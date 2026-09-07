El Bayern ya negocia por Olise: "Es muy importante para este equipo, pero es delicado decir que va a seguir"

El francés es la gran perla del mercado y el más deseado por los más grandes. El conjunto bávaro ha asegurado que no pueden garantizarle al aficionado que vaya a seguir el año que viene en el Allianz Arenza

Ahora sí, el Bayern de Múnich está dispuesto a escuchar a los pretendientes de Michael Olise. Después de un verano en el que ha sonado como futurible del Real Madrid, entre otros equipos interesados, el máximo dirigente del conjunto alemán ha hablado alto y claro sobre el presente y futuro del futbolista en el club.

Es tan importante como Harry Kane. Junto al delantero británico representan las dos maneras de hacer daño que tiene el Bayern actualmente. Kane golpea y Olise imagina. El primero acumula 33 goles en 38 partidos de Champions desde que llegó a Múnich. El segundo cambia de ritmo y descubre pasillos donde los demás solo ven piernas. Forman una sociedad de martillo y seda. Son vitales para que el cuadro teutón pueda conquistar la Champions League.

En la Bundesliga, mientras Kane ya suma tres Pichichis, Olise cerró la última con unos números igual de estratosféricos: 25 goles y 28 asistencias. Y por si fuera poco, le marcó el tanto que eliminó al Real Madrid en la Champions League este curso, la asignatura pendiente del cuadro alemán desde la última que conquistó, en 2020 frente al PSG (1-0).

Pues bien, Jan-Christian Dreesen, CEO del club bávaro, ha sido tajante cuando le han preguntado en Sport1 por si tiene bien atado al jugador francés de cara al futuro: "En este negocio, prometer algo es delicado. ¿Si podremos retenerle de forma permanente? Volveremos a hablar de ello el próximo verano”.

El Real Madrid anduvo muy interesado en el extremo galo durante este pasado mercado estival, si bien el mandamás de la entidad alemana ha negado que recibieran ofertas por él: “Fue una tontería decir que este verano tuvimos decenas de propuestas sobre la mesa. No tuvimos ninguna”.

En este mismo sentido, Dreesen ha querido dejar claro la relevancia que tiene ahora mismo en el equipo muniqués: "Olise es muy importante para este equipo. Es un mago sobre el terreno de juego”.

Cabe recordar que llegó a Múnich en 2024 procedente del Crystal Palace en una operación que giró en torno a los 55 millones de euros y que le resta contrato con el Bayern hasta junio de 2029. Actualmente, su valor de mercado está en 170 millones de euros, según la web de Transfermarkt.

La última pincelada de Olise en el Bayern

El Bayern de Múnich ganó el pasado miércoles al Onsnabruck, de la Segunda División de Alemania, por 4-1 y certificó su pase a la segunda ronda de la Copa Alemania gracias a los goles dos goles de Harry Kane, Tom Bischof y Michael Olise.

Con el estadio lleno, comenzó marcando el Osnabruck en el minuto 5 gracias a Robin Meissner, que recibió la pelota de cabeza, consiguió bajarla al suelo y su golpeo hizo que el balón se colara por la escuadra de Jonas Urbig (0-1).

La reacción del vigente campeón llegó en el minuto 18 con el gol del británico Harry Kane que puso el 1-1 en el marcador. El croata-alemán Josip Stanisic vio al jugador solo delante de la portería, dio amplitud al balón que recibió Kane de cabeza, giró el cuerpo y marcó el primer tanto para los de Vincent Kompany.

El segundo llegó de la mano del alemán Tom Bischof en el minuto 24 de partido. El francés Michael Olise filtró el balón para que el colombiano Luis Díaz disparase. Despejó mal Jonas Kumrey, pero Bischof recogió el rechace y coló el balón por debajo de las piernas del portero rival (2-1).

Tras el descanso, el partido se igualó en el campo con los locales generando ocasiones que no terminaron de materializar en goles. Luis Díaz gozó de una ocasión clara en el minuto 70 que se fue por encima del larguero.

Olise hizo el tercero para el Bayern tras un error de salida de balón Jannik Muller que recuperó el francés, la elevó y marcó solo ante la portería (3-1).

A falta de cuatro minutos para el final, el árbitro señaló penalti claro de Muller sobre Aleksander Pavlovic que anotó Harry Kane, para firmar su doblete y sentenciar el partido por 4-1.

Ahora, le espera una Liga de Campeones donde el PSG de Luis Enrique defiende título ante grandes nombres propios como José Mourinho, Mbappé, Haaland, Lamine Yamal, Arteta, Cesc Fàbregas o Simeone. Y Olise podría revalorizarse aún más si su equipo llega a la final del Metropolitano.

Banquillazo a Olise frente al Schalke 04

El Bayern Múnich ha perdido este pasado fin de semana el liderato en la Bundesliga 67 jornadas después. Y curiosamente lo ha hecho en un partido en el que Olise comenzó desde el banquillo. Ha ocurrido en el Veltins Arena de Gelsenkirchen, donde el meta del Schalke 04, Loris Karius, amargó con dos paradas de cine a los muniqueses. El francés entró al campo en el minuto 57 reemplazando en el campo a su compañero Saibari.