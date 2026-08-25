El PSV acelera por Ounahi

El PSV acelera por Azzedine Ounahi y ya negocia con el Girona para hacerse con el centrocampista marroquí. El club neerlandés ha presentado una oferta formal y toma ventaja

El futuro de Azzedine Ounahi empieza a aclararse. El PSV Eindhoven ha tomado ventaja en la carrera por el centrocampista marroquí y ya negocia con el Girona para intentar cerrar su incorporación antes del final del mercado. El conjunto neerlandés ha puesto una oferta formal sobre la mesa y se ha convertido en el principal candidato para hacerse con sus servicios.

Las conversaciones entre ambas entidades ya están en marcha, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. El PSV busca alcanzar un entendimiento con el Girona por una cantidad inferior a los 25 millones de euros fijados en la cláusula de rescisión del futbolista. En Montilivi, sin embargo, existe la intención de sacar el máximo rendimiento posible a la operación. Ounahi es uno de los activos más importantes de la plantilla y su participación en el Mundial de 2022 elevó considerablemente su valor en el mercado.

El PSV toma ventaja

El interés por Ounahi no es nuevo. Durante los últimos meses, varios clubes han seguido de cerca la situación del internacional marroquí. Ajax, Hull City, Ipswich Town y Al-Ittihad se han interesado por el jugador en distintos momentos, mientras que también han aparecido pretendientes dentro del fútbol español.

Ahora es el PSV quien ha dado el paso definitivo. La entidad de Eindhoven ya ha trasladado una propuesta al Girona y pretende avanzar en las negociaciones para evitar que otros equipos vuelvan a entrar en escena.

La operación dependerá de que ambas partes encuentren un punto de encuentro en las condiciones económicas. El Girona no tiene intención de regalar a uno de sus jugadores más valiosos, pero también sabe que la salida del marroquí se presenta como una de las operaciones importantes de este mercado.

Una salida que se daba por hecha

La marcha de Ounahi llevaba tiempo sobre la mesa. El descenso del Girona a Segunda División hizo que su continuidad en el proyecto rojiblanco se antojara complicada y el club comenzó a estudiar alternativas para encontrar una salida beneficiosa. El centrocampista regresó a Girona después de su participación en el Mundial y de disfrutar de sus vacaciones, pero desde entonces su futuro ha estado condicionado por la búsqueda de una propuesta que convenciera tanto al futbolista como a la entidad catalana.

Ounahi todavía tiene contrato con el Girona, que durante todo este proceso ha tratado de proteger el valor de su jugador. Ahora, la propuesta del PSV puede convertirse en la solución definitiva. Las negociaciones continúan abiertas y todavía quedan detalles por resolver, pero el conjunto neerlandés ya ha tomado la delantera. El futuro del marroquí podría estar en Eindhoven, una ciudad que el propio Girona conoce bien después de enfrentarse al PSV durante su participación en la Champions League 2024/25.