Muere Jesus de Miguel, reacciones tras el fallecimiento del jugador del Tenerife en directo

Todas las reacciones del mundo del fútbol y el deporte acerca de la triste noticia del fallecimiento de Jesús De Miguel

Buenos días, ojalá hoy no tuviéramos que estar aquí para contar una noticia como esta, pero les vamos a repasar todas las reacciones del mundo del deporte acerca del fallecimiento de Jesús de Miguel tras sufrir un choque en el día de ayer en partido disputado entre el CD Tenerife y el Andorra.

El FC Andorra, club que se enfrentó al Tenerife en el día de ayer, y partido donde ocurrió el trágico suceso, ha dado el pésame a la familia, sus compañeros, amigos y al CD Tenerife.

El Sevilla expresa también su pésame por el fallecimiento y manda un fuerte abrazo a familiares, amigos y a la afición del CD tenerife.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos".

El Real Madrid en nombre de su presidente, Florentino Pérez y su junta directiva han emitido un comunicado en el que lamentan el fallecimiento.

"Nuestros pensamientos y apoyo están con su familia, amigos y seres queridos en estos difíciles momentos."

El Espanyol ha aplazado al miércoles la presentación de Eder Sarabia como nuevo entrenador del primer equipo, prevista inicialmente para este martes, en señal de respeto por el fallecimiento de Jesús de Miguel. El club catalán también ha trasladado sus condolencias a la familia del futbolista y al CD Tenerife.

El fútbol vasco se ha sumado a las muestras de condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés y Eibar han trasladado su pésame a la familia del delantero y al CD Tenerife, mostrando su apoyo en estos momentos tan difíciles.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas , ha lamentado el fallecimiento de Jesús de Miguel, al que ha definido como "una pérdida irreparable" . El dirigente ha trasladado su más sentido pésame a la familia, compañeros y al CD Tenerife, además de mostrarles todo su cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles.

El Atlético de Madrid también ha querido sumarse a las muestras de condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel. El conjunto rojiblanco ha trasladado su más sentido pésame a los familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del CD Tenerife a través de un mensaje publicado en sus canales oficiales.

La Asociación de Futbolistas Españoles también ha lamentado el fallecimiento de Jesús de Miguel, destacando su compromiso y pasión por el fútbol. El sindicato ha asegurado que "el vacío que deja es enorme" y ha trasladado todo su cariño y apoyo a sus familiares, amigos y compañeros, recordando que el delantero siempre formará parte de la familia de AFE.

El CD Castellón también ha expresado su profundo dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel, que defendió su camiseta durante dos temporadas y media, entre enero de 2023 y junio de 2025. El club albinegro, donde fue una pieza importante en el ascenso a Segunda división, se ha despedido del delantero con un emotivo mensaje: "Tenemos el corazón roto. Siempre serás uno de los nuestros".

La Copa del Rey y la Copa de la Reina, suspendidas por el fallecimiento de Jesús de Miguel

La RFEF ha anunciado la suspensión de todos los partidos de fútbol previstos para este martes 3 de noviembre como muestra de respeto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. La medida afecta a los encuentros de la Copa del Rey y la Copa de la Reina, además de la presentación oficial del partido de la selección española sub-21 ante Japón, prevista en Almendralejo. La Federación informará próximamente de las nuevas fechas y horarios de los encuentros aplazados.

El Granada, próximo rival del CD Tenerife, también ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel. El conjunto nazarí ha recibido la noticia "con enorme tristeza" y ha trasladado todo su apoyo a la familia, compañeros y aficionados del club tinerfeño. Además, la entidad andaluza se ha puesto a disposición del Tenerife y de LaLiga ante la posibilidad de que el encuentro previsto para este sábado en el Nuevo Los Cármenes tenga que ser aplazado.

El CD Castellón ha suspendido el entrenamiento previsto para este martes tras conocer el fallecimiento de Jesús de Miguel, que defendió la camiseta albinegra durante dos temporadas y media. En la plantilla actual todavía permanecen cinco antiguos compañeros del delantero, entre ellos el entrenador Pablo Hernández. Durante su etapa en el club, De Miguel disputó 88 partidos y marcó 25 goles, siendo una pieza clave en el ascenso a Segunda división.

