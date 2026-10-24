Preocupación por el estado de Vicent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich: "No fue un momento agradable. Ayer sufrió un desvenecimiento"

El técnico belga fue ingresado este pasado viernes tras sufrir un colapso mientras observaba un entrenamiento del conjunto amateur del Bayern de Múnich. El director deportivo del cuadro alemán habló de "semanas" para su recuperación

El mundo del fútbol y más concretamente la Bundesliga, se llevó este pasado viernes un susto importante al conocerse que el técnico del Bayern de Múnich, Vicent Kompany, había sufrido un colapso que le había llevado a ser ingresado en un hospital para estudiar su estado de salud. El Bayern de Múnich, en un breve comunicado publicado en su página oficial, informó que Vicent Kompany estará bajo atención médica: "Kompany será examinado minuciosamente en el hospital y permanecerá bajo atención médica".

El Bayern de Múnich, preocupado por Vicent Kompany

Desde el Bayern de Múnich no dejaron lugar a la duda sobre la implicación total en relación a la salud de su entrenador Vicent Kompany: "La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo por que se recupere rápidamente. Vinnie recibirá todo el apoyo y atención médica necesaria y todo el tiempo que necesite. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asume sus tareas. Todo el FC Bayern desea a Vinnie una pronta recuperación".

El origen del colapso sufrido por Vicent Kompany

Según ha apuntado el diario alemán Bild, Vicent Kompany habría sufrido la pasada semana una infección vírica que le habría producido que su organismo se debilitase. Además, VIcent Kompany estuvo ausente del entrenamiento del Bayern de Múnich de este pasado lunes por el motivo apuntado anteriormente.

En ese punto, los propios médicos del Bayern de Múnich examinaron el estado de salud de Vicent Kompany. El momento en el que Vicent Kompany sufrió un colapso por el que fue trasladado al hospital, fue en un entrenamiento del equipo amateur del Bayern de Múnich.

Prudencia con el estado de salud de Vicent Kompany

Al contrario de lo que en un momento podría pensarse, Vicent Kompany no tendrá una recuperación en cuestión de días tal y como el director deportivo de los bávaros ha apuntado este mismo lunes. "Tenemos que averiguar (primero) de qué se trata, y, después, qué implica el tiempo de recuperación. No hablamos de días, sino de semanas. Eso lo tenemos todos claro".

El dirigente del Bayern de Múnich también reconoció que lo sucedido con Vicent Kompany no fue una situación agradable: "No fue un momento agradable para ninguno de nosotros, ayer sufrió un desvanecimiento y se quedará aún unos días en el hospital, hasta que todo esté revisado y examinado. Esto demuestra una vez más que la salud es lo más importante en la vida, no el fútbol. La buena noticia es que está estable".