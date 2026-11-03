Camavinga sobre su difícil verano en el Real Madrid: "Soy un hombre nuevo"

El centrocampista francés repasa su complicado verano, explica cómo ha cambiado su disciplina con la ayuda de Mourinho y sale en defensa de Vinicius antes del duelo de Champions League ante el AEK de Atenas

Eduardo Camavinga ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions League frente al AEK de Atenas para hablar de uno de los momentos más complicados que ha vivido desde que llegó al Real Madrid. El centrocampista francés no ha esquivado las preguntas sobre su situación personal, después de un verano en el que su continuidad en el conjunto blanco llegó a estar en entredicho.

El futbolista reconoció que fueron meses difíciles, pero también una etapa que le ha servido para reflexionar y cambiar algunos aspectos de su vida profesional. "El pasado verano fue duro porque nunca tuve en mi carrera un momento así, pero siempre pienso que las cosas negativas te ayudan a aprender. He pensado mucho y ahora soy un hombre nuevo", explicó en la rueda de prensa celebrada en Atenas. Camavinga fue más allá y reconoció que ha aprovechado el periodo estival para trabajar especialmente en su disciplina, con el objetivo de corresponder a la confianza que ha depositado en él el club. "Tengo más disciplina que antes para devolver la confianza que el club me ha dado", aseguró.

En ese proceso también ha tenido un papel importante José Mourinho. El francés desveló que habló con el entrenador portugués cuando coincidieron por primera vez y que recibió un mensaje de tranquilidad sobre su futuro en el equipo. "Cuando vi al míster por primera vez hablé con él y me dijo que me quería y que iba a ser importante", confesó.

Camavinga se pronuncia sobre Vinicius y su futuro en el Real Madrid

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Vinicius Junior. El brasileño ha estado en el centro de las informaciones durante los últimos meses, especialmente después de las declaraciones de Mourinho sobre la posibilidad de que hubiera buscado una salida del Real Madrid durante el pasado mercado de verano. Camavinga, que mantiene una buena relación con el extremo, fue contundente al hablar de esa posibilidad y no dudó en defender su compromiso con el conjunto madridista. "Vinicius tiene el corazón blanco y es madridista desde pequeño. Este verano no quería salir", afirmó el centrocampista, cerrando filas con uno de los futbolistas más importantes de la plantilla.

El francés también tuvo palabras de elogio para Bernardo Silva, una de las incorporaciones que han reforzado el centro del campo blanco. Destacó especialmente su capacidad para ayudar en la salida de balón y facilitar la circulación del equipo. "Bernardo es un jugador fenomenal. Nos apoya mucho en la salida de balón y los resultados así lo dicen. Los grandes jugadores nos ayudan siempre", comentó.

Su jugada ante el Barça no fue una revancha

La comparecencia también dejó espacio para recordar el último Clásico, en el que Camavinga protagonizó una acción que tuvo bastante repercusión y que muchos interpretaron como una reivindicación personal después de los momentos complicados que había atravesado.

Sin embargo, el francés quiso quitarle cualquier componente de revancha. "Cuando hice la jugada en el partido del Barça no era una revancha, es fruto del trabajo que hago todos los días, pero lo que he hecho la gente ya lo va a olvidar y tengo que hacer mucho más a partir de ahora", explicó. Una declaración que refleja el mensaje que quiere transmitir en esta nueva etapa: dejar atrás lo sucedido y demostrar sobre el césped que puede volver a ser un futbolista determinante para el Real Madrid.

Mourinho, otra de las claves de su cambio

Camavinga también habló de su relación con el técnico portugués, al que definió como una persona cercana y de la que está aprendiendo mucho desde su llegada al banquillo madridista."Mourinho es muy simpático. Se aprende mucho cada día con él. Tienes mejor mentalidad con él", señaló el centrocampista, que parece haber encontrado en el entrenador un respaldo importante para recuperar su mejor versión.

Antes de comenzar a responder a las preguntas sobre el equipo, el francés quiso tener un recuerdo para Jesús de Miguel, delantero del Tenerife fallecido después del choque sufrido ante el guardameta del Andorra. "Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la familia de Jesús de Miguel porque hoy también es un día muy triste para el mundo del fútbol", expresó en nombre del cuerpo técnico, la plantilla y el club.

Ahora, Camavinga tiene una nueva oportunidad para demostrar su evolución en el compromiso europeo frente al AEK de Atenas. El Real Madrid buscará prolongar su buen inicio en la Champions, donde ha ganado sus tres primeros encuentros, y el francés aspira a seguir ganándose un sitio importante en los planes de Mourinho.