El Bayern se vuelca con Harry Kane para conquistar el Balón de Oro: "Sólo puede ser él"

El Bayern de Múnich no tiene dudas sobre quién debe suceder a Rodri en el Balón de Oro. El club bávaro se ha volcado con la candidatura de Harry Kane y defiende sus goles, títulos y rendimiento como argumentos para conquistar el prestigioso premio

El próximo Balón de Oro mantiene abierta la batalla. A diferencia de otras ediciones, no existe un candidato que haya conseguido marcar una diferencia definitiva sobre el resto y varios futbolistas aparecen en las quinielas para hacerse con uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol. En el Bayern de Múnich, sin embargo, no tienen dudas. El club alemán considera que Harry Kane reúne méritos suficientes para ser reconocido como el mejor futbolista de la temporada y ya ha comenzado a defender públicamente su candidatura.

Uno de los mensajes más contundentes ha llegado desde la propia dirección del Bayern. Rouven Kasper, director de Marketing y Ventas de la entidad bávara, ha dejado clara la postura del club al valorar las opciones de su delantero y capitán. "Para el Bayern no hay ninguna duda: no se nos ocurre un mejor candidato al Balón de Oro que Harry. Sólo puede ser él".

Los números y los títulos, los grandes argumentos

La candidatura de Kane se sostiene, según el Bayern, tanto en sus cifras individuales como en los éxitos conseguidos durante la temporada. El delantero ha sido uno de los principales referentes ofensivos del fútbol europeo y ha sumado títulos y reconocimientos a su palmarés. Entre todo lo que ha conseguido está la Bota de Oro, la Bundesliga, la Copa alemana y la Supercopa. A ello se suma su papel con Inglaterra, selección con la que consiguió seis goles durante el Mundial y terminó en tercera posición.

Desde el Bayern destacan especialmente su capacidad goleadora. Kasper considera que ningún futbolista logró superar sus registros durante la temporada y recordó además la dimensión de las cifras alcanzadas por el atacante inglés. El directivo bávaro fue más allá al comparar sus números con algunos de los grandes goleadores de la historia. Según su valoración, únicamente Lionel Messi ha logrado marcar más goles que Kane en un mismo año, teniendo en cuenta los encuentros disputados tanto con su club como con la selección. Pero el Bayern no sólo defiende sus estadísticas. Kasper también quiso poner en valor el comportamiento del delantero fuera de los terrenos de juego y su forma de entender el deporte. "Harry, además, es un caballero del deporte".

Un premio que el Bayern conoce bien

El Bayern quiere volver a tener un representante en lo más alto del fútbol mundial. El club alemán cuenta con una importante historia en el Balón de Oro, aunque sus triunfos se concentran en apenas tres leyendas de la entidad. Gerd Müller fue el primer futbolista del Bayern en levantar el trofeo, en 1970. Posteriormente, Franz Beckenbauer lo consiguió en dos ocasiones, en 1972 y 1976, mientras que Karl-Heinz Rummenigge también firmó un doblete consecutivo en 1980 y 1981. En total, son cinco Balones de Oro los que acumula la entidad bávara. Ahora, el Bayern considera que ha llegado el momento de añadir un nuevo nombre a esa lista.