La Juventus quiere echar a Arthur Melo, pero el brasileño se adelanta

Arthur Melo que aún tiene un año de contrato, ha pedido desvincularse del club y estaría dispuesto incluso a renunciar al salario que le corresponde para poder empezar de cero lejos de Turín y sentirse importante

La etapa de Arthur Melo en la Juventus está cada vez más cerca de llegar a su final definitivo. El centrocampista que todavía tenía un año de contrato por delante quiere poner un punto y final a su vínculo con la entidad turinesa y buscar un nuevo destino que le permita recuperar la estabilidad que ha perdido en los últimos años.

El futbolista regresó este verano a la disciplina de la Juventus después de finalizar su cesión, el club en el que comenzó su carrera. Aunque todo apuntaba a que volvería a salir cedido, Arthur quiere dar un paso más: su prioridad es desvincularse definitivamente de la 'Vecchia Signora'.

Spalletti le dio una oportunidad durante la pretemporada

Luciano Spalletti decidió contar con él durante la preparación y Arthur llegó a participar en seis de los siete amistosos disputados por la Juventus este verano. El técnico italiano incluso valoró públicamente el compromiso mostrado tanto por Arthur como por Douglas Luiz, dos futbolistas cuyo futuro en Turín tampoco estaba del todo claro. “Los dos pensaban que les iban a dejar de lado y, en cambio, se han quedado un poco sorprendidos de que queramos evaluarlos”, explicó Spalletti.

Sin embargo, la situación ha cambiado en los últimos días. Arthur no participó en el último encuentro informal ante el filial y, posteriormente, desde Italia comenzó a circular la posibilidad de que la Juventus estuviera estudiando rescindir su contrato. La versión que maneja el entorno del jugador es diferente. Según la información publicada en Marca, fue el propio Arthur quien solicitó antes esa desvinculación, incluso renunciando al salario correspondiente al último año de contrato. Su intención sería facilitar su salida y evitar otra temporada marcada por una cesión.

Un nuevo destino para dejar atrás seis años de Juventus

La relación comenzó en 2020, cuando la Juventus apostó por Arthur después de su paso por el Barcelona. El brasileño nunca consiguió convertirse en un jugador que llamara la atención en Turín y desde entonces ha encadenado diferentes cesiones. En los últimos años pasó por Liverpool, Fiorentina, Girona y, finalmente, regresó a Gremio. Precisamente el conjunto brasileño intentó mantenerlo después de su préstamo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y el jugador tuvo que regresar a Italia.

Ahora, a sus 30 años, Arthur busca cortar definitivamente con la Juventus y encontrar un proyecto en el que pueda sentirse importante. De hecho, en las últimas semanas su nombre ha sido relacionado con diferentes posibilidades, entre ellas el Besiktas, que habría mostrado interés en su situación. El brasileño tiene todavía contrato hasta junio de 2027, pero su deseo parece claro: no quiere volver a salir de Turín en calidad de cedido. Busca empezar de cero, lejos de una Juventus en la que nunca terminó de encontrar su sitio.