La Juventus redefine su portería tras el 'no' a Dibu Martínez

La Juventus revoluciona su portería tras frustrarse el fichaje de Emiliano 'Dibu' Martínez. Guglielmo Vicario será el nuevo titular, mientras Kamil Grabara llega para ocupar el puesto de Mattia Perin, que apunta a salir rumbo al Palermo

La Juventus está viviendo un auténtico cambio de piezas en la portería. El conjunto italiano tenía como gran prioridad hacerse con los servicios de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, pero las pretensiones económicas del Aston Villa terminaron haciendo imposible el acuerdo. Ante este escenario, el club turinés ha optado por Guglielmo Vicario como nuevo guardameta titular.

El italiano, de 29 años, llegó a la Juventus hace apenas una semana cedido por el Tottenham y ya tuvo la oportunidad de estrenarse con su nuevo equipo en la primera jornada de la Serie A. Vicario fue titular frente al Frosinone, aunque tuvo que abandonar el terreno de juego durante el tiempo añadido por unas molestias. Mattia Perin ocupó su lugar en los últimos minutos. Su llegada, sin embargo, forma parte de una remodelación mucho más amplia en la portería juventina.

Di Gregorio pone rumbo al Bournemouth

Uno de los movimientos más importantes es la salida de Michele Di Gregorio. El guardameta, que había sido el titular durante la pasada temporada, deja Turín para incorporarse al Bournemouth en calidad de cedido.

El conjunto inglés ha confirmado la operación, por la que abonará 1,3 millones de euros por el préstamo. El acuerdo contempla además una opción de compra de 12,5 millones de euros.

Di Gregorio, también de 29 años, aterriza en Inglaterra con el objetivo de competir por el puesto con Djordje Petrovic y buscar la continuidad que tenía en la Juventus.

Grabara, el elegido para acompañar a Vicario

La salida de Perin también está cerca de producirse. El veterano portero italiano, de 33 años, apunta al Palermo, de la Serie B, y dejaría así su puesto como segunda opción de la Juventus.

Su sustituto será Kamil Grabara. El guardameta polaco, de 27 años, ya se encuentra en Turín después de llegar procedente del Wolfsburgo y está pendiente de completar su incorporación al conjunto italiano.

La operación se cerrará mediante una cesión que incluirá una opción de compra fijada en torno a los 12 millones de euros. Grabara será, en principio, el encargado de competir con Vicario por el puesto.

Un portero reconocible por su máscara

Grabara no solo destaca por sus actuaciones bajo palos. El internacional polaco también se ha convertido en una figura fácilmente reconocible por la máscara protectora que utiliza desde 2022. El motivo se remonta a un partido con el Copenhague ante el Aalborg, en el que sufrió varias fracturas después de un fuerte choque con Mathias Ross. Aquella lesión le obligó a pasar por quirófano y a permanecer aproximadamente dos meses alejado de los terrenos de juego.

Ahora, el portero afronta un nuevo capítulo en su carrera en uno de los grandes clubes de Italia. Mientras la Juventus cierra el frustrado intento por ‘Dibu’ Martínez, el equipo bianconero ha terminado configurando una portería completamente renovada, con Vicario como primera apuesta y Grabara como alternativa.