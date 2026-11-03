Atlético de Madrid - Bayern de Múnich: Alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich en el Metropolitano. Los de Simeone quieren aprovechar su buen momento en LaLiga para dar un golpe sobre la mesa en Champions, mientras que los alemanes llegan con numerosas bajas y la necesidad de mejorar sus resultados en la competición

El Atlético de Madrid afronta una de esas noches europeas que sirven para ver sus aspiraciones en la Champions League. El conjunto rojiblanco recibe al Bayern de Múnich en el Metropolitano, en un enfrentamiento entre dos equipos acostumbrados a competir al máximo nivel y que no pueden permitirse demasiados tropiezos en la nueva fase de liga de la máxima competición continental.

El equipo de Diego Simeone tendrá enfrente a uno de los grandes aspirantes al título. El Bayern llega a Madrid con la intención de imponer su fútbol y demostrar su candidatura, mientras que los colchoneros buscarán hacer valer el factor campo y la intensidad que suelen convertir el Metropolitano en un escenario especialmente complicado para sus rivales.

Cómo llega el Atlético de Madrid

El Atlético atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Después de un comienzo irregular, los de Simeone han conseguido dar un paso adelante y seguir una dinámica muy positiva. Su última victoria llegó este pasado sábado frente al Levante, al que derrotaron por 0-2, prolongando así una racha que les ha permitido asentarse en la zona alta de LaLiga. En Europa, sin embargo, todavía tienen trabajo que hacer. Los rojiblancos comenzaron la competición con una derrota ante el Liverpool (2-1), aunque reaccionaron con un importante triunfo frente al Manchester United (2-0). En su última jornada europea, los madrileños no pudieron pasar del empate ante el Stuttgart (1-1), por lo que necesitan volver a sumar de tres para mejorar su situación en la clasificación.

En el papel de las bajas, Simeone tiene las dudas de Koke y Johnny Cardoso, dos futbolistas que arrastran problemas físicos. Pablo Barrios apunta a tener un papel fundamental en el centro del campo, mientras que Julián Álvarez será una de las grandes referencias ofensivas del equipo.

El Bayern llega con numerosas bajas y dudas

El Bayern de Múnich aterriza en Madrid en una situación diferente. Los alemanes siguen siendo uno de los equipos más peligrosos, pero afrontan el encuentro con un importante contratiempo: las lesiones están golpeando especialmente en su lado ofensivo.

El conjunto de Vincent Kompany viene de empatar 2-2 ante el Borussia Dortmund en el clásico alemán, un resultado que le mantiene en lo más alto de la Bundesliga, aunque igualado a puntos con su principal perseguidor. Antes de ese encuentro, había goleado al Friburgo (1-3) y al RB Leipzig (6-1), demostrando que conserva una enorme capacidad para generar ocasiones y hacer daño en ataque. En Champions, sin embargo, tampoco ha terminado de encontrar la regularidad. Después de empatar ante el Viking (3-3) y el Arsenal (2-2).

La enfermería es el principal quebradero de cabeza para Kompany. Jamal Musiala y Luis Díaz ya eran bajas, a las que se han unido Serge Gnabry e Ismael Saibari tras el duelo contra el Dortmund. El marroquí sufrió una rotura del ligamento sindesmótico del tobillo derecho y tuvo que pasar por quirófano. Además, Michael Olise terminó el último encuentro con molestias y es duda para viajar al Metropolitano.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Bayern de Múnich

Posible once del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Álex Baena, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Lee Kang-in.

Posible once del Bayern de Múnich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah, Laimer; Bischof, Kimmich; Lennart Karl, Michael Olise, Alphonso Davies; Harry Kane.

Horario y dónde ver por televisión el Atlético de Madrid - Bayern de Múnich de Champions League

El partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027, se disputará hoy martes 3 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano a las 21:00 horas. Para los que les gusta ver el encuentro por la TV se podrá seguir mediante Movistar Plus+.