Florentino Pérez abre las puertas de la directiva del Real Madrid a Rafa Nadal

El presidente del Real Madrid ha propuesto al extenista como nuevo miembro de la Junta Directiva del club blanco. Una incorporación que deberá ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios y que refuerza el vínculo de una de las grandes leyendas del deporte español con el madridismo

El extenista Rafael Nadal y el Real Madrid estrechan sus vínculos. El club blanco acaba de anunciar una decisión que refuerza la presencia de una de las figuras más reconocidas del deporte español en su estructura institucional: la Junta Directiva ha acordado proponer a Nadal como nuevo miembro de su órgano de gobierno. Un nombramiento que todavía deberá recibir el visto bueno de la Asamblea General de Socios Compromisarios.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam, socio número 67.778 y socio de honor de la entidad madridista, da así un paso más en su relación con el club. Su incorporación supone contar con una figura de enorme prestigio internacional, cuya trayectoria deportiva ha estado marcada por valores que el Real Madrid considera ligados a su propia identidad.

La decisión se ha tomado durante la reunión de la Junta Directiva de hoy miércoles. Ahora serán los socios compromisarios quienes tengan la última palabra sobre la ratificación de Nadal, que pasaría a formar parte de la dirección del club presidido por Florentino Pérez.

Un palmarés histórico al servicio del Real Madrid

La dimensión deportiva de Nadal explica buena parte del simbolismo de este movimiento. El balear cerró una carrera extraordinaria con 92 títulos individuales, entre ellos 22 grandes, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con la selección española. Además, alcanzó el número uno del ranking mundial y se convirtió en uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos.

Sin embargo, el Real Madrid ha querido destacar que su elección va más allá de los resultados conseguidos sobre la pista. En el comunicado, la entidad pone el foco en su capacidad de sacrificio, su espíritu de superación y su competitividad, pero también en la humildad, el respeto hacia los rivales y su compromiso solidario. Son precisamente esas cualidades las que el club considera que Nadal ha representado durante toda su carrera y las que justifican su incorporación a la Junta Directiva. Su figura trasciende el tenis y se ha convertido en un referente para distintas generaciones de deportistas y aficionados en todo el mundo.

Una relación que va más allá del deporte

La vinculación de Nadal con el Real Madrid viene de lejos. El extenista nunca ha escondido su madridismo y mantiene una estrecha relación con la entidad, que ya le había reconocido como socio de honor. Ahora, si la Asamblea General ratifica la propuesta, tendrá la oportunidad de participar directamente en las decisiones que marcarán el futuro del club.

El Real Madrid ha expresado su satisfacción por poder contar con alguien de su dimensión deportiva y humana en la dirección. La entidad considera que su presencia supone un motivo de orgullo para el madridismo y una oportunidad para incorporar a su estructura a una personalidad que ha llevado el nombre de España por todo el mundo. De esta forma, Nadal podría iniciar una nueva etapa lejos de las pistas, pero todavía vinculada al deporte y a una de las instituciones con las que siempre ha mostrado una especial conexión. Su nombramiento está ahora pendiente del respaldo de los socios compromisarios.