Harry Kane pone fecha a su futuro: "Este será mi último gran contrato"

Harry Kane tiene cada vez más claro que su futuro pasa por el Bayern de Múnich. El delantero inglés, de 33 años, ya ha iniciado las conversaciones para renovar su contrato y reconoce que el próximo acuerdo podría ser el último gran contrato de su carrera

Harry Kane empieza a tener cada vez más claro dónde quiere continuar su carrera. El delantero inglés se encuentra ante una decisión importante, ya que el próximo contrato que firme podría ser el último gran acuerdo de su trayectoria. Todo apunta a que ese vínculo seguirá teniendo al Bayern de Múnich como protagonista.

El atacante ha confirmado que las conversaciones con el conjunto alemán para ampliar su contrato ya han comenzado. De esta manera, Kane aleja los rumores que durante el verano llegaron a situarle en el radar del FC Barcelona y muestra su intención de continuar en el Allianz Arena.

Kane quiere seguir en Múnich

Kane aterrizó en el Bayern en el verano de 2023, después de abandonar el Tottenham, y su adaptación al fútbol alemán no pudo ser mejor. En apenas tres temporadas se ha convertido en una de las piezas fundamentales del conjunto bávaro y sus registros goleadores explican por qué el club quiere asegurarse su continuidad.

El inglés acumula 146 goles en 149 partidos oficiales con la camiseta del Bayern. La última campaña volvió a demostrar su importancia con 61 tantos entre todas las competiciones, además de terminar como máximo goleador de la Bundesliga por tercer año consecutivo. Su rendimiento también contribuyó a que el Bayern cerrara el curso con un doblete, conquistando tanto el campeonato alemán como la Copa.

Las negociaciones ya están en marcha

El Bayern tampoco ha escondido su deseo de prolongar la relación con su delantero. Jan-Christian Dreesen, CEO de la entidad, ya había reconocido semanas atrás que ambas partes estaban muy interesadas en alcanzar un acuerdo para ampliar una vinculación que actualmente se extiende hasta junio de 2027.

Ahora ha sido Kane quien ha confirmado que las conversaciones han comenzado. Después del contundente triunfo del Bayern frente al Stuttgart por 5-1 en la primera jornada de la Bundesliga, el delantero explicó que el primer contacto formal se produjo recientemente. "La primera reunión fue la semana pasada", señaló el internacional inglés. Kane, no obstante, quiso dejar claro que todavía quedan cuestiones por resolver antes de que pueda anunciarse un acuerdo definitivo. El futbolista entiende que una negociación de estas características necesita tiempo. "Esto no es algo que se pueda hacer en una semana o dos. Se trata de los detalles", explicó.

Un contrato especialmente importante para Kane

La edad del delantero convierte este futuro acuerdo en una operación especialmente relevante. Kane tiene 33 años y es consciente de que el próximo contrato puede marcar la última gran etapa de su carrera. "Tengo 33 años, así que probablemente este será mi último contrato, al menos mi último gran contrato", reconoció el jugador. Pese a ello, sus palabras transmitieron tranquilidad respecto a las negociaciones. Kane aseguró que la situación "se ve bastante bien", una declaración que refuerza la sensación de que existe voluntad por ambas partes para llegar a un entendimiento.

Después de un verano en el que su nombre apareció vinculado a otros grandes clubes europeos, el futuro del delantero parece cada vez más definido. Kane quiere continuar en Múnich y el Bayern pretende mantener a su principal referencia ofensiva.