento el ex tenista.

Su afición por la entidad madridista era conocida por todos desde hace años. Socio número 67.778﻿, ya recibió el calor de la afición del Bernabéu al realizar el saque de honor en un partido ante el Espanyol en abril de 2022, dos años antes de retirarse. Pero, ante quienes cuestionan el paso dado por el de Manacor, su tío y ex entrenador, Toni Nadal﻿, ha dejado claro que no será una figura meramente representativa en el órgano directivo del Real Madrid, sino que aportará todo lo que esté en su mano: "Mi sobrino cuando hace una cosa la hace hasta el límite, de corazón, se implica al máximo nivel"﻿.

"En Australia o Nueva York buscaba por la noche dónde ver el Madrid"

"Rafa es muy madridista, lo vive muchísimo. ﻿Me acuerdo de que muchas veces en Australia o Nueva York buscaba por la noche a ver dónde podía ver el partido del Madrid; para él el Madrid es mucho más que una simple afición, lo lleva muy dentro", desveló en el programa 'Radioestadio Noche' de Onda Cero﻿, poniendo de manifiesto ese sentimiento madridista que acompañó a la leyenda del deporte español durante su brillante carrera.

Una afición que ya ha transmitido a sus hijos﻿: "Va a salir igual que su padre"

Además, se trata de una afición que ya ha transmitido a sus hijos. "Rafa es un seguidor por encima de todo del Madrid, de todo lo que lleve el escudo, y ya ha influido a su hijo para que siga los mismos pasos, va a salir igual que su padre﻿", apuntó Toni Nadal, desvelando también cómo reacciona cuando algunos de sus familiares del Barça tratan de picarle.

"Tiene un grupo de WhatsApp con sus primos y la familia está dividida porque hay parte de la familia que es del Barcelona y parte que es del Madrid. Mis hijos son del Barcelona y cuando uno de ellos le hace un comentario que no le gusta, lo saca del chat. Mi hijo me viene y me dice: 'otra vez me ha vuelto a sacar'. Porque le ha hecho una broma cuando el Madrid ha perdido. Lo castiga así unos días﻿", explicó entre bromas.

Rafa Nadal se hace una foto con una aficionada del Real Madrid. / Imago

Florentino Pérez, entusiasmado: "Nos ayudará a seguir construyendo el Real Madrid que queremos"

En el seno del club blanco, por su parte, han celebrado por todo lo alto la llegada a su junta directiva de un mito del tenis con un currículum difícilmente inigualable, con 92 títulos, 22 de ellos del Grand Slam, y dos medallas olímpicas. "Rafael Nadal es uno de los nuestros, socio de honor, siente estos colores y siempre ha expresado con orgullo su madridismo. Su incorporación significa que una de las grandes leyendas del deporte quiere compartir con nosotros la responsabilidad y el orgullo de trabajar por el futuro del Real Madrid. Su presencia nos ayudará a seguir construyendo el Real Madrid que queremos para las próximas generaciones, manteniendo nuestra identidad, principios y ambición. Este club es tu casa y estoy seguro de que seguiremos compartiendo momentos de orgullo y de ilusión", afirmo Florentino Pérez.