La UD Las Palmas , rival histórico del CD Tenerife, también ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel. El conjunto amarillo ha expresado su más sentido pésame a la familia, amigos, compañeros y a toda la afición del CD Tenerife, mostrando todo su cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado conmocionado por el fallecimiento de Jesús de Miguel y ha reconocido que resulta difícil asimilar una noticia así. "No puedes ir a jugar un partido y fallecer", ha expresado. Además, ha trasladado su pésame a la familia del delantero y a todo el tinerfeñismo, y ha asegurado que el jugador recibirá los honores y el respeto que merece.

Los jugadores del CD Tenerife se han desplazado al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria para despedir a Jesús de Miguel y arropar a su familia.

La primera plantilla del Sevilla FC ha guardado un minuto de silencio en el entrenamiento matutino en memoria de Jesús De Miguel.

El exfutbolista Pedro Rodríguez , campeón del mundo con España en 2010, también ha querido despedirse de Jesús de Miguel. El canario, que anunció su retirada hace pocas semanas, se ha mostrado muy afectado por la noticia y ha enviado todo su cariño a la familia y amigos del delantero, además de mandar un fuerte abrazo a toda la afición del CD Tenerife.

Clubes de toda Europa como el Manchester United, Tottenham, el Liverpool , el Olympique de Marsella, el Ajax, el Nápoles, el Fenerbahçe o Besiktas también publicaron muestras de solidaridad y ánimo.

El Granada, próximo rival del CD Tenerife, también guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús De Miguel.

La Liga F y la Asociación Española de Árbitros de Fútbol también se han sumado a las muestras de condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel.

La UEFA también ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel y ha anunciado que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos de sus competiciones durante esta semana en memoria del delantero del CD Tenerife. La organización ha trasladado su pésame a familiares, amigos y compañeros del futbolista.

El Athletic Club también guardó un minuto de silencio en memoria al futbolista del Tenerife antes del entrenamiento matutino.

"Todo nuestro apoyo a su familia, al CD Tenerife y a su afición".

"Por respeto a su memoria, el club no realizará más publicaciones en sus redes sociales durante el día de hoy", declara el conjunto orellut.

El CD Castellón, club en el que militó dos temporadas Jesús De Miguel, suspende el entrenamiento del día de hoy.

Pablo Hernández , actual entrenador del CD Castellón y excompañero de Jesús de Miguel, se ha mostrado muy afectado por su fallecimiento y ha destacado que era "una de las mejores personas" que ha conocido en el fútbol. El técnico ha querido recordar su "compañerismo, humildad y trabajo" , mientras que otros antiguos compañeros como Dick Schreuder, David Cubillas y Raúl Sánchez también se han despedido del delantero con emotivos mensajes en redes sociales.

El CD Tenerife ha comunicado este martes el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, ocurrido en la mañana de este martes 3 de noviembre de 2026 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El delantero madrileño de 30 años, no ha podido superar las lesiones que sufrió este pasado lunes durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra en donde recibió un fuerte golpe del portero Jesús Owono.

El club blanquiazul ha expresado su profundo dolor por la pérdida y ha trasladado todo su apoyo a la familia y a los seres queridos del futbolista, mientras que sus familiares han agradecido las muestras de cariño recibidas y han solicitado respeto a su privacidad en estos difíciles momentos.

La terrible acción que desencadenó el trágico suceso

El trágico suceso tuvo lugar en el tramo final del encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una acción por un balón dividido, Jesús de Miguel colisionó de forma fortuita con el portero del conjunto andorrano, Jesús Owono, sufriendo un fuerte impacto que obligó a detener el partido.

La gravedad de la situación hizo necesaria la intervención inmediata de los servicios sanitarios, que atendieron al delantero sobre el terreno de juego antes de trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La suspensión definitiva del encuentro llegó después de varios minutos de incertidumbre en el estadio del conjunto tinerfeño. La prioridad pasó a ser en todo momento la atención al futbolista, en una escena que dejó conmocionados tanto a los jugadores de ambos equipos como a los aficionados presentes en el estadio. El partido quedó interrumpido en el minuto 108 y ya no pudo reanudarse.

El mensaje del Tenerife tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

El club blanquiazul quiso despedirse del futbolista a través de un comunicado publicado en sus redes oficiales, en el que mostró su profundo dolor por lo sucedido. "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", expresó la entidad.

Asimismo, el CD Tenerife trasladó su apoyo a los familiares y seres queridos del delantero, mientras que la familia de Jesús de Miguel agradeció todas las muestras de cariño recibidas y solicitó máximo respeto a su privacidad en estos momentos tan difíciles.